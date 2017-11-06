СМИ: был ли Манафорт человеком Путина в Вашингтоне?

Темы обзора западной прессы 6 ноября:

Чего хотят достичь журналисты, расследовавшие "райские бумаги"

Почему Белый дом ошибается, когда говорит, что дело Манафорта связано с Украиной, а не с Россией

Как местные жители остановили стрелка, который убил 27 человек в техасской церкви

Чего ожидать сторонникам независимости на внеочередных выборах в Каталонии

Копірайт зображення Getty Images

"Человек Путина" в Вашингтоне?

Уголовное преследование Пола Манафорта в США прежде всего связано с Россией, а не с Украиной, как настаивают в Белом доме. Такое мнение высказывает эксперт аналитического центра Atlantic Council Эвелин Фаркас в статье для New York Times.

В частности, она не соглашается со словами пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которая заявляла, что обвинения в адрес бывшего советника президента Украины Виктора Януковича "не имеют ничего общего" с президентской кампанией Дональда Трампа, а связаны только с отмыванием средств в Украине.

"На самом деле, работа Манафорта в Украине, которую он начал в 2006 году, всегда соприкасалась с Россией и вполне может быть связана с [президентской] кампанией. Господин Манафорт поехал в Украину не для продвижения демократии или интересов Западной Европы или США. Он помогал коррумпированному, дружественному к России политику, который стал марионеткой Кремля за время, пока на него работал господин Манафорт ", - считает Фаркас.

По ее словам, Манафорт продвигал интересы России в США даже уже после побега Януковича из Киева. В частности, как пишет эксперт, господин Манафорт выступал за то, чтобы Республиканская партия убрала из своих документов упоминание о необходимости предоставления летального оружия Украине.

"Мы знаем, что господин Янукович был человеком Путина в Киеве, а потому косвенно таким был и господин Манафорт. Мы пока не знаем, в какой мере господин Манафорт был человеком Путина в Вашингтоне. Это, возможно, также решит суд присяжных", - резюмирует госпожа Фаркас.

Копірайт зображення YUI MOK/AFP/Getty Images

Цель "райских бумаг"

Зачем журналисты снова взялись за разоблачение противоречивых финансовых операций в безналоговых оффшорных зонах?

Британская Guardian, которая принимала непосредственное участие в анализе так называемых "райских бумаг", пишет, что очередная утечка финансовых документов поможет снять покров таинственности с этой темы, а также позволит аудитории сделать собственные выводы относительно схем, к которым прибегают богачи для сохранения своего состояния.

По словам газеты, первый шаг к этому сделали в прошлом году, когда были обнародованы "панамские бумаги". И хотя большинство операций, описанных в документах, были полностью легальными, в мире начались серьезные дискуссии о "морально-этической стороне безналоговых оффшорных зон", напоминает издание. Впрочем, несмотря на масштабное обсуждение, вопрос прозрачности остается открытым.

"Разнообразие и характер схем уклонения от налогов в этих документах - главное, что должно вызвать беспокойство у тех, кто не входит в число элит, пользующихся офшорами. От способов уклонения от уплаты НДС при покупке дорогих яхт или частных самолетов до запутанных схем, созданных для помощи мультинациональным компаниям - все это в документах", - констатирует Guardian.

Копірайт зображення SUZANNE CORDEIRO/AFP/Getty Images

Напавшего остановили местные

Британская Daily Mail рассказывает о "местных героях", которые остановили техасского стрелка, когда он пытался скрыться после расстрела прихожан в церкви городка Сатерленд-Спрингс. От пуль погибли по меньшей мере 27 человек. Это самый масштабный подобный инцидент в истории Техаса.

Как пишет газета, первым остановить нападающего попытался 55-летний сантехник Стивен Уилфорд, который открыл огонь из своего ружья по стрелку Девину Келли, когда тот выходил из церкви. Когда Келли попытался скрыться в своем фургоне, Уилфорд вместе с соседом Джонни Лангендорфом начал его преследовать на собственном пикапе.

В результате, им удалось столкнуть авто нападающего с дороги, и полиция нашла подозреваемого уже мертвым.

"Мы не уверены, застрелился ли он сам, или его застрелил местный житель", - цитирует Daily Mail заявление правоохранителей. Они также заявили, что в машине злоумышленника нашли оружие и взрывчатку.

Копірайт зображення AFP

Шансы сторонников независимости

Пока в Бельгии решают, выдавать ли бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона Испании, британская Financial Times рассуждает о перспективах сторонников независимости на внеочередных выборах в декабре.

По словам газеты, каталонским партиям, выступающим за отделение от Испании, необходимо будет в ближайшее время определиться, идти ли на выборы единым списком. Именно такая стратегия принесла им успех на прошлых парламентских выборах в 2015 году.

Партия бывшего главы Каталонии PDeCat призывает придерживаться такого же принципа и на этих выборах и поставить именно господина Пучдемона на первое место в списке.

Но согласно данным опросов, PDeCat на выборах, скорее всего, наберет почти в три раза меньше голосов, чем другая сепаратистская партия Esquerra Republicana (ERC).

"Партии пошли на выборы 2015 года единым списком и получили 39,6% голосов. В итоге, им удалось сформировать правительство, но только благодаря поддержке радикальной ультралевой партии CUP, которая поддерживает независимость, но имеет мало общего с крупными политсилами", - отмечает газета .

Между тем, как отмечает Financial Times, в самой Барселоне на этой неделе может произойти очередная эскалация политического кризиса. На среду там запланирована масштабная забастовка, а на субботу - большой митинг.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC