Культобзор: Том Хэнкс в роли Купидона

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В обзоре культурных событий недели, о которых пишет западная пресса:

Новая экранизация легендарного детектива Агаты Кристи.

Том Хэнкс в роли Купидона.

Как президентство Трампа повлияло на культурную жизнь.

Новый сериал Дженнифер Эннистон и Риз Уизерспун.

Новая жизнь легендарного детектива

Вьюга, паровозный дым и снежные заносы на железнодорожных путях - все это зритель не просто увидит на экране, но и почувствует при просмотре экранизации известного детектива Агаты Кристи "Убийство в "Восточном экспрессе". По крайней мере, именно в этом уверяет режиссер ленты Кеннет Брана.

"Я хотел, чтобы вы смогли почувствовать снег и запах паровоза, хотел сохранить все сильные стороны оригинального материала и избавиться от хорошо знакомых деталей", - сказал режиссер в интервью Guardian.

Поклонников детектива могут удивить определенные расхождения между лентой и оригиналом. Так, изменения коснулись места, некоторых персонажей и даже мотивов их поступков. Однако ключевые детали воспроизведены абсолютно точно, отмечает издание.

Сам Брана, кроме режиссуры, еще и исполняет главную роль - детектива Эркюля Пуаро. Guardian отмечает, что он придал этому персонажу глубину, сделав его "более активным, страстным и одиноким".

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Роль Эркюля Пуаро исполнили около 20 актеров, и некоторые из них уже начали ассоциироваться с этим персонажем.

Актер и режиссер признался, что отказался от просмотра других экранизаций, в которых фигурирует Пуаро, как только понял, что будет его играть. Мол, не хотел копировать коллег.

Над образом, в частности легендарными усами детектива, работали около девяти месяцев.

"Мне нравится фраза Кристи - "удивительные усы Англии", - шутит Брана.

В украинский прокат фильм вышел 9 ноября.

Том Хэнкс - купидон

Актер Том Хэнкс много снимался в романтических комедиях, и кто, как не он, должен отлично разбираться в любовных признаниях.

Недавно обладателю "Оскара" пришлось исполнить роль Купидона во время презентации своей книги "Необычная личность: несколько историй", рассказывает Huffington Post.

Отвечая на вопросы поклонников, актер вытащил из корзины записку и прочитал вслух: "Вопрос от Райана к Никки Янг. Никки, ты станешь моей женой?"

Том Хэнкс пригласил удивленную девушку на сцену и предложил сесть на свое место. Там бойфренд и вручил ей обручальное кольцо. Янг ответила "да".

По ее словам, это было "самое эпичное предложение руки и сердца", которое она когда-либо видела.

К тому же она большая поклонница Тома Хэнкса.

Год с Трампом

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Ровно год назад американцы избрали президентом Дональда Трампа. Это решение повлияло не только на мировой политический ландшафт, но и на культурную среду, пишет Independent.

По случаю годовщины президенства Трампа издание предлагает вспомнить, как на это событие отреагировали актеры, комики и музыканты и как это реализовалось в их творчестве.

Ведущие развлекательных телешоу, например, получили неограниченное количество материала для шуток. Чего стоят только эпизоды популярного шоу Saturday Night Live, в которых новоиспеченного хозяина Белого дома играет Алек Болдуин.

Благодаря своему таланту и безукоризненной игре, актер получил награду Эмми, а прохожие несколько раз даже путали его с президентом, пишет издание.

А канал Comedy Central создал отдельное шоу под названием "The President Show", в каждой серии которого комедийный персонаж Дональда Трампа высказывался по различным вопросам.

Музыканты также не обошли Трампа своим вниманием. Так, в одном из клипов рэпера Снуп Догга появляется человек в образе президента и маске клоуна.

А Эминем пошел еще дальше, записав эмоциональное видео с сокрушительной критикой в адрес американского лидера.

Apple, Энистон и Уизерспун

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Компания Apple заказала производство оригинального сериала, сообщает Billboard.

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун исполнят главные роли и станут исполнительными продюсерами проекта.

Сериал расскажет об утреннем шоу на одном из телеканалов.

Это уже второй сериал Apple после перезагрузки "Удивительных историй", заказ которого официально подтвержден, отмечает издание.

Служба мониторинга ВВС