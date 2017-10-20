Последний шанс Тимошенко - еженедельники

Копірайт зображення УНИАН Image caption Мечтает ли еще Юлия Тимошенко о должности президента Украины?

В обзоре украинских еженедельников 20 октября:

• Заканчивается ли политическая карьера Юлии Тимошенко?

• Кто самые влиятельные женщины Украины?

• Что происходит с книгоизданием в Украине?

"Последний шанс"?

Издание "Тиждень" называет желание Юлии Тимошенко баллотироваться на пост президента "последним шансом гения популизма".

Еженедельник отмечает: трудно понять, что побудило Тимошенко пойти на такое решение, ведь "до недавнего времени все указывало на то, что о кресле президента она уже перестала мечтать, правильно оценивая свои реальные шансы".

По мнению "Тижня", реальной целью лидера партии "Батькивщина" является пост премьер-министра.

Издание считает, что Юлия Тимошенко намерена инициировать изменения в Конституцию, которые бы предоставили намного больше полномочий главе правительства.

Хотя для этого Тимошенко необходимо, как минимум, получить контроль над парламентом, отмечает "Тиждень".

"Тиждень" рассуждает на тему широкой коалиции, которая будет иметь цель внесения изменений в Конституцию, планы относительно которой, вероятно, до сих пор лелеет Юлия Тимошенко.

По мнению издания, "Народный Фронт" также может быть не против определенных изменений в политическом балансе страны, но авторы статьи не берутся утверждать, что такие переговоры между двумя партиями на самом деле ведутся.

Кто в Украине самый влиятельный?

Копірайт зображення УНИАН Image caption Ирина Луценко и Ирина Геращенко - одни из самых влиятельных женщин в украинской политике по версии журнала "Фокус"

Журнал "Фокус" составил рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины.

Возглавила его уже упомянутая в обзоре Юлия Тимошенко. По словам издания, "весь прошлый год она последовательно укрепляла свои позиции, закрепив за собой нишу главного оппонента действующей власти".

"Она говорит те вещи, которые хочет услышать избиратель. Это обычный прием для любого украинского политика, но далеко не все достигли в этом такого мастерства", - пишет издание о Тимошенко.

На втором месте - Ирина Луценко - супруга генпрокурора и представитель президента в Верховной Раде.

"Именно она часто объясняет депутатам цели тех или иных решений Петра Порошенко и преимущества президентских законопроектов", - пишут авторы рейтинга и добавляют, что Ирина Луценко часто выступает "как одна команда" с мужем, который занимает должность генпрокурора.

Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко заняла третье место рейтинга "Фокуса".

"Уже несколько лет Ирина Геращенко активно занимается темой Донбасса, давно озвучив свой подход: Минские соглашения хоть и не идеальны, но небезальтернативны на данном этапе", - пишет "Фокус".

Издание предполагает, что приоритетом для г-жи Геращенко является освобождение заложников, попавших в плен боевиков на Донбассе или заключенных в России.

Также в первую пятерку рейтинга вошли министр образования Лилия Гриневич и председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Вложить в книгу душу

Копірайт зображення УНИАН Image caption Иван Малкович говорит, что украинское книгоиздательство переживает бум

Издание "Новое время" обсудило отечественный книжный бум с Иваном Малковичем, основателем издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Журнал приводит тезисы его речи при получении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Иван Малкович считает, что книга должна стоить как можно дешевле. "Для меня важно, чтобы наши книги дошли до как можно большего количества читателей", - говорит издатель, добавляя, что издательство часто печатает книги большими тиражами, чтобы выйти хоть на какую-то прибыль, но сохранить низкую цену.

По мнению г-на Малковича, с развитием электронных книг много издателей переориентировались на выпуск детской литературы, что негативно повлияло на ее общее качество.

"Чтобы книги полюбились, в них надо вложить душу", - считает Иван Малкович.

Также он отмечает, что в Украине сейчас стремительно развивается книгоиздательство.

"На книжные фабрики не пробиться, не хватает мощностей. Заполняются ниши, которые были пустыми - экономическая литература, инженерия, естественные науки. Появляются профильные издания. Это очень важно", - говорит Иван Малкович.

Он констатирует, что такие изменения происходят потому, что исчезло доминирование российских книг на украинском рынке.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, Служба мониторинга ВВС