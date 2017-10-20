Путину посоветовали относиться к украинцам, как Ленин - обзор СМИ

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В обзоре западной прессы 20 октября:

• Почему Владимиру Путину стоит брать пример с Владимира Ленина?

• Как санкции препятствуют развитию виноделия в аннексированном Крыму?

• Удастся ли Испании установить полный контроль над Каталонией?

• Насколько вероятным является прогресс в переговорах по "брекситу"?

Поучиться у Ленина?

"Что делать Путину с войной в Украине? Взять пример с Ленина", - с таким заявлением на страницах британской Guardian выступает профессор Гарвардского университета Сергей Плохий.

Накануне столетия Октябрьской революции он отмечает, что российскому президенту стоит принять во внимание опыт Владимира Ленина, который считал, что украинцы и россияне - отдельные народы.

Ленин настаивал на сохранении индустриального Донбасса в составе Украины и считал россиян и украинцев отдельными народами

"Ленин настаивал на сохранении индустриального Донбасса в составе Украины и считал россиян и украинцев отдельными народами, заслуживающими собственных республик в составе Советского Союза. А вот Путин неоднократно заявлял во время российско-украинского конфликта, что россияне и украинцы являются одним народом, и национальная политика Ленина выглядит теперь неуместной", - пишет автор.

Исследователь отмечает, что столетие Октябрьской революции в Украине официально отмечать не будут, а вместо этого отпразднуют в январе столетний юбилей провозглашения собственной независимости. Для украинцев это станет очередным поводом подчеркнуть свое отличие от россиян, что происходит и на поле боя на Донбассе, отмечает г-н Плохий.

Такая ситуация заставила бы Ленина перевернуться в своем саркофаге, пишет он.

"Он знал в 1917 году, что россияне и украинцы - отдельные народы, и единственный путь вперед для революции - признать эту разницу. Ленин принял формальную независимость Украины. Для Путина и российских элит проблема заключается в том, чтобы принять настоящую независимость страны от ее бывшего империалистического хозяина. Пока этого не произойдет, прочного мира в регионе быть не может", - резюмирует г-н Плохий.

Санкции как препятствие виноделию в Крыму

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О том, как санкции и геополитическая неопределенность мешают виноделию в Крыму, рассказывает New York Times.

Газета пообщалась с несколькими предпринимателями, которые не теряют надежды превратить регион вокруг Севастополя в центр виноделия и вывести его на уровень французских и итальянских. Хотя пока масштабы даже нельзя сравнить. Так же, как и проблемы.

Например, владелец одной из виноделен Олег Репин рассказывает, что в год производит на двух гектарах земли только 15 тысяч бутылок вина. Недавно он приобрел еще шесть гектаров и надеется построить небольшой отель, чтобы привлечь туристов.

"Для этого он хочет взять кредит в 675 тысяч долларов, но главные российские банки избегают Крыма из-за страха санкций, а местные предлагают эту сумму только под неподъемные 20% годовых", - поясняет газета.

И туризм также остается под вопросом, добавляют авторы, ведь иностранцам добраться до Крыма легальными с точки зрения Украины маршрутами трудно, а россияне предпочитают курорты с лучшим сервисом и более низкими ценами.

Впрочем, виноделы все же надеются на успех.

"Растущий спрос внутри России даст достаточно прибыли, а на другом - санкции затмевают эту идею. На недавней выставке вина в Италии полиция демонтировала стенд единой крымской винодельни, ведь импорт (крымского вина. - Ред.) запрещен", - констатирует New York Times.

Ограниченный контроль

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Удастся ли Мадриду установить контроль над Каталонией, если все же дойдет до активации 155-й статьи конституции и введения прямого правления?

У британской Financial Times есть сомнения на этот счет.

"Некоторые аналитики говорят, что Мадриду будет трудно провести некоторые мероприятия из-за социальных беспорядков в Каталонии, а также из-за того, что каталонские чиновники могут просто отказаться выполнять приказы центральной власти", - предупреждает издание.

К тому же, источники газеты говорят, что у Каталонии заберут только отдельные права. Таким образом, власть сможет при необходимости усиливать давление на лидеров сепаратистов, в частности- на Карлеса Пучдемона.

А вот по данным местных СМИ, Мадрид планирует назначать делегатов, которые будут управлять региональными департаментами.

"Г-н Пучдемон останется на своем посту, но только номинально. Мадрид также сможет объявить новые региональные выборы в Каталонии. Некоторые испанские СМИ сообщили, что г-н Пучдемон размышляет над тем, чтобы объявить независимость, а затем созвать учредительные выборы для новой самопровозглашенной республики", - пишет Financial Times.

Трудности и необходимость прогресса

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Премьер Великобритании впервые признала, что переговоры по выходу страны из Евросоюза столкнулись с "трудностями".

Об этом пишет британская Independent, отмечая, что Тереза ​​Мэй "умоляла" европейских лидеров согласиться на сделку, которую она могла бы успешно представить дома.

"Она сказала Ангеле Меркель, Эммануэлю Макроне и другим лидерам Евросоюза о "срочной" потребности продвинуться вперед, ведь остается угроза, что Великобритания вылетит из ЕС без каких-либо соглашений", - пишет издание об участии премьера во встрече Европейского совета.

В Европе же беспокойство о ходе переговоров выражают давно. В частности, главный переговорщик Мишель Барньер неоднократно говорил, что обеспокоен "тупиком" в переговорном процессе.

"Вмешательство премьер-министра произошло на фоне сообщений, что Европейский Совет якобы не разрешает Великобритании перейти к переговорам по торговле и будущим отношениям", - пишет газета.

"По словам Совета, они могут начаться только после "существенного прогресса" относительно покрытия расходов на отделение, границы в Северной Ирландии и прав граждан ЕС", - констатирует Independent.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC