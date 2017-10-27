El Mundo: Пучдемон ведет Каталонию к катастрофе

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В обзоре иностранной прессы от 27 октября:

• Как отреагировала Испания на заявление каталонского лидера Пучдемона

• Предоставят ли США Украине летальное оружие

• Стоит ли Западу применять методы холодной войны по отношению к России

• Что нового в обнародованных документах по делу об убийстве Джона Кеннеди.

Каталония на пороге "катастрофы"

"Смущение" и "хаос" - так испанские СМИ описывают эмоции, охватившие страну после долгожданного заявления лидера Каталонии Карлеса Пучдемона накануне вечером. Во время речи, которую трижды переносили, председатель правительства Каталонии отказался объявить досрочные выборы в автономии и делегировал это местному парламенту.

Испанская пресса пишет, что таким образом господин Пучдемон "переложил ответственность" на местных депутатов и фактически открыл путь для введения прямого правления из Мадрида.

Барселонское издание La Vanguardiaпишет, что заявление господина Пучдемона не прояснило ситуацию.

"Промедление Пучдемона вызвало смущение", - пишет газета. Издание поясняет, что еще вчера днем ​​источники во властных структурах Каталонии сообщали о готовности лидера Каталонии объявить выборы, но он изменил мнение в последний момент.

Издание раскритиковало г-на Пучдемона за то, что он "исполняет властные полномочия" неподобающе и "упустил шанс" стабилизировать ситуацию. А теперь шансов на преодоление политического кризиса стало еще меньше, отмечает La Vanguardia.

"Пучдемон ведет Каталонию к катастрофе", - под таким заголовком вышла сегодня статья El Mundo.

Газета отмечает, что у независимой Каталонии "нет будущего" в Европе.

La Razon окрестила вчерашнее заявление "фарсом, достигшим небывалых масштабов". Издание предположило, что на этом политическая карьера г-на Пучдемона может завершиться.

В ожидании летального оружия

Накануне визита специального представителя Госдепа США по Украине Курта Волкера в Киев Foreign Policy пишет о вероятных планах Вашингтона предоставить Украине летальное оружие.

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Пока в Белом доме решают вопрос помощи Киеву, некоторые украинские чиновники уже "потирают руки" в ожидании, отмечает издание.

"В Киеве с энтузиазмом воспринимают перспективу получить не только моральную поддержку, но и вполне" конкретные вещи ", - говорится в статье.

Несколько источников Foreign Policy в американском истеблишменте говорят, что украинцы могут получить снайперские винтовки, контрбатарейные радиолокационные системы, системы противовоздушной обороны и, возможно, даже противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".

"Решение США наконец предоставить Украине оружие символизирует существенное изменение в американской политике и значительный отход от предвыборной риторики (президента США Дональда - Ред.) Трампа", - пишет издание.

По словам бывших сотрудников администрации предыдущего президента США Барака Обамы, Госдепартамент и Пентагон были готовы обеспечить Киев летальным оружием "с самого начала", однако президент и его советники по национальной безопасности не утвердили эти планы. Зато Курт Волкер идею поддерживает, говорят конгрессмены.

В то же время вооружение Украины может вызвать критику в Европе, предостерегает издание.

"Такая стратегия рискованная и может быстро спровоцировать ответную реакцию, если Россия в свою очередь решит пойти на эскалацию", - цитирует Foreign Policy сотрудника Фонда Карнеги за международный мир Эрика Браттберга.

Возвращение к холодной войне

Восстановить в Европе "культуру безопасности" времен холодной войны призывает обозреватель The Economist Эдвард Лукас в колонке Times.

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Г-н Лукас отмечает, что Запад постоянно уклонялся от конфронтации с Кремлем, отдавая предпочтение использованию "колоссальных средств, украденных у русских", оседающих на счетах финансовых учреждений в лондонском Сити.

Кроме этого, Запад неоднократно игнорировал "предупреждение" об "угрозе". Речь идет о странах Балтии, которые еще в начале девяностых годов прошлого века предупреждали, что Россия движется в "неправильном направлении", объясняет обозреватель.

Журналист говорит, что европейцы уже платят высокую цену за политику Запада в отношении Москвы.

"Из-за нашей непоследовательной политики по отношению к соседям ЕС на восточной границе погибли украинцы. Мы должны четко сказать России, что эти страны - суверенные государства", - добавляет он.

Обозреватель говорит, что Кремль преследует цель посеять раздор между странами Европы и в самих странах, используя для этого "хорошо известные инструменты". В частности, деньги, пропаганду, подрывную деятельность, кибератаки и судебную систему.

"На первый взгляд, с этой угрозой можно справиться", - выражает надежду г-н Лукас.

Для этого обозреватель и предлагает восстановить "культуру безопасности" времен холодной войны, восстановить систему обмена информацией между правительствами, бизнесом, СМИ и общественными организациями и перенять некоторый опыт соседей, в частности, в противостоянии "гибридным угрозам".

"Клондайк" из документов о Кеннеди

Материалы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, которые были частично обнародованы на днях, - настоящий "клондайк" для правтоискателей, пишет New York Times.

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Общественность получила доступ только к части документов. Однако они стали настоящим сокровищем для следователей, историков и авторов конспиративных теорий, которые полвека искали подсказки к тому, что произошло в 1963 году, добавляет газета.

"Пролистывание страниц электронных документов ночью в четверг напоминало исследование ящика со случайными бумагами, найденными на чердаке", - говорится в статье.

Для тех, кто любит конспирологические теории, убийство Кеннеди - своеобразный "Святой Грааль". Эта история легла в основу не одной серии книг, статей, документальных лент и полнометражных голливудских фильмов.

Архив довольно пестрый, отмечает New York Times. Некоторые документы касаются непосредственно убийства, другие добавляют истории контекст. Но вряд ли обнародованные файлы помогут положить конец спекуляциям на тему убийства, заключает издание.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, ВВС Мониторинг