Почему Путин хочет контролировать Украину - СМИ

Копірайт зображення EPA Image caption Путин продолжает сталинские традиции украинофобии, пишет колумнист Washington Post

В обзоре мировой прессы 21 октября:

Почему Путин "стремится контролировать" Украин у

Какой будет Россия без Путина

Как стремление Каталонии к самостоятельности сказывается на ее экономике

Связь между грузино-абхазским конфликтом и Нутеллой

Уроки Сталина

Почему российский президент Владимир Путин "стремится контролировать" Украину? На этот вопрос пытается ответить обозреватель Washington Post Энн Эплбаум, которая считает, что "точный ответ знает Сталин".

Автор вспоминает весну 2014 года, когда был аннексирован Крым, и отмечает, что в отличие от Запада, где эта новость вызвала тревогу, в Москве подобный сценарий развития событий сочли вполне естественным. Причину автор усматривает в более чем вековой "украинофобии".

В русском национальном сознании глубоко укоренилось стремление украинцев к самостоятельности, непредсказуемость их действий, а также страх того, что требования украинцев могут распространиться и на Россию Энн Эплбаум, Washington Post

"В русском национальном сознании глубоко укоренилось стремление украинцев к самостоятельности, непредсказуемость их действий, а также страх того, что требования украинцев могут распространиться и на Россию", - пишет Эплбаум.

По мнению автора, причина, помимо всего прочего, кроется в исторической памяти россиян. Протесты в Украине просто напомнили об "анархии", в которую страна не раз погружалась во времена Советского Союза, дестабилизируя тем самым ситуацию в Москве.

"Возможно, лучшим объяснением паранойи и жадности Путина в отношении Киева является то, что в памяти России эти моменты еще очень свежи", - предполагает она.

Речь идет об украинской революции 1917-1920 годов, провозглашение Украинской Народной Республики, голодомор тридцатых годов прошлого века и репрессии Сталина против украинской интеллигенции.

Эплбаум предлагает читателям искать ответ на этот вопрос именно в действиях генсека ЦК РКП/ВКП СССР, но добавляет, что было бы не совсем правильно проводить какие-то параллели. В конце концов, "путинская Россия - не Советский Союз времен Сталина". Несмотря на это, Кремль до сих пор воспринимает украинское национальное движение как "внутреннюю экзистенциальную угрозу", добавляет автор.

"Однако помимо трагедии, история дарит нам также и надежду. В конце концов, голодомор не достиг поставленных целей: Украину уничтожить не удалось. Демонизация украинской элиты также не имела успеха: украинский язык не исчез. Желание быть независимыми сохранилось", - резюмирует обозреватель Washington Post.

Россия без Путина?

Копірайт зображення AFP Image caption Обозреватель британского журнала считает показательным выдвижение Собчак

А вот какой может быть современная Россия без Путина, предлагает представить обозреватель Guardian Мэри Дежевски.

Автор комментирует решение журналистки и общественной активистки Ксении Собчак баллотироваться на пост президента России на выборах в 2018 году, не получившего ожидаемого резонанса ни среди оппозиционеров, ни среди обозревателей. Критики предупреждают, что этот шаг может быть направлен на то, чтобы "разделить и ослабить более серьезных оппонентов" Путина.

В высших эшелонах власти, как в России, так и за её пределами, предполагают, что нынешний российский президент примет участие в гонках и останется на посту до 2024 года, отмечает Дежевски. Однако он до сих пор не заявил о своих намерениях. А что, если он этого не сделает?

Подобная новость "шокирует" и Россию, и мировых лидеров, считает обозреватель.

Без Путина изменился бы весь предвыборный ландшафт. Оппозиции пришлось бы иначе себя позиционировать Мэри Дежевски, Guardian

"Возможно, Путин не пользуется большой популярностью на Западе, но его уже хорошо изучили, если так можно выразиться. Те, кто его осуждают, называя автократом и агрессором, могут неожиданно осознать, что без Путина Россия может стать менее предсказуемой и более опасной, чем во главе с Путиным", - пишет Дежевски.

"Без Путина изменился бы весь предвыборный ландшафт. Оппозиции пришлось бы иначе себя позиционировать" - добавляет обозреватель.

Дежевски называет такой сценарий развития событий маловероятным. Однако, рано или поздно придет время, когда его имя исчезнет из избирательных бюллетеней, добавляет она.

"И к этому событию должны быть готовы не только россияне, но и весь мир", - резюмирует обозреватель Guardian.

Цена независимости

Копірайт зображення EPA Image caption В Испании наблюдается обострение конституционного кризиса

Пока Мадрид и Барселона обмениваются письмами, а испанское правительство готовится ввести в действие 155 статью Конституции, которая позволяет центральному правительству вводить прямое правление при кризисных ситуациях, экономика региона терпит убытки.

Так, с 1 октября 1185 компаний, зарегистрированных на территории автономии, изменили юридический адрес, сообщает LaVanguardia со ссылкой на официальную статистику.

"Они сделали это из-за угрозы возможного провозглашения независимости в одностороннем порядке и юридической неопределенности", - пишет испанское издание.

Газета добавляет, что существенное количество компаний и финансовых учреждений из данного перечня являются чрезвычайно важными для региона и выступают движущей силой не только местной бизнес-среды, но и общества в целом. Таким шагом они продемонстрировали, что ожидает экономику Каталонии в случае, если местная власть продолжит курс на "конфронтацию и односторонность действий", подчеркивает издание.

Nutella и торговые войны

Конфликт, разгоревшийся между Грузией и Абхазией несколько десятилетий назад, может усложнить работу производителей шоколадно-ореховой пасты Nutella, пишет The Economist.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Nutella - уязвимое место абхазской экономики

Грузия - третий после Турции и Италии поставщик орехов для сладкой массы, которая является второй статьей экспорта страны. Около 10% товара поступает из Абхазии - региона, который по окончании грузино-абхазской войны 1992-1993 годов провозгласил независимость. Орехи - единственное, что местная власть позволяет продавать фермерам в Грузии.

Однако с 2018 года начинают действовать отдельные нормы Соглашения о зоне свободной и всеобъемлющей торговли между Грузией и ЕС, которые, среди прочего, предусматривают предоставление сертификатов происхождения товаров.

"Но даже если бы абхазские фермеры и смогли получить грузинский сертификат, это расценивалось бы как акт национальной измены", - пишет издание.

Поэтому, начиная со следующего года, от абхазских орехов для производства Nutella придется отказаться, добавляет The Economist. Это, в свою очередь, может усилить зависимость самопровозглашенной республики от России, отмечает издание.

Но европейским сладкоежкам не стоит беспокоиться: вряд ли это поставит под угрозу производство Nutella в целом, заключает The Economist.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, ВВС Мониторинг