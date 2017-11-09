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В обзоре иностранной прессы 9 ноября:

для реализации украинского "плана Маршалла" пока нет средств

Великобритания выступает против санкций в отношении офшорных зон

эксперты считают целесообразным продлить переговоры по "брекситу"

послевоенное поколение в Нидерландах хочет выбирать способ смерти

План помощи без спонсоров

Польское издание Rzeczpospolita пишет, что реализация так называемого "плана Маршалла" для Украины пока упирается в главную проблему - отсутствие реальных спонсоров.

Издание цитирует одного из авторов инициативы, литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичуса, который признает, что пока проект не имеет гарантированного финансирования.

Вильнюс рассчитывает на то, что план получит поддержку на саммите Восточного партнерства, который состоится 24 ноября. По мнению авторов проекта, первые 5 млрд евро Украина получит уже в 2018 году, пишет издание.

Но пока Брюссель, как и Берлин с Парижем, молчат о возможности реализовать проект, пишет издание. А без их участия "план Маршалла" для Украины вряд ли можно будет реализовать.

Издание отмечает, что министерство иностранных дел Польши также пока хранит молчание - несмотря на то, что Польша была соучредителем инициативы Восточного партнерства.

"Литва занимает центральное место среди стран-опекунов Восточного партнерства, отбирая эту роль у Польши, но, при этом, не принимая активного участия", - говорит бывший вице-министр иностранных дел Польши Павел Коваль. И скептически добавляет, что у литовской инициативы мало шансов получить поддержку на саммите, программа которого была выписана гораздо раньше.

"С другой стороны, из-за того, что Литва так высоко подняла планку, программы поддержки для Украины могут быть большими", - говорит он.

Великобритания защищает офшоры?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Заморские территории Великобритании фигурируют в "Райских бумагах"

Великобритания пытается противостоять санкциям ЕС против "налоговых гаваней" офшоров, пишет издание Independent.

По словам издания, во время встречи Европейского Совета, в ходе которой обсуждалась недавняя утечка финансовых документов, известных как "Райские бумаги", Великобритания пыталась смягчить подход ЕС к офшорам. Вместе с Люксембургом и Мальтой, британцы выступили против санкций в отношении офшорных зон.

По мнению издания, Великобритания опасается, что санкции затронут ее заморские территории - такие, как Бермуды и Каймановы острова, упоминавшиеся в "Райских бумагах".

"В этот раз дело касается Британии", - отметил евродепутат Свен Гегольд.

"Британия и ее заморские территории доминируют на карте офшорных зон. Великобритания является одной из крупнейших офшорных зон мира. Будучи членом ЕС, британское правительство годами затягивало борьбу ЕС с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег", - приводит издание слова депутата.

Ранее Великобритания заявляла, что считает некорректным называть ее заморские территории, фигурирующие в "Райских бумагах", офшорными зонами.

Отложить "брексит" и выиграть

Копірайт зображення AFP Image caption Меркель посоветовали продлить срок завершения "брексита"

Группа экономических экспертов посоветовала Ангеле Меркель не спешить с переговорами по "брекситу", а лучше - вообще отложить их на более поздний срок, пишет издание Daily Mail.

По словам экспертов, Британии стоит просто воспроизвести условия членства в ЕС на ближайшие два года, пока не будет выполнен бюджет ЕС до 2020 года.

"Совет экспертов считает, что единоразовая отсрочка [переговоров по брекситу], которая позволит сохранить статус-кво, будет разумным решением", - цитирует газета рекомендации экспертов.

"Если [избежать "брексита"] невозможно, целью переговоров должно стать условие, которое бы минимизировало потери обеих сторон. А для этого понадобится больше времени", - цитирует издание ежегодный доклад экспертов в немецком парламенте.

Эвтаназия без табу?

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В Нидерландах возросло количество запросов на эвтаназию, пишет британское издание Guardian.

В этом году, свыше 7000 жителей Нидерландов уйдут из жизни по собственному выбору с помощью и под наблюдением врачей, пишет издание. Это на 67% больше, чем пять лет назад.

Стивен Пляйтер, директор единственной в стране специализированной клиники, предоставляющей такие услуги, называет такой рост "концом табу" на убийство пациентов, которые хотят умереть.

В 2002 году Нидерланды стали первой страной, легализовавшей эвтаназию.

В этом году в Нидерландах было оформленно 18 тысяч заявок на эвтаназию, в частности 2500 в клинике Пляйтера, которая является по сути благотворительной организацией, и расходы которой покрываются стандартной медицинской страховкой, пишет издание.

"Если раньше и было определенное табу, то сейчас его нет. Послевоенное поколение подходит к тому этапу в жизни, когда наступает смерть. У этого поколения очень четкое видение того, как должен выглядеть конец их жизни", - говорит Пляйтер.

Конечно, у такой практики есть и свои противники. Профессор Тео Боер в 2002 году поддерживал новый закон, но сейчас считает, что такая практика стала слишком распространенной, пишет издание.

Дмитрий Зоценко, служба Мониторинга ВВС