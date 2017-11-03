СМИ: будет ли Россия праздновать Октябрьскую революцию?

В обзоре международной прессы сегодня, 3 ноября:

Почему Россия воздержится от шумного празднования Октябрьской революции?

Стоило ли арестовывать лидеров Каталонии?

Из-за чего на самом деле ушел в отставку министр обороны Великобритании?

Что думает принц Уильям о перенаселения планеты?

Парадов не будет?

Газета Guardian опубликовала статью британского историка Кэтрин Меридейл, которая размышляет над тем, почему в России решили воздержаться от шумного празднования 100-летия большевистского переворота 1917 года, до сих пор известного в этой стране как Великая Октябрьская социалистическая революция.

"Русская революция была борьбой против богатых. Поэтому недаром Владимир Путин хочет проигнорировать ее столетний юбилей", - считает исследовательница.

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Она вспоминает, что в советское время день 7 ноября отмечали парадами, маршами и фейерверками. Но делать это нынешней власти "достаточно неудобно". Ведь московские лидеры осознают, что революция 1917 года была "народным восстанием против деспотичного правления, борьбой с несправедливостью и чрезвычайными привилегиями богачей".

"Сейчас, когда терроризм является реальной угрозой, Кремлю было бы глупо демонстрировать поддержку насильственного восстания", - пишет историк.

Изменилось и отношение людей к этому событию в истории России: "Большинство россиян в возрасте до 50 лет считают советскую историю устаревшей реликвией и чем-то, чего стоит стыдиться".

И пра-пра-правнукам тех, кто делал ту революцию, она "надоела", убеждает автор.

"Ничего особенного не запланировано, ни больших событий, ни телекамер", - добавляет она.

По мнению автора, Кремль придерживает все это на следующий год, чтобы отметить другую годовщину. "В июле 1918 года расстреляли семью Романовых... Николай II возведен в лик святых, его убийство большевиками считается мученичеством... Россия сейчас - это новая Византия, которая уже не хочет нести красный флаг по всему миру", - пишет Кэтрин Меридейл.

"Есть еще одна годовщина, которая не пройдет без празднования. ЧК, тайная полиция Ленина, была основана 18 декабря 1917 года. Ее преемниками стали сталинские НКВД и КГБ из шпионских триллеров. Нынешняя ФСБ отметит это в следующем месяце памятными медалями и шампанским. Как подполковник и ее бывший глава, Путин вполне может стать "звездным" гостем. А тот факт, что многие революционеры умерли мученической смертью в казематах тайной полиции - это лишь деталь. Да и Ленин не имел никаких проблем, приказывая ЧК массово казнить священников и так называемую буржуазию", - заключает историк.

Испания: аресты не решат проблему кризиса

Арест восьми каталонских министров и ордер на выдачу бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона из Бельгии не помогут Мадриду разрешить кризис, а только усугубят его, считает Independent.

"Шаги испанских судов спровоцируют гнев и возмущение в Каталонии, которая проголосовала за независимость на референдуме. Активисты-сепаратисты отреагировали на эти новости призывами к мобилизации и уличным протестам", - пишет издание.

Independent спрашивает, как "юридические маневры" Мадрида согласуются с планами провести внеочередные выборы в Каталонии 21 декабря и заявлением премьера Мариано Рахоя о том, что Пучдемон и его коллеги могут принять в них участие.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Тысячи каталонцев протестовали возле парламента в Барселоне против задержания региональных министров

Бывший президент-изгнанник отреагировал на арест восьми членов своего бывшего кабинета министров заявлением в Twitter, что "законное правительство Каталонии брошено в тюрьму за его убеждения", рассказывает Independent.

В то же время, продолжает издание, в рядах сторонников независимости тоже назревает раскол. Адвокат задержанных Хавьер Меллеро уже пожаловался на то, что действия самого Пучдемона вредят его коллегам. Экс-главу Каталонии заметили в брюссельском кафе в то время, как его соратники появились в суде. "Его нет здесь, когда надо было отвечать на вопросы. Игнорирование судебной системы всегда наносит вред другим подследственным", - отметил он.

Вопросы относительно поведения Пучдемона возникают и у рядовых каталонцев. Independent приводит комментарий продавца Энрико Кастелса, который участвовал в протестах в защиту независимости Каталонии.

"Странно, что одни защищались в Мадриде, а он находится в Бельгии. Я думаю, что здесь должно быть единство", - цитирует его Independent.

Отставка министра: из-за руки, а не колена

Детали скандала, который привел к отставке министра обороны Великобритании сэра Майкла Фэллона, сообщает газета Daily Mail.

По информации газеты, сэр Майкл был вынужден покинуть пост после того, как его коллега по Кабинету министров, лидер Палаты общин Андреа Лидсом пожаловалась Терезе Мэй на его поведение.

Г-жа Лидсом рассказала руководительнице британского правительства о "гадких" комментариях Фэллона на заседании в парламенте шесть лет назад.

Как сообщается, теперь уже бывший министр обороны сказал тогда г-же Лидсом, когда она пожаловалась на холодные руки: "Я знаю, куда вы можете их положить, чтобы согреться". После этого сэр Майкл еще и якобы обнял г-жу Лидсом.

Копірайт зображення AFP Image caption Daily Mail: Майкл Фэллон делал "неприемлемые" комментарии "сексуального характера"

Газета пишет, что чиновник делал "неприемлемые" комментарии "сексуального характера" в отношении других участников заседания. А источник, близкий к сэру Майклу, заявил: "Он категорически отрицает, что говорил что-то ужасное наподобие того, что он знает, где она сможет согреть руки".

"Говорят, что жалоба Лидсом и стала главной причиной решения премьера, принятого в среду вечером, что сэр Майкл должен уйти в отставку", - отмечает Daily Mail.

Источники в оборонных кругах признали, что сэр Майкл делал сексистские комментарии о внешности других женщин, но отрицали, что он говорил то, что ему приписывает г-жа Лидсом. Она, кстати, отказалась комментировать эти события.

Газета напоминает, что в день отставки Фэллона сообщалось, что причиной стала история 15-летней давности, когда сэр Майкл коснулся колена журналистки Джулии Хартли-Брюэр на обеде во время конференции Консерваторов в 2002 году. Г-жа Харли-Брюэр заявила, что не считает это "чем-то большим, чем просто смешным".

В конце статьи Daily Mail добавляет, что ВВС спросила у министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, всегда ли его собственное поведение соответствует стандартам членов Кабинета. На это он, не колеблясь, ответил: "Еще как!".

По стопам деда

"Принц Уильям предупреждает, что в мире живет слишком много людей" - статью с таким заголовком опубликовала Daily Telegraph.

По мнению герцога Кембриджского, быстрый рост населения будет иметь "ужасное влияние" на планету.

Герцог заявил, что из-за этого дикая природа Земли подвергается "огромному давлению", и призвал к срочному решению этой проблемы.

"Нам нужно работать гораздо больше и думать гораздо глубже, если мы хотим, чтобы люди и животные, с которыми мы сосуществуем на этой планете, могли бы существовать и в дальнейшем", - заявил он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Принц Уильям: быстро растущее население Африки, по прогнозам, удвоится к 2050 году

"Быстро растущее население Африки, по прогнозам, удвоится к 2050 году. Этот впечатляющий рост означает 3,5 млн человек в месяц. Нет сомнений в том, что это увеличение подвергает живую природу и среду ее существования огромному давлению. Урбанизация, развитие инфраструктуры, выращивание - все это хорошо само по себе, но они окажут ужасное влияние, если мы не начнем планировать и принимать меры сейчас", - цитирует Daily Telegraph принца Уильяма.

Газета отмечает, что его высказывания во многом перекликаются с мыслями его деда - супруга королевы Елизаветы, принца Филиппа.

"В 2011 году он выступал за "добровольное ограничение семей" как решение вопроса перенаселения, которое он считал самой большой проблемой для сохранения окружающей среды", - пишет Daily Telegraph.

Обзор подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС