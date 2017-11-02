Обзор СМИ: Узбекистан становится центром боевиков?
В обзоре прессы в четверг, 2 ноября:
- Экстремизм на экспорт: Узбекистан - один из центров "ИГ"?
- Почему террористы облюбовали для нападений грузовики
- Политики готовы рискнуть карьерой ради секса
- Могут ли соцсети стать оружием политиков
Экстремизм на экспорт
Обратить внимание на деятельность радикальных группировок в странах Центральной Азии предлагает обозреватель New York Times Эндрю Крамер.
В своей статье под заголовком "Нападение в Нью-Йорке привлекло внимание к центральноазиатским боевикам", автор рассказывает о том, как родина обвиняемого в терроризме нападавшего Сайфулло Саипова - Узбекистан - превратилась в один из центров "ИГ".
Журналист отмечает, что с момента распада Советского Союза в регионе с высоким уровнем бедности и репрессивной властью вспыхнул ряд восстаний исламистов, большинство из которых подавили силой, при этом породив устойчивый поток мигрантов и боевиков в другие страны мира, в том числе США.
Для Узбекистана такая ситуация была показательной, добавляет он.
"Волна репрессий и радикализации, породившая три исламистских группировки, начала распространяться сразу после распада Советского Союза, в то время, как исламское возрождение начало заполнять вакуум, оставшийся после коммунистов", - говорит автор.
"Значительное количество иностранных бойцов, которые присоединились к группировке "ИГ" в Сирии, сделав русский вторым языком после арабского во внутренней системе пропаганды и коммуникаций, - выходцы из стран Центральной Азии", - добавляет он.
По словам исследователей центра "Международная кризисная группа" (International Crisis Group), ключевым фактором для "ИГ" стала возможность распространения своей пропаганды на русском и центральноазиатских языках одновременно. Кроме этого, она доступна как на родине мигрантов, так и на восточном побережье США. Большинство из них чувствуют себя за рубежом изолированными, становясь легкой добычей для рекрутеров "ИГ".
"По словам многих аналитиков, расти под влиянием очень репрессивной власти, особенно в отношении мусульман, - это настолько болезненный опыт, что такой молодой парень, как он (Сайфулло Саипов - Ред.) мог принять заманчивое предложение боевиков", - заключает обозреватель New York Times.
Инструменты терроризма
О том, как грузовики превратились в самый популярный инструмент последователей группировки "Исламское государство", пишет Washington Post. Газета отмечает, что только за последний год на Западе произошло семь случаев наезда грузовиков на людей, что наталкивает на вывод о том, что для "ИГ" это уже стало "вариантом по умолчанию".
Последствия последнего такого нападения в Нью-Йорке на Манхэттене объясняют его популярность, говорят эксперты.
"Эта тактика не требует особых навыков, инструктажа или официального членства в группировке. И ее практически невозможно предотвратить или остановить", - отмечает газета, ссылаясь на специалистов.
Кроме того, именно такими поступками желающие вступить в ряды "ИГ" могут подтвердить свое членство в группировке. Для потенциальных нападающих это - свидетельство того, что их действия имеют определенный вес и статус, цитирует издание исследователя Рэндса Дженкинса.
В последнее время "ИГ" имеет проблемы с вербовкой новых наемников, поэтому группировка перешла к стратегии привлечения одиночек, говорит Дженкинс.
В частных разговорах некоторые эксперты говорят, что количество подобных инцидентов могло бы быть значительно больше, учитывая то, с какой легкостью этот сценарий можно воплотить в жизнь.
Упрощение тактики террористов и переход к более жестоким методам в течение последних месяцев свидетельствуют о том, что круг возможностей спецслужб и правоохранительных органов предотвратить нападения сужается, цитирует издание специалиста в сфере борьбы с терроризмом Мэттью Левитта.
Секс и политическая карьера
Почему столько политиков готовы рискнуть своей карьерой ради секса? Над этим вопросом размышляет обозреватель Guardian Мари Дежевски.
В последние дни в британском парламенте неоднократно поднимался вопрос сексуальных домогательств, а накануне министр обороны страны, сэр Майкл Фэллон подал в отставку, признавшись в том, что его поведение в прошлом может "не отвечать" стандартам британских военных.
"Высокопоставленные чиновники понимают, что если они будут разоблачены, их опозорят. Ими руководит власть, однако их тщеславие и нарциссизм играют в этой истории не последнюю роль", - говорит автор.
Дежевски вспоминает громкие секс-скандалы, в которых фигурировали известные политики, пытаясь найти ответ на вопрос: что в тот момент происходило в их голове, почему они готовы были рискнуть своей репутацией?
Обозреватель Guardian отмечает, что успешных политиков во всем мире объединяют общие черты, и одной из ключевых является наличие харизмы. Так, например, во Франции говорят, что кандидат на высокую должность, особенно в президентское кресло, должен "соблазнить" избирателей. Часто не последнюю роль играют настойчивость и тщеславие - черта, которая заставляет политиков поверить в то, что среди остальных выберут именно их.
"А когда эта самоуверенность подтверждается победой на выборах, возможно, это подталкивает их рискнуть еще раз", - предполагает автор.
Соцсети как оружие
Превращение социальных сетей из инструмента коммуникации в оружие политиков становится реальностью, пишет Financial Times. Издание посвящает редакционную статью проблеме распространения фейковых новостей на популярных онлайн-платформах, которая остро встала во время последней предвыборной кампании в США.
На этой неделе в американском Конгрессе проходят слушания о вероятном вмешательстве России, в частности так называемой "фермы троллей", которую связывают с Кремлем, в ход президентской гонки 2016 года, победу в которой одержал Дональд Трамп. Москва обвинения во вмешательстве отвергает.
Газета отмечает, что проблем можно было бы избежать, ведь на этой неделе Киев заявил, что еще в 2015 году предупреждал Facebook о том, что Россия "занимается дезинформацией" в рамках платформы.
"Это должно стать тревожным звоночком и подтолкнуть к более быстрой реакции", пишет газета и добавляет, что решить проблему дезинформации непросто, но крайне необходимо, ведь она назрела уже давно.
Такие крупные социальные сети как Facebook, который за 13 лет с момента создания превратился в крупнейшего международного поставщика новостей, как "настоящих, так и фейковых", могут легко стать оружием в руках государственных деятелей "враждебных" стран, отмечает издание.
И хотя эти платформы уверяют в своей нейтральной позиции, они признались в том, что фильтруют контент, чтобы удалять из ленты нежелательную информацию, например призывы к терроризму или детскую порнографию. Но такая двойственная позиция становится недопустимой, добавляет газета.
По мнению Financial Times, деятельность социальных сетей должна стать более прозрачной. Это предполагает и более четкое разъяснение своих стандартов и обнародование информации о получении средств за размещение контента, в том числе и политического.
Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС