Культобзор: притязания Спейси и сокровища нацистов
В культурном обзоре недели:
- Сексуальные домогательства в Голливуде: не только женская проблема
- Бейонсе согласилась на кинороль животного
- Художественные экспозиции из схрона нацистского потомка
- Рассел Кроу готов приютить беженцев
"Как кусок мяса"
Скандал, фигурантом которого стал актер Кевин Спейси, не утихает уже неделю. С тех пор, как он был вынужден публично признать свою нетрадиционную ориентацию, еще трое мужчин рассказали о домогательствах с стороны Спейси.
И именно поэтому представители актера, который является обладателем двух Оскаров, заявили, что он решил обратиться за помощью к специалистам и пройти курс "лечения". Правда, они не уточнили, в чем будет заключаться эта терапия, сообщает Independent.
Между тем его коллега по актерскому цеху Жиль Марини, который исполнил роль красавчика-соседа Саманты в фильме "Секс и город", заявил, что сексуальные домогательства в отношении мужчин в киноиндустрии - это частая проблема. Он признался, что многие голливудские боссы смотрели на него, как на "кусок мяса", и он неоднократно получал непристойные предложения. Эта практика распространена в Голливуде, однако начинающие актеры не так охотно, как женщины, обсуждают эту непростую тему. "Потому что это клеймо, это стыд, ты теряешь свое мужское достоинство", - пояснил он.
А еще Марини добавил, что, к сожалению, и в других, далеких от искусства, отраслях влиятельные люди часто позволяют себе относиться к мужчинам-подчиненным некорректно в сексуальном плане - но жертвы "никогда не говорят об этом, и это грустно".
Бейонсе-львица
Звезда R&B Бейонсе объявила, что сыграет одну из главных женских ролей в киноленте "Король Лев", пишет Guardian.
Это будет римейк популярного мультфильма 1994 года, который полюбился миллионам, в том числе благодаря музыке Элтона Джона.
Своим объявлением певица поставила точку в слухах, которые ходили еще с марта - именно тогда появились первые сообщения о том, что ей предложили участие в этом проекте компании Disney.
На своей странице в Facebook Бейонсе опубликовала имена и фотографии звездного состава будущего фильма. Среди них - рэп-исполнитель Дональд Гловер, Чиветел Эджиофор, известный по оскароносной ленте "12 лет рабства" и комик Сет Роген.
Издание отмечает, что единственным нераскрытым секретом остается - в каких костюмах будут играть актеры. Ведь изображать они будут животных.
"Нацистское" искусство
На этой неделе в швейцарском Берне и немецком Бонне открылись экспозиции произведений живописи, которые в течение многих лет хранил в своей мюнхенской квартире нелюдимый потомок торговца предметами искусства, сотрудничавшего с нацистами.
Сотни картин, в том числе кисти Моне, Ренуара, Сезанна и Шагала, были обнаружены еще в 2013 году. Но только сейчас, после длительной реставрации и согласования юридических формальностей их выставили на суд ценителей, информирует Daily Telegraph.
В Берне публика сможет увидеть произведения представителей так называемого "дегенеративного искусства". Так нацисты обозначали те работы, которые считали недостойными и противоречащими эстетическим идеалам Третьего Рейха.
А в Бонне выставили картины, которые фактически были экспроприированы у их еврейских владельцев или оказались в руках мародеров после того, как владельцев уничтожили во время Холокоста.
Именно поэтому в предисловии к общему каталогу обеих экспозиций кураторы бернского и боннского музеев Рейн Волфс и Нина Циммер написали, что их целью является "выразить уважение к жертвам грабежа предметов искусства, которое совершили национал-социалисты, а также к художникам, которых режим порочил и преследовал".
Великодушный Кроу
Актер Рассел Кроу эмоционально отреагировал на ситуацию, сложившуюся в австралийском лагере для беженцев на острове Манус в Папуа Новой Гвинее, пишет Daily Mail.
Официальная Канберра решила на этой неделе его закрыть, потому что местный суд признал существование этого приюта неконституционным. Но в лагере до сих пор остается 600 человек, которые забаррикадировались изнутри и отказываются выходить, утверждая, что они могут стать объектом наданий. У них почти не осталось еды, электроэнергию отключили, туалеты не работают.
И это при том, что Новая Зеландия предложила Австралии принять по крайней мере 150 беженцев. Впрочем, это предложение неоднократно отклоняли. Один из аргументов австралийского правительства - это может послужить толчком для контрабаны людьми.
И вот когда о нечеловеческих условиях в лагере стало известно СМИ, Рассел Кроу написал в Twitter, что эта ситуация является "национальным позором". "Жизнь в подвешенном состоянии. Жизнь со страхом и отчаянием. Это, черт возьми, позор", - не смог сдержаться актер.
Когда же один из комментаторов написал, что позорным является чрезмерная реакция на проблему публики левых взглядов, Кроу ответил, что готов расселить и найти работу хотя бы для шести из несчастных, которые сейчас находятся на острове Манус. "Уверен, что есть другие австралийцы, которые поступят так же", - добавил он.
Между тем, на воскресенье запланирована встреча по этому поводу между премьер-министрами Австралии и Новой Зеландии, и решение, возможно, будет найдено.
Обзор подготовил Андрей Кондратьев, Служба мониторинга ВВС