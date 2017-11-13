Спортобзор: драмы отбора на ЧМ-2018

Копірайт зображення AFP Image caption Тренер сборной Хорватии Златко Далич празднует победу своей команды над сборной Греции

В обзоре спортивных событий за неделю:

Драмы стыковых матчей отбора на Чемпионат мира в России

Что помогло американским теннисисткам преодолеть сопротивление белорусок на Кубке федераций

Почему Феттель вздохнул с облегчением после победы в Бразилии

Как Роналду приветствовал рождение своего четвертого ребенка

Хорваты и швейцарцы - на мундиале

Список сборных, которые обеспечили себе участие в Чемпионате мира по футболу в следующем году в России, пополнился Хорватией и Швейцарией. Обе команды по итогам стыковых матчей обошли сборные Греции и Северной Ирландии соответственно.

И если в успехе хорватов после победы 4:1 в первой игре мало кто сомневался, то нулевая ничья в Базеле стала настоящей трагедией для футболистов Северной Ирландии, пишет британская Daily Mail.

Дело в том, что судьбу путевки определил "сомнительный" пенальти, назначенный в ворота ирландцев арбитром в первом матче. В итоге поединок завершился со счетом 1:0 в пользу швейцарцев, что и позволило им пройти на чемпионат по сумме двух поединков.

"Мы были бы расстроены, если бы просто проиграли. Но мы опустошены из-за того, как мы проиграли и из-за гола, который и решил судьбу матча", - заявил тренер команды Майкл О'Нилл.

Газета рассказывает о том, как игроки после финального свистка не сдерживали эмоций и открыто рыдали. По словам тренера, для многих из них это был последний шанс сыграть на мировом первенстве.

"Они отдали на поле все. Они шли на одном уровне с командой, которая занимает 11 место в мировом рейтинге, и сражались с ней до конца", - цитирует газета О'Нилла.

А вот в матче между греками и хорватами все было гораздо спокойнее, добавляет Daily Mail, ведь всю работу подопечные Златко Далича сделали еще в первой игре.

"Греция играла значительно лучше, много владела мячом, но ей не хватило мастерства трансформировать это в реальную угрозу. Хорватия, кажется, была готова отсиживаться в защите, чтобы сохранить свое преимущество в три гола", - резюмирует Daily Mail.

Белоруски дали бой

Копірайт зображення AFP Image caption Американки Шелби Роджерс (слева) и Коко Вандевеге (справа) празднуют победу над белорусками

Сборная США впервые за 17 лет выиграла Кубок Федераций - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе.

В ожесточенной борьбе американки обошли соперниц из Беларуси, которые до финала дошли впервые, пишет New York Times.

Для США же это уже 18-я победа в этом турнире. Правда, последний раз такого успеха они достигли еще в 2000 году. С тех пор американки играли в финале трижды - в 2003, 2009 и 2010 годах - и трижды проигрывали.

История могла повториться и на этот раз, ведь до решающего матча соперницы шли бок о бок благодаря победе Александры Соснович над чемпионкой нынешнего US Open Слоан Стивенс.

И в финальном парном поединке в Минске Соснович и ее коллега по команде Арина Соболенко дали настоящий бой противницам Коко Вандервеге и Шелби Роджерс.

Они даже вели 5:2 во втором сете, но американки оказались сильнее на тай-брейке.

В целом же разницу между двумя командами на турнире доказала Вандервеге. Она выиграла все восемь матчей, которые играла в этом сезоне в Кубке федераций, пишет газета.

А вот у Стивенс дела шли намного хуже - после победы на US Open в сентябре она проиграла шесть поединков, а том числе и Арине Соболенко в Минске, добавляет New York Times.

Феттель возвращается

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Победа на Гран-при Бразилии в гонках Формула-1 уже не поможет немцу Себастьяну Феттелю побороться с Льюисом Гамильтоном за чемпионство, но позволит ему "вздохнуть с облегчением", пишет британская Independent.

По словам газеты, это пятая победа Феттеля в сезоне, но первая с августа.

Именно с тех пор у гонщика и начались неприятности, которые позволили Гамильтону обойти его в борьбе за чемпионский титул, который британец обеспечил себе еще две недели назад.

Впрочем, победа немцу нужна была в любом случае, и теперь ему, скорее всего, удастся сохранить второе место по итогам сезона.

До конца сезона осталась всего одна гонка в Абу-Даби, Феттель имеет 302 балла, а его ближайший преследователь Валттери Боттас - 280.

Чтобы опередить оппонента, Боттасу придется выигрывать гонки и надеяться, что Феттель вообще не финиширует, отмечает газета.

Что касается Гамильтона, то он в гонке занял четвертое место - и это несмотря на то, что в квалификации он разбил болид, врезавшись в отбойник, добавляет Independent.

Четвертый ребенок Роналду

Копірайт зображення AFP Image caption Криштиану Роналду со своими двойняшками, которые родились летом

В семье Криштиану Роналду очередное пополнение. Футболист "Реала" объявил, что его подруга Джорджина Мартинес родила девочку. Младенца назвали Алана Мартина, пишет британская Daily Mirror.

Счастливый отец выложил фотографию семейства в Instagram и отметил, что и мама, и ребенок чувствуют себя хорошо.

Роналду уже во второй раз стал отцом в этом году. Летом от суррогатной матери у него родились близнецы Ева Мария и Маттео. Ну а старшему сыну Криштиану-младшему уже семь лет и, как напоминает газета, о его матери официально ничего не известно.

Сам же новоиспеченный папа четырех детей признался на прошлой неделе, что отцовство полностью изменило его жизнь.

"Оно научило меня кое-чему о любви, о чем я даже не догадывался. Оно сделало меня более мягким и дало понимание того, что действительно важно", - цитирует его Daily Mirror.

"Быть отцом и видеть, как растет моя семья - это, без сомнения, самая большая честь в жизни", - говорит футболист.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC