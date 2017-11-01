Евросоюз остерегается Пучдемона - обзор СМИ

Копірайт зображення Getty Images Image caption Карлес Пучдемон настораживает политиков в ЕС, считают в New York Times

Страх ЕС перед лидером Каталонии, проигрыш битвы против глобального потепления и толпы туристов в Амстердаме - темы международной прессы в среду.

Настороженная Европа

New York Times пишет о смещенном с должности лидере Каталонии Карлесе Пучдемоне. Во вторник он заявил, что приехал в Бельгию не для того, чтобы просить убежища, а скорее чтобы получить гарантии честного суда.

"Я хочу, чтобы Европа отреагировала", - сказал на пресс-конференции Пучдемон.

Эти слова и его поведение в целом издание трактует как попытку "придать крупнейшему политическому кризису Испании за последние десятилетия европейскую окраску".

"Он по сути предлагает управлять своим каталонским правительством в изгнании из города, где расположены самые главные институции Европейского Союза, не проявившего симпатий к попытке отделиться [от Испании]", - добавляет издание.

New York Times пишет, что Бельгия настолько настороженно отнеслась к Пучдемону и его передвижениям, что запретила проводить пресс-конференцию в правительственном здании.

"И что еще более важно, Европейский Союз тоже опасается Пучдемона, чьи призывы к Европе, основанной на "демократии, свободе, свободном выражении взглядов", как он сам выразился, свидетельствуют о его романтическом восприятии этого блока", - добавляет газета.

По мнению авторов статьи, накануне потери Британии Евросоюз "не желает ни расширяться, ни создавать еще больше трещин".

А Франция, Италия или Бельгия не заинтересованы в том, чтобы давать толчок движениям за отделение таким регионам как Корсика, Ломбардия или Фландрия.

Что означает нападение в Нью-Йорке?

Американские и британские медиа пишут о нападении в Нью-Йорке, где автомобиль сбил людей на велодорожке и тротуаре.

Washington Post считает, что атака может усилить политические дискуссии в США по иммиграции и безопасности.

Газета напоминает, что Дональд Трамп выступает за более тщательные проверки иммигрантов, направленные на то, чтобы предотвратить террористические нападения. Но его оппоненты пытаются заблокировать действия президента в судах.

Издание также отмечает, что в одном из указов Трампа о запрете въезда лиц из некоторых стран не упоминается Узбекистан, - по предварительной информации, нападающим в Нью-Йорке является 29-летний узбек.

А Guardian замечает, что женщина по имени Дильфуза Исхакова из Цинциннати сообщила газете, что узнала подозреваемого.

По ее словам, он останавливался у нее около шести лет назад после переезда из Узбекистана в США.

Госпожа Исхакова описывает его как "хорошего парня", который не любит много говорить. При этом она утверждает, что не знает, религиозен ли он.

Спасти себя

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мир не спешит сокращать выбросы в атмосферу, нарекают в Le Monde

"Глобальное потепление: битва за два процента почти проиграна". Такой заголовок могут видеть читатели на страницах французской Le Monde.

Газета пишет о "катастрофической разнице" между обязательствами, которые взяли на себя страны, чтобы снизить уровень выбросов парниковых газов в атмосферу, и усилиями, необходимыми для выполнения Парижского соглашения.

Подписав его в 2015 году, большинство стран согласились сделать все возможное, чтобы удержать рост температуры на уровне ниже двух процентов по сравнению с той, которая была зафиксирована в доиндустриальное время.

Le Monde цитирует доклад ООН, который опирается на данные ряда международных ученых. Документ был опубликован "после лета, полного катаклизмов", и за несколько дней до открытия международной конференции по климату.

Чтобы удержать глобальное потепление ниже двух процентов, нужно, чтобы глобальные выбросы СО2 не превышали 42 гигатонн в год до 2030 года, считают эксперты. Это 42 млрд тонн.

Однако, даже если все 195 государств, подписавших климатическое соглашение, выполнят свои обязательства, это будет только треть пути, отмечает ООН.

И при условии, что обещания будут выполнены (хотя часть из них привязаны к получению международного финансирования), планета в настоящее время все равно движется к тому, что температура повысится на три или даже больше градусов в конце века, заключает издание.

Дедушки и бабушки на работе

Копірайт зображення Getty Images Image caption Британские работники боятся идти на пенсию, констатирует Telegraph

"В Британии все меньше людей могут позволить себе ранний выход на пенсию", пишет Telegraph.

По официальной статистике, впервые в истории страны средний возраст выхода на отдых после долгих лет работы превысил 65 лет.

Это касается мужчин, отмечает газета. Но женщины тоже быстро приближаются к этой черте.

Больше одного из десяти мужчин, а также восемь процентов женщин сейчас работают в возрасте более 70 лет.

Ранее, в 1980-е, британцы выходили на пенсию преимущественно в 50 лет. После этого они неплохо жили, благодаря хорошо профинансированным пенсионным программам, которые опирались на существенные доходы от торговли ценными бумагами.

Сейчас же большинство из тех, кому за 50, работают. Таких людей в Британии более 70, отмечает Telegraph.

Вместе с тем газета отмечает, что и средняя продолжительность жизни значительно возросла. У тех, кто родился в новом тысячелетии, шансы дожить до 105 лет превышают 50 процентов.

По подсчетам экспертов Эндрю Скотта и Линды Грэттон, будущий столетний пенсионер, экономивший 10 процентов своей зарплаты в течение всей трудовой жизни, сможет рассчитывать на пенсию, равную половине месячного дохода, только в 80-летнем возрасте.

Это, вероятно, приведет к тому, что люди будут постоянно перестраивать свою занятость и растягивать карьеру до 70 и более лет.

Кому хорошо в Амстердаме?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Амстердам перестал быть уютным городом для собственных жителей, пишет Guardian

Guardian пишет о туристах как о проблеме для жителей Амстердама.

Издание цитирует местных жителей, которые жалуются на то, что всего за 10 лет столица Нидерландов превратилась в город, максимально приспособленный для нужд туристов.

"На месте магазинов для местных появились магазины, обслуживающие только туристов. Это заставляет чувствовать себя гостем в собственном квартале. Даже туристы начали жаловаться, ведь все, что они могут увидеть, - это других туристов", - рассказала местная жительница Элс Ипинг.

Guardian отмечает, что Амстердам в значительной мере стал жертвой собственных амбиций. После кризиса 2008 года город начал активно стимулировать инвестиции в туристическую отрасль, чтобы возродить экономику.

"Идея сработала, даже слишком хорошо", - пишет издание.

Количество туристов возросло с 11 до 18 млн в год, что много для города с населением в 850 тысяч жителей.

Оказалось, что некоторые улицы просто слишком узкие, чтобы там могли пройти толпы людей.

Из-за жалоб жителей мэрия начала бороться с массовым туризмом, вводя ограничения на визиты посредством сайта Airbnb, мораторий на строительство новых отелей и повышенные налоги на комнаты для туристов.

И, по мнению Элс Ипинг, этого мало. Она радуется хотя бы тому, что, по крайней мере, знает собственных соседей.

А жителям многих улиц приходится смириться с тем, что все квартиры рядом арендуют туристы.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, служба мониторинга BBC