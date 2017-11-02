Обзор СМИ: Узбекистан становится центром боевиков?

Копірайт зображення Getty Images Image caption В нападении подозревают гражданина Узбекистана Сайфулло Саипова

В обзоре прессы в четверг, 2 ноября:

Экстремизм на экспорт: Узбекистан - один из центров "ИГ"?

Почему террористы облюбовали для нападений грузовики

Политики готовы рискнуть карьерой ради секса

Могут ли соцсети стать оружием политиков

Экстремизм на экспорт

Обратить внимание на деятельность радикальных группировок в странах Центральной Азии предлагает обозреватель New York Times Эндрю Крамер.

В своей статье под заголовком "Нападение в Нью-Йорке привлекло внимание к центральноазиатским боевикам", автор рассказывает о том, как родина обвиняемого в терроризме нападавшего Сайфулло Саипова - Узбекистан - превратилась в один из центров "ИГ".

Журналист отмечает, что с момента распада Советского Союза в регионе с высоким уровнем бедности и репрессивной властью вспыхнул ряд восстаний исламистов, большинство из которых подавили силой, при этом породив устойчивый поток мигрантов и боевиков в другие страны мира, в том числе США.

Для Узбекистана такая ситуация была показательной, добавляет он.

"Волна репрессий и радикализации, породившая три исламистских группировки, начала распространяться сразу после распада Советского Союза, в то время, как исламское возрождение начало заполнять вакуум, оставшийся после коммунистов", - говорит автор.

"Значительное количество иностранных бойцов, которые присоединились к группировке "ИГ" в Сирии, сделав русский вторым языком после арабского во внутренней системе пропаганды и коммуникаций, - выходцы из стран Центральной Азии", - добавляет он.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Что известно о нападении в Нью-Йорке?

По словам исследователей центра "Международная кризисная группа" (International Crisis Group), ключевым фактором для "ИГ" стала возможность распространения своей пропаганды на русском и центральноазиатских языках одновременно. Кроме этого, она доступна как на родине мигрантов, так и на восточном побережье США. Большинство из них чувствуют себя за рубежом изолированными, становясь легкой добычей для рекрутеров "ИГ".

"По словам многих аналитиков, расти под влиянием очень репрессивной власти, особенно в отношении мусульман, - это настолько болезненный опыт, что такой молодой парень, как он (Сайфулло Саипов - Ред.) мог принять заманчивое предложение боевиков", - заключает обозреватель New York Times.

Инструменты терроризма

О том, как грузовики превратились в самый популярный инструмент последователей группировки "Исламское государство", пишет Washington Post. Газета отмечает, что только за последний год на Западе произошло семь случаев наезда грузовиков на людей, что наталкивает на вывод о том, что для "ИГ" это уже стало "вариантом по умолчанию".

Последствия последнего такого нападения в Нью-Йорке на Манхэттене объясняют его популярность, говорят эксперты.

"Эта тактика не требует особых навыков, инструктажа или официального членства в группировке. И ее практически невозможно предотвратить или остановить", - отмечает газета, ссылаясь на специалистов.

Кроме того, именно такими поступками желающие вступить в ряды "ИГ" могут подтвердить свое членство в группировке. Для потенциальных нападающих это - свидетельство того, что их действия имеют определенный вес и статус, цитирует издание исследователя Рэндса Дженкинса.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Фото с места нападения в Нью-Йорке

В последнее время "ИГ" имеет проблемы с вербовкой новых наемников, поэтому группировка перешла к стратегии привлечения одиночек, говорит Дженкинс.

В частных разговорах некоторые эксперты говорят, что количество подобных инцидентов могло бы быть значительно больше, учитывая то, с какой легкостью этот сценарий можно воплотить в жизнь.

Упрощение тактики террористов и переход к более жестоким методам в течение последних месяцев свидетельствуют о том, что круг возможностей спецслужб и правоохранительных органов предотвратить нападения сужается, цитирует издание специалиста в сфере борьбы с терроризмом Мэттью Левитта.

Секс и политическая карьера

Почему столько политиков готовы рискнуть своей карьерой ради секса? Над этим вопросом размышляет обозреватель Guardian Мари Дежевски.

В последние дни в британском парламенте неоднократно поднимался вопрос сексуальных домогательств, а накануне министр обороны страны, сэр Майкл Фэллон подал в отставку, признавшись в том, что его поведение в прошлом может "не отвечать" стандартам британских военных.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Фэллон извинился за то, что 15 лет назад положил руку на колено журналистки

"Высокопоставленные чиновники понимают, что если они будут разоблачены, их опозорят. Ими руководит власть, однако их тщеславие и нарциссизм играют в этой истории не последнюю роль", - говорит автор.

Дежевски вспоминает громкие секс-скандалы, в которых фигурировали известные политики, пытаясь найти ответ на вопрос: что в тот момент происходило в их голове, почему они готовы были рискнуть своей репутацией?

Обозреватель Guardian отмечает, что успешных политиков во всем мире объединяют общие черты, и одной из ключевых является наличие харизмы. Так, например, во Франции говорят, что кандидат на высокую должность, особенно в президентское кресло, должен "соблазнить" избирателей. Часто не последнюю роль играют настойчивость и тщеславие - черта, которая заставляет политиков поверить в то, что среди остальных выберут именно их.

"А когда эта самоуверенность подтверждается победой на выборах, возможно, это подталкивает их рискнуть еще раз", - предполагает автор.

Соцсети как оружие

Превращение социальных сетей из инструмента коммуникации в оружие политиков становится реальностью, пишет Financial Times. Издание посвящает редакционную статью проблеме распространения фейковых новостей на популярных онлайн-платформах, которая остро встала во время последней предвыборной кампании в США.

Копірайт зображення AFP

На этой неделе в американском Конгрессе проходят слушания о вероятном вмешательстве России, в частности так называемой "фермы троллей", которую связывают с Кремлем, в ход президентской гонки 2016 года, победу в которой одержал Дональд Трамп. Москва обвинения во вмешательстве отвергает.

Газета отмечает, что проблем можно было бы избежать, ведь на этой неделе Киев заявил, что еще в 2015 году предупреждал Facebook о том, что Россия "занимается дезинформацией" в рамках платформы.

"Это должно стать тревожным звоночком и подтолкнуть к более быстрой реакции", пишет газета и добавляет, что решить проблему дезинформации непросто, но крайне необходимо, ведь она назрела уже давно.

Такие крупные социальные сети как Facebook, который за 13 лет с момента создания превратился в крупнейшего международного поставщика новостей, как "настоящих, так и фейковых", могут легко стать оружием в руках государственных деятелей "враждебных" стран, отмечает издание.

И хотя эти платформы уверяют в своей нейтральной позиции, они признались в том, что фильтруют контент, чтобы удалять из ленты нежелательную информацию, например призывы к терроризму или детскую порнографию. Но такая двойственная позиция становится недопустимой, добавляет газета.

По мнению Financial Times, деятельность социальных сетей должна стать более прозрачной. Это предполагает и более четкое разъяснение своих стандартов и обнародование информации о получении средств за размещение контента, в том числе и политического.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС