Washington Post: США "заморозили" вооружение Украины

Копірайт зображення MEDIA.DEFENSE.GOV Image caption В США неоднократного говорили о предоставлении оружия Украине

Читайте в обзоре западной прессы в понедельник:

Вооружит ли Вашингтон Украину?

Как Кремль использует "Роснефть" в своих интересах?

Какие последствия могут иметь действия Мадрида?

Как диагностировать рак за секунду?

Оружие для Украины - на паузу

США поставили на паузу вопрос вооружения Украины, пишет обозреватель Washington Post Джош Рогин.

Автор отмечает, что после нескольких месяцев переговоров и консультаций администрация президента Дональда Трампа вернулась к позиции Барака Обамы "отказать Киеву в том, в чем он нуждается, чтобы отразить российскую агрессию".

Это усиливает сомнения в готовности американского президента выступить против своего российского коллеги Владимира Путина, добавляет Рогин.

"В администрации Обамы были обеспокоены тем, что увеличение военной помощи для Украины затормозит дипломатический прогресс и может обострить кризис, инициированный Путиным", - пишет обозреватель издания.

Кроме "подкрепления своих сил" в восточной Украине, Москва "направляет усилия на распространение дипломатической и общественной пропаганды" как в Украине, так и за ее пределами, добавляет автор.

Копірайт зображення PRESIDENT.GOV.UA Image caption 24 августа глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что американская администрация рассматривает вопрос о предоставлении Киеву летального оружия

Кроме этого, Кремль стремится разместить на украинской территории миротворцев, чтобы таким образом "укрепить позиции повстанцев, которых поддерживает Россия".

В администрации Трампа предпочитают восстановить Минский процесс, который предусматривает соблюдение режима прекращения огня, вывод тяжелого вооружения из Украины и соблюдение государственной границы. Но ни одно из этих положений "Путин не выполняет", пишет обозреватель Washington Post.

"Сейчас Трамп должен решить, будет ли он помогать Украине в отражении российской агрессии или позволит Путину создать очередной "замороженный конфликт", пока США будут стоять в стороне", - заключает автор.

Нефте-геополитический инструмент

Россия использует компанию "Роснефть" для преследования своих внешнеполитических интересов, пишет New York Times.

"Россия все более активно использует нефть в качестве геополитического инструмента, расширяя сферы своего влияния в мире и бросая вызов интересам США", - пишет издание.

С помощью нефтяного гиганта Москва пытается усилить свое влияние в тех регионах, которые не относятся к сферам интересов великих держав, либо там, где с авторитетом США есть проблемы, говорится в статье.

Такие действия можно назвать вынужденными, ведь экономические санкции заставляют "Роснефть" искать новых бизнес-партнеров.

Копірайт зображення AFP Image caption Бывший канцлер Германии Герхард Шредер стал председателем совета директоров российского государственного нефтяного гиганта "Роснефть", несмотря на критику этого назначения на родине

Но такая политика может оказаться весьма рискованной для Москвы, ведь она одалживает деньги и заключает соглашения с нестабильными развивающимися странами, добавляет газета.

В последнее время "Роснефть" активно заключает соглашения с Кубой, Китаем и Вьетнамом - "политически чувствительными" странами.

Газета цитирует эксперта по энергетическим вопросам Совета международных отношений Эми Майерс Яффе, которая говорит, что "Роснефть" пытается подписывать контракты, которые приносили Москве геополитические дивиденды.

"Они действительно предоставляют российскому правительству чрезвычайно влиятельный рычаг в вопросах, которые являются важными для США", - отмечает она.

Наибольшую ставку компания сделала на Венесуэлу, пишет газета. В течение последних трех лет Москва предоставила Каракасу финансовую помощь в размере 10 миллиардов долларов, что по крайней мере дважды спасло ее от дефолта.

И эта неделя может стать показательной относительно эффективности такой политики, ведь истекает срок возвращения долга в миллиард долларов, который Венесуэла отдать Москве в ближайшие дни.

"Репрессивный конституционализм" по-испански

Обозреватель Guardian Мэттью д'Анкона выступил с сокрушительной критикой действий испанского правительства в ответ на стремление Каталонии получить независимость.

В своей статье под заголовком "Каталонскую мечту не одолеть силой" автор пишет, что в современном мире нельзя просто игнорировать стремление народов к самоопределению.

Существует множество аргументов против отделения Каталонии от Испании, наиболее весомым из которых является то, что среди самых каталонцев нет единодушия в этом вопросе, отмечает он.

Image caption Жители Барселоны вышли на марш против независимой Каталонии

Однако это не оправдывает действия Мадрида, который отправил в регион полицию, чтобы помешать проведению референдума, который Конституционный суд признал незаконным, а после этого ввел в автономии прямое управление.

"Похоже, Мадрид настроен разжечь эмоции сепаратистов, вместо того, чтобы урегулировать кризис дипломатическим путем", - пишет д'Анкона.

Обозреватель издания критикует политику испанского правительства, отмечая, что местные власти Каталонии нарушили закон.

"Постоянное утверждение того, что были нарушены правила, и они будут восстановлены - жалкий подход к решению сложнейшей культурной дилеммы", - пишет автор.

Обозреватель Guardian отмечает, что из кризиса в Каталонии всем стоит усвоить единственный урок - "ответ Мадрида - репрессивный конституционализм - не является ответом".

"Повторяя одно и то же, только каждый раз громче, единство Испании сохранить не удастся", - заключает автор.

Искусственный интеллект против рака

Искусственный интеллект может диагностировать рак меньше, чем за секунду. Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования, проведенного японскими учеными, сообщает Daily Telegraph.

В ходе эксперимента программа должна была проанализировать снимки эндоскопии и определить наличие в организме раковых опухолей. В 94% случаев ответы были правильными.

По словам экспертов, такая программа может помочь множеству пациентов избежать ненужных хирургических вмешательств.

Издание цитирует главу исследовательской команды доктора Юичи Мори, который уверяет, что инновационная технология вполне пригодна для применения в клинических условиях, и сейчас необходимо добиться получения разрешения на ее внедрение.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС