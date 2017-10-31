"Гибель героя": западные СМИ о смерти Амины Окуевой

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Гибель Амины Окуево й

Расследование против членов команды Трампа

Д еятельность Росси и в соцмедиа

Конец "Карточного домика"

"Гибель героя"

"Оппонент Кремля в Украине, чьи навыки обращения с оружием спасли жизнь ее мужа во время покушения в июне, была расстреляна из засады", - пишет Wall Street Journal об известной украинской активистке и члене волонтерского батальона Амине Окуевой, которая была убита под Киевом.

Издание отмечает, что это произошло "на фоне серии убийств в Киеве, в которых некоторые обвиняют Россию".

Как и большинство западных изданий, Washington Post подчеркивает, что Окуева была женой Адама Осмаева, чеченца, которого Россия обвиняет в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина.

Daily Mail отмечает, что Окуева ранее была советником депутата Игоря Мосийчука, который на прошлой неделе пострадал при взрыве начиненного взрывчаткой мотоцикла. Как пишет издание, Мосийчук обвинил в случившемся Россию. Это также одна из версий, которую рассматривают украинские правоохранительные органы. Россия свою причастность отрицает.

New York Times также описывает Окуеву и Осмаева как "жестких критиков" Путина и напоминает о попытке покушения на Адама в июне, которую предотвратила Амина.

Издание считает, что после этого покушения в Украине "она стала героем".

"Кольцо сужается"

Расследование возможного вмешательства России в американские выборы "драматическим образом приблизилось" к президенту Дональду Трампу после того, как его бывший советник по вопросам внешней политики Джордж Попадопулос признал себя виновным в предоставлении ложной информации о контактах с близкими к Кремлю источниками, пишет британская Guardian.

В частности, он обсуждал возможность получения "грязной информации" на конкурента Трампа на выборах - Хиллари Клинтон.

Ситуацию также усугубили обвинения, которые были выдвинуты бывшему руководителю предвыборной кампании Трампа Полу Манафорту в отмывании денег, полученных за работу в Украине, а также его бизнес-партнеру Рику Гейтсу.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пола Манафорта обвиняют в том, что он в качестве лоббиста работал незарегистрированным представителем Партии регионов Виктора Януковича, а также "Оппозиционного блока"

Несмотря на заявления Белого Дома о том, что выдвинутые обвинения никоим образом не касаются президента Трампа, а сами обвиняемые не играли ведущих ролей в его предвыборной кампании, газета напоминает, что Трамп лично называл Попадопулоса "замечательным парнем", когда говорил о его назначении на пост советника по вопросам внешней политики в марте 2016 года.

К тому же в тексте обвинения говорится, что Трамп присутствовал на встрече советников по нацбезопасности, где Попадопулос хвастался своими связями в России и предлагал помощь в организации встречи с Путиным.

По мнению американской Washington Post, признание Попадопулоса стало "наиболее четким свидетельством" связей между предвыборным штабом Трампа и российскими чиновниками.

"Президенту, который гордится хаосом и собственной причастностью к нему, понедельник принес политическую бурю, которую Трамп не мог контролировать", - пишет газета.

По ее словам, "крайне взбешенный" Трамп провел утро за просмотром телевизионных новостей, а в коридорах Белого дома воцарились "усталость и страх перед неизвестным".

"Кольцо сужается. Все нервничают", - рассказал газете неназванный высокопоставленный в Республиканской партии.

Отчет соцсетей

"Российские агенты, целью которых было посеять раздор в американском обществе," размещали подстрекательские посты. Их аудитория составила 126 миллионов пользователей Facebook.

Также они написали 131 тысячу сообщений в Twitter и загрузили 1 тысячу видеосюжетов аналогичного характера на YouTube, сообщает New York Times со ссылкой на материалы, переданные названными компаниями в Конгресс в понедельник.

Копірайт зображення AFP

На этой неделе там пройдут слушания по делу об использовании третьими сторонами социальных сетей для оказания влияния на миллионы американцев перед президентскими выборами в 2016 году.

"Новая информация содержит гораздо больше деталей по сравнению с предыдущими отчетами компаний и подчеркивает масштабность усилий Кремля в использовании американских технологических платформ, особенно Facebook", - пишет газета.

В материалах, предоставленных Конгрессу компанией Facebook, сообщается, что прокремлевское "Агентство интернет-исследований", которое также называют "фабрикой троллей", опубликовало 80 тысяч текстов противоречивого характера, которые с января 2015 по август 2017 года увидели 29 миллионов человек.

Пользователи "лайкали" и делились такими сообщениями, тем самым увеличив охват постов еще на 10 миллионов.

По словам представителей Facebook, в социальной сети Instagram было обнаружено и удалено более 170 профилей пользователей, разместивших 120 тысяч сообщений подозрительного содержания, имевших отношение к России.

Признание и закрытие

На следующий день после того, как знаменитый американский актер Кевин Спейси публично извинился за давний инцидент с 14-летним парнем, видеосервис Netflix объявил, что съемки нового сезона популярного сериала "Карточный дом", в котором Спейси играет главную роль, продолжены не будут, пишет Telegraph.

Копірайт зображення AFP

Издание напоминает, что 26-летний актер Энтони Рапп заявил, что в возрасте 14 лет стал объектом сексуальных домогательств Спейси.

Кевин Спейси извинился перед Раппом, хотя и отметил, что не вполне помнит эти события. Также он впервые публично объявил о своей гомосексуальности.

"Несколько источников заявили, что решение о прекращении съемок этого отмеченного наградами драматического сериала было принято до того, как Рапп предъявил претензии Спейси, тем не менее время, выбранное для объявления, удивляет", - пишет газета.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС