Еженедельники: станут ли украинские политики "брежневыми"?

Копірайт зображення УНИАН Image caption Эксперт Анатолий Амелин прогнозирует, что нынешние украинские политики могут превратиться в "брежневых", если не появится новая элита

В обзоре украинских еженедельников:

"Мутные" воды расследования в США

Умеров ничего не знает и ничего не просил

Был ли российский след?

2019-й решит все

"Мутные" воды расследования в США

Копірайт зображення Getty Images

В расследовании специального прокурора Роберта Мюллера, который выясняет возможное российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, настал тот момент, который в сериалах обычно называется cliffhanger - когда серия заканчивается на самом драматическом кадре, пишет "Фокус".

Так, отмечает издание, внезапные новости об аресте и предъявлении обвинений бывшему члену избирательной кампании Дональда Трампа Джорджу Пападопулосу, чью роль Белый дом всячески пытался занизить, а также арест Пола Манафорта, который когда-то возглавлял штаб Трампа, привели к изменению тактики администрации американского президента.

"Если сначала в ближайшем окружении Трампа отрицали любые контакты с россиянами, то теперь линия обороны другая: мол, не было сотрудничества с россиянами во время кампании, - отмечает издание. - Задача следствия - выяснить, насколько врут те, кто отрицает такие контакты, и не врут те, кто утверждает, что якобы не координировали с россиянами свои действия".

По прогнозам "Фокуса", это не последние аресты, так или иначе связанные с Трампом, ведь известно, что контакты с россиянами, иногда "мутные", имели бывший советник президента генерал Майкл Флинн, его сын и зять, а также некоторые из друзей.

Умеров ничего не знает и ничего не просил

Копірайт зображення Getty / VASILY MAXIMOV

Несмотря на требования российского ФСБ, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, которого суд в аннексированном Крыму приговорил к двум годам колонии-поселения, категорически отказался писать письмо Владимиру Путину с просьбой о помиловании.

Об обстоятельствах освобождения, ситуации на полуострове и пребывании в психиатрической больнице он рассказал в интервью журналу "Новое время".

По его словам, во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который способствовал освобождению Умерова и еще одного крымскотатарского лидера Ахтема Чийгоза, они обратились к нему за помощью в освобождении режиссера Олега Сенцова, осужденного Россией на 20 лет тюрьмы, а также других "политических заключенных, которых российские власти используют в качестве заложников".

"Эрдоган согласился помочь", - рассказал Умеров.

Вспоминая обстоятельства их освобождения, он замечает, что не знал, куда именно их переправляют самолетом.

По словам Ильми Умерова, он не был знаком с материалами собственного дела, которое сейчас пытаются отыскать его адвокаты. Также он не видел указа о помиловании, поэтому не знает, в каком статусе находится.

"Я чувствую, что должен [вернуться]. Потому что не буду уважать себя, если не сделаю по крайней мере попытку вернуться на родину", - говорит 60-летний Умеров.

Был ли российский след?

Копірайт зображення УНИАН

Об "атмосфере террора", которая пришла в Украину вместе с шоком от убийства известной участницы АТО Амины Окуевой и взрыва, в котором погибли двое и ранены трое, в том числе депутат Игорь Мосийчук, пишет журналист Денис Казанский в журнале "Країна".

Несмотря на "веские основания" говорить о российском следе в этих громких делах, стоит также рассматривать местные обстоятельства, в частности деятельность самого народного депутата, в декларации которого, по мнению автора, наблюдается расхождение между доходами и скромными должностями, которые он занимал.

Внимание журналиста также привлекла роль Игоря Мосийчука в конфликте между комбатом ОУН Николаем Кохановским и командиром формирования под названием "Один" Русланом Качмалой за так называемый "дом Арбузова", в котором поселились переселенцы и семьи ОУНовцев.

Денис Казанский напоминает, что Игорь Мосийчук приходил в суд, где слушалось дело Николая Кохановского, а в ту же ночь, когда депутат был ранен в результате взрыва, "дом Арбузова" частично сгорел, причем его жители настаивают, что это был поджог.

"Что касается дела Амины Окуевой, версия российского следа более правдоподобна. Однако списывать со счетов другие версии, учитывая ее связи с Мосийчуком, также не стоит", - считает журналист.

Сам Игорь Мосийчук считает взрыв покушением на себя со стороны российских спецслужб.

Украине угрожают "брежневы"

Копірайт зображення УНИАН Image caption 2019-й будет ключевым для Украины, потому что в этом году пройдут парламентские и президентские выборы

Падение в экономике остановилось, поэтому Украина должна начать развиваться, заявил экономист Анатолий Амелин в интервью журналу "Країна".

Прежде всего, по его мнению, Украина должна разработать "план будущего", избавиться от уклона в сырье и выровнять структуру импорта-экспорта.

Важнейшей из реформ эксперт считает реформирование судебной системы, поскольку оно "даст возможность изменить качество жизни в стране" и убедит инвесторов, что в страну можно вкладывать деньги, поскольку их права защищены.

Анатолий Амелин прогнозирует, что 2019-й станет важным годом для Украины после Майдана, поскольку на него приходятся очередные президентские и парламентские выборы, а также выплата внешних долгов, которая несет опасность потенциального дефолта.

"Если на выборах не победят представители новых элит, будет грустно. Нынешние политики станут "брежневыми", - рассуждает экономист.

Что касается общих геополитических ожиданий, то г-н Амелин прогнозирует значительный рост роли Китая и Индии на фоне гегемонии США.

По мнению эксперта, глобальные игроки заинтересованы не в развале России, а в ее ослаблении потому, что иначе было бы "трудно проследить за миграцией ядерного оружия".

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС