СМИ: Британию накрыл "сексгейт"

Копірайт зображення Dan Kitwood Image caption Британские политики обсудили тему сексуальных домогательств в офисе премьера

Во вторник, 7 ноября, британская пресса освещает следующие темы:

"Сексгейт" в британском политикуме набирает обороты

Почему Джереми Корбина критикуют за комментарии по поводу "райских бумаг"

Как можно предотвратить массовые убийствам в США

Вернется ли в большую политику Сильвио Берлускони

Скандал не утихает

Лидеры ведущих британских партий договорились совместно реагировать на скандалы вокруг темы сексуальных домогательств, которые всколыхнули местный политикум, пишет Independent.

В частности, речь идет о внедрении независимой оценки жалоб, улучшении поддержки персонала и создании рабочей группы по реализации изменений.

Премьер Тереза Мэй назвала договоренности "важным шагом вперед", отметив, что ей "грустно" слышать об обвинении представителей различных партий в сексуальном насилии.

Несмотря на все усилия политиков, нет никаких признаков того, что скандал утихает Independent

"Несмотря на все усилия политиков, нет никаких признаков того, что скандал утихает, ведь активисты Консервативной и Либерально-демократической партий обвиняют своих однопартийцев в изнасилованиях, утверждая, что эти инциденты были проигнорированы", - пишет издание, добавляя, что на новом сайте либеральных демократов уже выложили "массу обвинений в изнасиловании и агрессивном поведении".

Консерваторы и лейбористы сейчас проводят собственные многочисленные расследования, а лидеры всех партий уже осудили случаи насилия.

Между тем замминистра Дэмиана Грина обвинили в отправке СМС "сексуально характера" журналистке, которая на 30 лет его моложе, а члена парламента от Лейбористской партии Келвина Хопкинса отстранили от работы из-за того, что он якобы "терся своим причинным местом о студентку во время мероприятия в Университете Эссекса", пишет Independent.

"Лицемер"

После того, как лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин предложил королеве "извиниться" за многомиллионные инвестиции в безналоговые оффшорные зоны, Daily Mail назвала политика "лицемером".

Издание считает, что Елизавета II "не знала", куда вкладывает деньги Герцогство ланкастерских, которое обеспечивает Елизавету II доходами и управляет ее инвестициями.

В то же время Daily Mail выяснила, что лейбористы также пользуются оффшорами. В частности, "лондонская штаб-квартира партии арендуется на средства из освобожденного от уплаты налогов фонда", зарегистрированного на острове Джерси.

Королева, а также многие "ультрабогачи" являются фигурантами оффшорных документов, именуемых "Райские бумаги".

"Я уверена, что королева понятия не имела, куда финансовые менеджеры инвестируют ее деньги. Но несмотря на это, лейбористская партия Корбина арендует штаб-квартиру за 1 млн фунтов в год за деньги, полученные от оффшорной компании, которая не платит налогов, его комментарий пахнет лицемерием", - заявила депутат Консервативной партии Надин Дорьез.

В свою очередь, представитель лейбористов сказал, что Корбин не требовал извинений от Елизаветы II: "Джереми не призывал королеву извиниться, но сказал, что все, кто инвестирует в оффшоры для ухода от уплаты налогов, должны это сделать, и они должны признать ущерб, которые их действия наносят обществу".

Впрочем, отметила Daily Mail, нет никаких оснований считать, что финансовые менеджеры королевы или Лейбористской партии нарушали закон.

"Циничная отговорка"

По мнению New York Times, массовое убийство прихожан в техасской церкви стало возможным благодаря тому, что нападающий смог беспрепятственно приобрести оружие.

Пока обычные американцы погибают от регулярных "ритуалов массового убийства", политики "пассивно" наблюдают за кровавыми преступлениями, пишет издание.

New York Times считает "циничным" заявление президента Трампа о том, что стрельба в Техасе была связяна с психическим состоянием убийцы, а не с ситуацией с продажей оружия.

"Это циничная отговорка, разработанная Национальной стрелковой ассоциацией, которая поддерживала кандидата Трампа", - пишет издание и добавляет, что еще в феврале Трамп отменил указ своего предшественника президента Барака Обамы, запрещающий психически нездоровым людям владеть оружием.

Копірайт зображення Scott Olson/Getty Image caption В техасском городе Сазерленд-Спрингс мужчина расстреляла прихожан в баптистской церкви, в результате чего погибли 26 человек

Газета напоминает, что США занимают первое место в мире сразу по двум показателям - количеству оружия на душу населения и количеством смертей от этого оружия.

Впрочем, несмотря на всю печальную статистику, американские политики не считают нужным запрещать или хотя бы ограничивать приобретение и владение оружием. Интересно, что после массового убийства в церкви техасский прокурор предложил "вооружить некоторых прихожан" на случай возможной атаки.

Фаворит избирательной гонки?

Сильвио Берлускони готовится к "удивительному" политическому камбэку после того, как правоцентристский блок, в который входит его партия, победил на региональных выборах в Сицилии, пишет Guardian.

По мнению издания, этот результат делает экс-премьера фаворитом на общенациональных выборах в мае следующего года.

"Как я и просил, Сицилия избрала путь настоящих, серьезных и конструктивных изменений, основанных на честности, компетентности и опыте", - заявил 81-летний Берлускони.

По мнению издания, этот результат позволит опытному политику вернуться на политическую арену "после череды секс-скандалов и обвинений в коррупции". В то же время сам Берлускони пока не может воспользоваться дивидендами от сицилийской победы, поскольку не истек срок действия судебного запрета на занятие им постов в любых выборных органах из-за судебного приговора за уклонение от уплаты налогов.

Впрочем, экс-премьер не теряет надежды вновь оказаться в парламенте или правительственном офисе, поскольку надеется, что Европейский суд по правам человека отменит запрет итальянской Фемиды, пишет Guardian.

Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС