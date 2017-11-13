СМИ: Путин может манипулировать Трампом

Копірайт зображення AARON FAVILA/AFP Image caption Пресса допускает, что Трамп "мог просто устать"

Новую неделю западная пресса начинает с обзора таких тем:

Трамп на "геополитическом минном поле"

Можно ли манипулировать президентом?

Жертвы стихии между Ираком и Ираном

Собаки и коты - невыездные?

Трамп на "геополитическом минном поле"

Американская New York Times анализирует поведение и заявления Дональда Трампа во время его турне по восточным странам и делает вывод, что каждый его шаг на пути "через геополитические минные поля Азии" был "тщательно выверенным".

"Но потом наступили выходные", - пишет газета. Американский президент опубликовал целый ряд твитов, в которых назвал тех, кто хочет расследовать связи с Россией, "врагами и дураками", а также эмоционально ответил на заявления северокорейского лидера.

"Сложно сказать, что стало причиной резкой смены президентского поведения", - отмечает издание. И подчеркивает, что жена Трампа Мелания, которая "часто оказывает смягчающее влияние на мужа", не продолжила с ним турне после посещения Пекина.

"Трамп, которому 71 год, мог просто устать, хотя его помощники отмечают, что это не так", - пишет New York Times.

По мнению газеты, свежие твиты и комментарии главы государства "усложнили жизнь" сотрудникам Белого дома, которые до этого радовались его "дружеским встречам с лидерами Японии, Китая и Южной Кореи".

Издание добавляет, что новые заявления Трампа не совпадают с риторикой, которую американская сторона осторожно выстраивала в течение 12-дневной поездки президента.

В отличие от комментариев о Ким Чен Ыне, заявления Трампа о России были "более последовательными", считает New York Times. И замечает, что руководитель Белого дома с одинаковой решительностью настаивал на том, что расследование о возможных связях с Россией отвлекает США от решения глобальных проблем, среди которых Украина, Сирия и Северная Корея.

Можно ли манипулировать президентом?

Washington Post пишет, что, по мнению руководителей американской разведки, Владимир Путин может "манипулировать" Трампом в вопросе о возможном вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года.

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Как сказал в эфире CNN бывший руководитель ЦРУ Джон Бреннан, сам факт того, что американский президент "не решает это дело напрямую и не подтверждает Путину, что мы знаем, что вы ответственны за это", наводит лидера Кремля на мысль, что "мировые лидеры могут манипулировать Дональдом Трампом, апеллируя к его эго".

По словам Бреннана, это вызывает тревогу с точки зрения национальной безопасности.

Бывший руководитель национальной разведки США Джеймс Клэппер согласился с мнением коллеги, отмечает Washington Post.

Он добавил, что Трамп, вероятно, "очень восприимчив к расстеленной красной дорожке, почетному караулу и всем атрибутам" президентской должности.

Вместе с тем министр финансов США Стивен Мнучин отверг обвинения в адрес Трампа, заявив, что "никто не манипулирует" президентом.

А директор по законодательным вопросам Белого дома Марк Шорт сказал, что, по мнению Трампа, "после года расследований и расходования десятков миллионов долларов налогоплательщиков нет никаких доказательств того, что хоть на один бюллетень повлияло вмешательство России".

Как пишет Washington Post, Шорт считает, что "ядерное оружие в Северной Корее представляет большую угрозу, чем покупка Россией рекламы на Facebook в США".

Жертвы стихии

Разрушительное землетрясение между Ираком и Ираном почувствовали не только жители деревень и городов у границы, но и жители обеих столиц, расположенных за сотни километров друг от друга, пишет британская Guardian.

Эпицентр находился на незначительной глубине в 23 километра, что как правило означает значительные разрушения на поверхности, пишет газета.

Копірайт зображення FARZAD MENATI/AFP Image caption Число жертв исчисляется сотнями

В одном только пограничном иранском регионе Сарполь-э-Захаб погибли 236 человек. Местное телевидение сообщило, что главная больница города сильно повреждена, поэтому не может принимать сотни раненых. Всего в Иране уже насчитали 328 жертв.

В Ираке наибольшим разрушениям подвергся город Дарбандихан. Там нет электричества, что ограничивает возможности спасателей.

В холодную погоду тысячи граждан обеих стран провели ночь на улице, потому что боялись повторных толчков, которых уже насчитали около 50, пишет Guardian.

Собаки и коты - невыездные?

Возможный провал переговоров по выходу Великобритании из ЕС представляет неожиданный риск для жителей Соединенного Королевства, пишет Telegraph.

Газета цитирует переговорщика от Брюсселя Мишеля Барнье, который заявил, что неспособность Великобритании и Евросоюза договориться может привести к тому, что британцы не смогут привозить на континент кошек и собак.

По правилам ЕС, чтобы перевозить своего любимца, сейчас владельцы животных должны иметь на руках только его паспорт, где стоит штамп о вакцинации.

Газета пишет, что жесткий брекзит будет иметь существенные последствия для британцев, ведь в прошлом году только компания P&O Ferries перевезла более 20 тыс. животных из Дувра во французский Кале.

Но некоторых слова Барнье рассмешили. Британский депутат Джейкоб Рис-Могг заявил, что переговорщика от Брюсселя нельзя "воспринимать серьезно".

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC