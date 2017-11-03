Культобзор: притязания Спейси и сокровища нацистов

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В культурном обзоре недели:

Сексуальные домогательства в Голливуде: не только женская проблема

Бейонсе согласилась на кинороль животного

Художественные экспозиции из схрона нацистского потомка

Рассел Кроу готов приютить беженцев

"Как кусок мяса"

Скандал, фигурантом которого стал актер Кевин Спейси, не утихает уже неделю. С тех пор, как он был вынужден публично признать свою нетрадиционную ориентацию, еще трое мужчин рассказали о домогательствах с стороны Спейси.

И именно поэтому представители актера, который является обладателем двух Оскаров, заявили, что он решил обратиться за помощью к специалистам и пройти курс "лечения". Правда, они не уточнили, в чем будет заключаться эта терапия, сообщает Independent.

Между тем его коллега по актерскому цеху Жиль Марини, который исполнил роль красавчика-соседа Саманты в фильме "Секс и город", заявил, что сексуальные домогательства в отношении мужчин в киноиндустрии - это частая проблема. Он признался, что многие голливудские боссы смотрели на него, как на "кусок мяса", и он неоднократно получал непристойные предложения. Эта практика распространена в Голливуде, однако начинающие актеры не так охотно, как женщины, обсуждают эту непростую тему. "Потому что это клеймо, это стыд, ты теряешь свое мужское достоинство", - пояснил он.

А еще Марини добавил, что, к сожалению, и в других, далеких от искусства, отраслях влиятельные люди часто позволяют себе относиться к мужчинам-подчиненным некорректно в сексуальном плане - но жертвы "никогда не говорят об этом, и это грустно".

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Бейонсе-львица

Звезда R&B Бейонсе объявила, что сыграет одну из главных женских ролей в киноленте "Король Лев", пишет Guardian.

Это будет римейк популярного мультфильма 1994 года, который полюбился миллионам, в том числе благодаря музыке Элтона Джона.

Своим объявлением певица поставила точку в слухах, которые ходили еще с марта - именно тогда появились первые сообщения о том, что ей предложили участие в этом проекте компании Disney.

На своей странице в Facebook Бейонсе опубликовала имена и фотографии звездного состава будущего фильма. Среди них - рэп-исполнитель Дональд Гловер, Чиветел Эджиофор, известный по оскароносной ленте "12 лет рабства" и комик Сет Роген.

Издание отмечает, что единственным нераскрытым секретом остается - в каких костюмах будут играть актеры. Ведь изображать они будут животных.

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"Нацистское" искусство

На этой неделе в швейцарском Берне и немецком Бонне открылись экспозиции произведений живописи, которые в течение многих лет хранил в своей мюнхенской квартире нелюдимый потомок торговца предметами искусства, сотрудничавшего с нацистами.

Сотни картин, в том числе кисти Моне, Ренуара, Сезанна и Шагала, были обнаружены еще в 2013 году. Но только сейчас, после длительной реставрации и согласования юридических формальностей их выставили на суд ценителей, информирует Daily Telegraph.

В Берне публика сможет увидеть произведения представителей так называемого "дегенеративного искусства". Так нацисты обозначали те работы, которые считали недостойными и противоречащими эстетическим идеалам Третьего Рейха.

А в Бонне выставили картины, которые фактически были экспроприированы у их еврейских владельцев или оказались в руках мародеров после того, как владельцев уничтожили во время Холокоста.

Именно поэтому в предисловии к общему каталогу обеих экспозиций кураторы бернского и боннского музеев Рейн Волфс и Нина Циммер написали, что их целью является "выразить уважение к жертвам грабежа предметов искусства, которое совершили национал-социалисты, а также к художникам, которых режим порочил и преследовал".

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Великодушный Кроу

Актер Рассел Кроу эмоционально отреагировал на ситуацию, сложившуюся в австралийском лагере для беженцев на острове Манус в Папуа Новой Гвинее, пишет Daily Mail.

Официальная Канберра решила на этой неделе его закрыть, потому что местный суд признал существование этого приюта неконституционным. Но в лагере до сих пор остается 600 человек, которые забаррикадировались изнутри и отказываются выходить, утверждая, что они могут стать объектом наданий. У них почти не осталось еды, электроэнергию отключили, туалеты не работают.

И это при том, что Новая Зеландия предложила Австралии принять по крайней мере 150 беженцев. Впрочем, это предложение неоднократно отклоняли. Один из аргументов австралийского правительства - это может послужить толчком для контрабаны людьми.

И вот когда о нечеловеческих условиях в лагере стало известно СМИ, Рассел Кроу написал в Twitter, что эта ситуация является "национальным позором". "Жизнь в подвешенном состоянии. Жизнь со страхом и отчаянием. Это, черт возьми, позор", - не смог сдержаться актер.

Когда же один из комментаторов написал, что позорным является чрезмерная реакция на проблему публики левых взглядов, Кроу ответил, что готов расселить и найти работу хотя бы для шести из несчастных, которые сейчас находятся на острове Манус. "Уверен, что есть другие австралийцы, которые поступят так же", - добавил он.

Между тем, на воскресенье запланирована встреча по этому поводу между премьер-министрами Австралии и Новой Зеландии, и решение, возможно, будет найдено.

Обзор подготовил Андрей Кондратьев, Служба мониторинга ВВС