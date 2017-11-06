Спортобзор: кто объявил "войну" Джошуа
В течение недели внимание прессы привлекли такие спортивные события:
- Кто объявил "войну" Джошуа
- За какой футбольный клуб болеет Джулия Робертс
- Кому отдала свое сердце Каролин Возняцки
- Кто победил на марафоне в Нью-Йорке
Согласится ли Джошуа на бой с Уайлдером?
Чемпион мира по боксу по версии WBC Деонтей Уайлдер "объявил войну" Энтони Джошуа, пишет Independent. Американец более чем убедительно защитил свой титул на прошлых выходных, нокаутировав Бирмейна Стиверна еще в первом раунде.
"Я знаю, что я лучший. Я жду этого боя уже очень долго. Я объявляю тебе войну. Ты готов принять мой вызов?" - спросил Уайлдер у Джошуа.
Американец отклонил вызов британского тяжеловеса Диллиана Уайта, заявив, что не хочет драться с "крестьянином", а хочет поединка с "королем".
По мнению Уайлдера, мир бокса хочет увидеть поединок между ним и Джошуа, который сейчас владеет поясами IBF и WBA.
"Джошуа, приходи, посмотри на меня. Не нужно больше уклоняться и оправдываться. Назначь дату, не жди. Давайте посмотрим, кто является лучшим", - сказал американский чемпион.
Джошуа пока официально не ответил на вызов, пишет Independent.
"Красотка" не помогла "красным дьяволам"
Джулия Робертс не помогла "Манчестер Юнайтед" одержать хотя бы ничью в матче английской Премьер-лиги против "Челси", пишет Daily Mail.
Голливудская звезда, которая является "страстной болельщицей" манкунианцев, посетила стадион Стэмфорд-Бридж, чтобы воочию увидеть игру своих любимцев, но вряд ли осталась довольна результатом. Лондонцы уверенно контролировали ход событий на поле и победили со счетом 1:0 благодаря голу Альваро Мората.
После матча не утихали и околофутбольные страсти. Наставник "Челси" Антонио Конте проигнорировал своего коллегу из "МЮ" Жозе Моуринью и не пожал тому руку.
"Рукопожатие не важно. Важно выиграть игру. Рукопожатие может быть и важным, и неважным, но события на поле важнее", - немного хаотично объяснил свое поведение Конте.
А вот Моуринью отреагировал на удивление спокойно.
"Конте исчез, поэтому я пожал руки его ассистентам, что в принципе то же самое", - цитирует португальца Daily Mail.
Дважды в одну реку
Экс-первая ракетка мира, теннисистка Каролин Возняцки объявила о своей помолвке со звездой НБА Дэвидом Ли, пишет Daily Mirror.
Теннисистка назвала произошедшее "самым счастливым днем своей жизни" и выложила фото кольца, сделанное на Бора-Бора, где пара сейчас отдыхает.
Ли, который сейчас находится в статусе свободного агента, также не скрывал радости.
"Она сказала "да"! Очень взволнован обручением с моей родственной душой", - написал баскетболист в Twitter.
Это уже вторая помолвка датской теннисистки. Ранее она длительное время встречалась с гольфистом Рори Макилроем. Пара даже планировала свадьбу, но в 2014 году ирландец отменил ее, заявив, что "не готов к семейной жизни", пишет Daily Mirror.
Марафон в ответ террористам
Шалейн Флэнаган стала первой американкой за последние 30 лет, которой покорился Нью-йоркский марафон, пишет Guardian.
36-летняя спортсменка пересекла финишную линию почти на минуту раньше многократной победительницы этих соревнований Мэри Кейтани из Кении.
"Это невозможно описать словами. Это момент, который я стараюсь вобрать в себя и смаковать", - заявила счастливая американка, которая "плакала и кричала" от радости.
Триумф Флэнаган стал неожиданным для многих экспертов, ведь спортсменка получила в этом году серьезную травму. Впрочем, она успела не просто восстановиться, но и получить, возможно, самую крупную победу - говорят, что атлетка планирует завершить карьеру.
Победителем в мужском марафоне стал кениец Джеффри Кипсанг Камворор.
Соревнования прошли менее чем через неделю после террористической атаки в Нью-Йорке, в результате которой погибли восемь человек, пишет Guardian.
Илья Глущенков, служба мониторинга ВВС