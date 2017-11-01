Евросоюз остерегается Пучдемона - обзор СМИ
Страх ЕС перед лидером Каталонии, проигрыш битвы против глобального потепления и толпы туристов в Амстердаме - темы международной прессы в среду.
Настороженная Европа
New York Times пишет о смещенном с должности лидере Каталонии Карлесе Пучдемоне. Во вторник он заявил, что приехал в Бельгию не для того, чтобы просить убежища, а скорее чтобы получить гарантии честного суда.
"Я хочу, чтобы Европа отреагировала", - сказал на пресс-конференции Пучдемон.
Эти слова и его поведение в целом издание трактует как попытку "придать крупнейшему политическому кризису Испании за последние десятилетия европейскую окраску".
"Он по сути предлагает управлять своим каталонским правительством в изгнании из города, где расположены самые главные институции Европейского Союза, не проявившего симпатий к попытке отделиться [от Испании]", - добавляет издание.
New York Times пишет, что Бельгия настолько настороженно отнеслась к Пучдемону и его передвижениям, что запретила проводить пресс-конференцию в правительственном здании.
"И что еще более важно, Европейский Союз тоже опасается Пучдемона, чьи призывы к Европе, основанной на "демократии, свободе, свободном выражении взглядов", как он сам выразился, свидетельствуют о его романтическом восприятии этого блока", - добавляет газета.
По мнению авторов статьи, накануне потери Британии Евросоюз "не желает ни расширяться, ни создавать еще больше трещин".
А Франция, Италия или Бельгия не заинтересованы в том, чтобы давать толчок движениям за отделение таким регионам как Корсика, Ломбардия или Фландрия.
Что означает нападение в Нью-Йорке?
Американские и британские медиа пишут о нападении в Нью-Йорке, где автомобиль сбил людей на велодорожке и тротуаре.
Washington Post считает, что атака может усилить политические дискуссии в США по иммиграции и безопасности.
Газета напоминает, что Дональд Трамп выступает за более тщательные проверки иммигрантов, направленные на то, чтобы предотвратить террористические нападения. Но его оппоненты пытаются заблокировать действия президента в судах.
Издание также отмечает, что в одном из указов Трампа о запрете въезда лиц из некоторых стран не упоминается Узбекистан, - по предварительной информации, нападающим в Нью-Йорке является 29-летний узбек.
А Guardian замечает, что женщина по имени Дильфуза Исхакова из Цинциннати сообщила газете, что узнала подозреваемого.
По ее словам, он останавливался у нее около шести лет назад после переезда из Узбекистана в США.
Госпожа Исхакова описывает его как "хорошего парня", который не любит много говорить. При этом она утверждает, что не знает, религиозен ли он.
Спасти себя
"Глобальное потепление: битва за два процента почти проиграна". Такой заголовок могут видеть читатели на страницах французской Le Monde.
Газета пишет о "катастрофической разнице" между обязательствами, которые взяли на себя страны, чтобы снизить уровень выбросов парниковых газов в атмосферу, и усилиями, необходимыми для выполнения Парижского соглашения.
Подписав его в 2015 году, большинство стран согласились сделать все возможное, чтобы удержать рост температуры на уровне ниже двух процентов по сравнению с той, которая была зафиксирована в доиндустриальное время.
Le Monde цитирует доклад ООН, который опирается на данные ряда международных ученых. Документ был опубликован "после лета, полного катаклизмов", и за несколько дней до открытия международной конференции по климату.
Чтобы удержать глобальное потепление ниже двух процентов, нужно, чтобы глобальные выбросы СО2 не превышали 42 гигатонн в год до 2030 года, считают эксперты. Это 42 млрд тонн.
Однако, даже если все 195 государств, подписавших климатическое соглашение, выполнят свои обязательства, это будет только треть пути, отмечает ООН.
И при условии, что обещания будут выполнены (хотя часть из них привязаны к получению международного финансирования), планета в настоящее время все равно движется к тому, что температура повысится на три или даже больше градусов в конце века, заключает издание.
Дедушки и бабушки на работе
"В Британии все меньше людей могут позволить себе ранний выход на пенсию", пишет Telegraph.
По официальной статистике, впервые в истории страны средний возраст выхода на отдых после долгих лет работы превысил 65 лет.
Это касается мужчин, отмечает газета. Но женщины тоже быстро приближаются к этой черте.
Больше одного из десяти мужчин, а также восемь процентов женщин сейчас работают в возрасте более 70 лет.
Ранее, в 1980-е, британцы выходили на пенсию преимущественно в 50 лет. После этого они неплохо жили, благодаря хорошо профинансированным пенсионным программам, которые опирались на существенные доходы от торговли ценными бумагами.
Сейчас же большинство из тех, кому за 50, работают. Таких людей в Британии более 70, отмечает Telegraph.
Вместе с тем газета отмечает, что и средняя продолжительность жизни значительно возросла. У тех, кто родился в новом тысячелетии, шансы дожить до 105 лет превышают 50 процентов.
По подсчетам экспертов Эндрю Скотта и Линды Грэттон, будущий столетний пенсионер, экономивший 10 процентов своей зарплаты в течение всей трудовой жизни, сможет рассчитывать на пенсию, равную половине месячного дохода, только в 80-летнем возрасте.
Это, вероятно, приведет к тому, что люди будут постоянно перестраивать свою занятость и растягивать карьеру до 70 и более лет.
Кому хорошо в Амстердаме?
Guardian пишет о туристах как о проблеме для жителей Амстердама.
Издание цитирует местных жителей, которые жалуются на то, что всего за 10 лет столица Нидерландов превратилась в город, максимально приспособленный для нужд туристов.
"На месте магазинов для местных появились магазины, обслуживающие только туристов. Это заставляет чувствовать себя гостем в собственном квартале. Даже туристы начали жаловаться, ведь все, что они могут увидеть, - это других туристов", - рассказала местная жительница Элс Ипинг.
Guardian отмечает, что Амстердам в значительной мере стал жертвой собственных амбиций. После кризиса 2008 года город начал активно стимулировать инвестиции в туристическую отрасль, чтобы возродить экономику.
"Идея сработала, даже слишком хорошо", - пишет издание.
Количество туристов возросло с 11 до 18 млн в год, что много для города с населением в 850 тысяч жителей.
Оказалось, что некоторые улицы просто слишком узкие, чтобы там могли пройти толпы людей.
Из-за жалоб жителей мэрия начала бороться с массовым туризмом, вводя ограничения на визиты посредством сайта Airbnb, мораторий на строительство новых отелей и повышенные налоги на комнаты для туристов.
И, по мнению Элс Ипинг, этого мало. Она радуется хотя бы тому, что, по крайней мере, знает собственных соседей.
А жителям многих улиц приходится смириться с тем, что все квартиры рядом арендуют туристы.
Обзор подготовил Юрий Мартыненко, служба мониторинга BBC