Спортобзор: кто объявил "войну" Джошуа

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В течение недели внимание прессы привлекли такие спортивные события:

Кто объявил "войну" Джошуа

За какой футбольный клуб болеет Джулия Робертс

Кому отдала свое сердце Каролин Возняцки

Кто победил на марафоне в Нью-Йорке

Согласится ли Джошуа на бой с Уайлдером?

Чемпион мира по боксу по версии WBC Деонтей Уайлдер "объявил войну" Энтони Джошуа, пишет Independent. Американец более чем убедительно защитил свой титул на прошлых выходных, нокаутировав Бирмейна Стиверна еще в первом раунде.

"Я знаю, что я лучший. Я жду этого боя уже очень долго. Я объявляю тебе войну. Ты готов принять мой вызов?" - спросил Уайлдер у Джошуа.

Американец отклонил вызов британского тяжеловеса Диллиана Уайта, заявив, что не хочет драться с "крестьянином", а хочет поединка с "королем".

По мнению Уайлдера, мир бокса хочет увидеть поединок между ним и Джошуа, который сейчас владеет поясами IBF и WBA.

"Джошуа, приходи, посмотри на меня. Не нужно больше уклоняться и оправдываться. Назначь дату, не жди. Давайте посмотрим, кто является лучшим", - сказал американский чемпион.

Джошуа пока официально не ответил на вызов, пишет Independent.

"Красотка" не помогла "красным дьяволам"

Джулия Робертс не помогла "Манчестер Юнайтед" одержать хотя бы ничью в матче английской Премьер-лиги против "Челси", пишет Daily Mail.

Голливудская звезда, которая является "страстной болельщицей" манкунианцев, посетила стадион Стэмфорд-Бридж, чтобы воочию увидеть игру своих любимцев, но вряд ли осталась довольна результатом. Лондонцы уверенно контролировали ход событий на поле и победили со счетом 1:0 благодаря голу Альваро Мората.

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После матча не утихали и околофутбольные страсти. Наставник "Челси" Антонио Конте проигнорировал своего коллегу из "МЮ" Жозе Моуринью и не пожал тому руку.

"Рукопожатие не важно. Важно выиграть игру. Рукопожатие может быть и важным, и неважным, но события на поле важнее", - немного хаотично объяснил свое поведение Конте.

А вот Моуринью отреагировал на удивление спокойно.

"Конте исчез, поэтому я пожал руки его ассистентам, что в принципе то же самое", - цитирует португальца Daily Mail.

Дважды в одну реку

Экс-первая ракетка мира, теннисистка Каролин Возняцки объявила о своей помолвке со звездой НБА Дэвидом Ли, пишет Daily Mirror.

Теннисистка назвала произошедшее "самым счастливым днем ​​своей жизни" и выложила фото кольца, сделанное на Бора-Бора, где пара сейчас отдыхает.

Ли, который сейчас находится в статусе свободного агента, также не скрывал радости.

"Она сказала "да"! Очень взволнован обручением с моей родственной душой", - написал баскетболист в Twitter.

Это уже вторая помолвка датской теннисистки. Ранее она длительное время встречалась с гольфистом Рори Макилроем. Пара даже планировала свадьбу, но в 2014 году ирландец отменил ее, заявив, что "не готов к семейной жизни", пишет Daily Mirror.

Марафон в ответ террористам

Шалейн Флэнаган стала первой американкой за последние 30 лет, которой покорился Нью-йоркский марафон, пишет Guardian.

36-летняя спортсменка пересекла финишную линию почти на минуту раньше многократной победительницы этих соревнований Мэри Кейтани из Кении.

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"Это невозможно описать словами. Это момент, который я стараюсь вобрать в себя и смаковать", - заявила счастливая американка, которая "плакала и кричала" от радости.

Триумф Флэнаган стал неожиданным для многих экспертов, ведь спортсменка получила в этом году серьезную травму. Впрочем, она успела не просто восстановиться, но и получить, возможно, самую крупную победу - говорят, что атлетка планирует завершить карьеру.

Победителем в мужском марафоне стал кениец Джеффри Кипсанг Камворор.

Соревнования прошли менее чем через неделю после террористической атаки в Нью-Йорке, в результате которой погибли восемь человек, пишет Guardian.

Илья Глущенков, служба мониторинга ВВС