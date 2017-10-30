Спортобзор: "Барселона" между двух лагерей

Копірайт зображення Juan Manuel Serrano Arce/Getty Image caption Знаменитый футбольный клуб стал заложником политической ситуации в Каталонии

В обзоре спортивных событий за неделю:

Как "Барселона" пытается остаться в стороне от споров о независимости Каталонии

Почему Льюиса Гамильтона уже можно записывать в список самых выдающихся гонщиков

С какими достижениями уходит из большого тенниса знаменитая Мартина Хингис

Что посоветовал Златан Ибрагимович боксеру Энтони Джошуа перед важном боем

"Барселона" не спешит определяться

На фоне глубокого политического кризиса в Каталонии внимание спортивных обозревателей приковано к одному из главных символов региона - легендарной "Барселоне".

По словам британской Daily Telegraph, знаменитый футбольный клуб оказался "между двух лагерей", ведь среди его фанатов есть как сторонники, так и оппоненты отделения от Испании.

"В Каталонии лучше других знают, что спорт - это политика, а политика - это спорт, и рано или поздно всемирно известному клубу придется определиться с позицией относительно независимости", - считает газета.

Пока же команда "отчаянно пытается" как можно дольше оставаться в стороне от споров по этому поводу.

В Каталонии лучше других знают, что спорт - это политика, а политика - это спорт Daily Telegraph

По словам издания, слоган "Больше чем клуб" выбрали для "Барселоны" не случайно. В 20-м веке команда завоевала славу "клуба-бунтаря". Например, во времена 37-летнего правления Франко стадион "Ноу Камп" оставался "одним из немногих мест, где можно было отдавать дань каталонской идентичности", пишет газета.

"События последних нескольких месяцев в Каталонии доказали, что давние споры, разногласия и обвинения еще живы, и люди снова ищут лидерства в своем знаменитом футбольном клубе", - констатирует Daily Telegraph.

Гамильтон на Олимпе

Британец Льюис Гамильтон в эти выходные обеспечил себе уже четвертый титул чемпиона мира в гонках "Формула-1". Но, по мнению Guardian, даже и без этого его можно было бы окончательно считать одним из величайших гонщиков последних лет.

Прошло уже 10 лет с момента его появления среди элиты королевских гонок, и вердикт гоночного сообщества - единодушен: "Место в пантеоне величайших гонщиков ему обеспечено".

Копірайт зображення Clive Mason/Getty Image caption Пресса пишет, что Льюис Гамильтон сейчас на пике своей силы

В этом сезоне достижения Гамильтона особенно впечатляющие, продолжает газета. В борьбе с Себастьяном Феттелем из Ferrari британец не мог позволить себе даже незначительной ошибки.

"Это требовало от Гамильтона абсолютной концентрации, отдачи и мастерства. Все это он показал. Это достижение гонщика, который достиг пика своей силы", - с восторгом пишет издание.

Так это что, теперь гонщик неизбежно начнет сдавать позиции? Эксперты с такой теорией не согласны, ведь, как показывает практика, многие спортсмены переживают настоящий расцвет в возрасте от 30 до 33 лет. Это период, когда у гонщиков есть и опыт, и бесстрашие, и мотивация.

Гамильтону, как напоминает Guardian, сейчас 32.

Третий выход на пенсию

Американская New York Times отдает дань выдающейся теннисистке Мартине Хингис, которая в возрасте 37 лет объявила о завершении карьеры. И хотя она уходит из большого тенниса уже в третий раз, мало кто сомневается, что этот "выход на пенсию" для швейцарки станет окончательным.

К тому же, на этот раз Хингис уходит после победной серии - хотя и в парном разряде. В прошлом же это происходило при достаточно неприятных обстоятельствах. В 2003 году зачехлить ракетку ее заставили травмы и хроническая боль, а в 2006-м - допинг-тест, который показал остатки кокаина в организме спортсменки.

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"Она идет на первой строчке мирового рейтинга в парном разряде вместе с Чжань Юнжань, ее последней партнершей. Поэтому она и в самом деле идет на вершине, хотя они и не смогли выиграть последний свой турнир в Сингапуре", - пишет газета.

Впрочем, надо все же заметить, что победы в парном разряде не столь престижны, как в одиночном, отмечает издание.

"Парный разряд - это параллельные миры на турнирах WTA и "Большого шлема". Финальные матчи обычно посещают мало зрителей, и на основных телеканалах их показывают редко. Со своим мастерством на корте и феноменальными рефлексами Хингис смогла взойти на трон в этом маленьком королевстве и выиграть 20 титулов "Большого шлема" в парном разряде", - пишет New York Times.

Победа Джошуа и совет Ибрагимовича

Боксер Джошуа рассказал, что его победе над Карлосом Такамой предшествовала встреча с футболистом Златаном Ибрагимовичем в раздевалке. И, как рассказывает британская Daily Mirror, звезда "Манчестер Юнайтед" дал Джошуа "замечательный совет".

"Он слышал, как я раньше говорил, что я не идеален, но стараюсь. Он сказал, что надо говорить "я идеальный и даже не стараюсь", - отметил боксер.

Копірайт зображення Richard Heathcote/Getty

По словам газеты, Ибрагимович посетил поединок на стадионе Principality в Кардиффе вместе с 78 тысячами поклонников бокса. Судья остановил бой в десятом раунде.

Футболист был настолько поражен увиденным, что назвал Джошуа примером того, каким должен быть боксер.

"Он мощный, хорошо двигается, он мастер нокаутов. Его личные качества тоже хорошие, ведь он идеальный и естественный", - цитирует Ибрагимовича газета.

"Вокруг него положительная энергия, он хорошо себя показывает. Именно поэтому его любят, и именно поэтому он народный чемпион".

Сам Джошуа после боя пообещал работать над тем, чтобы собрать все чемпионские пояса в этом году.

Он также заявил, что не обижается на публику, которая была недовольна тем, что поединок остановили в десятом раунде.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC