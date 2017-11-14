Обзор прессы: Мэй, Россия и фейковые новости

Копірайт зображення Reuters Image caption Тереза Мэй в понедельник жестко раскритиковала Россию

Во вторник, 14 ноября, в британских СМИ:

• Заявление британского премьера о российских фейковых новостях

• Праворадикалы на марше - почему это происходит

• Жесткие решения нового министра обороны Великобритании

• О чем предупреждают человечество 15 тысяч ученых

"Провоцировать ненависть"

Британские СМИ широко освещают выступление премьера Терезы Мэй, в котором она заявила, что Россия распространяет фейковые новости, чтобы "посеять раздор на Западе".

• Тереза Мэй говорит, что Москва вмешивается в выборы

Газета Times опубликовала статью "Мэй сокрушительно критикует Россию за пропагандистскую войну против Запада".

Guardian публикует ее выступление под названием "Тереза ​​Мэй обвиняет Россию в распространении ложных новостей и вмешательстве в выборы", а Daily Mail приводит конкретный пример того, что она считает "ложью".

Daily Mail рассказывает, что вскоре после мартовского теракта в лондонском Вестминстере пользователь Twitter под ником SouthLoneStar выложил фото, на котором изображена женщина-мусульманка, проходившая мимо жертв трагедии на Вестминстерском мосту. Под фото пользователь написал: "Женщина-мусульманка не берет в голову теракт, спокойно проходит мимо умирающего человека, проверяя телефон".

Фото и комментарий быстро распространились в сети и спровоцировали волну расистских высказываний в адрес женщины. Через некоторое время тот же пользователь написал в Twitter: "Я надеюсь, что после BrexitVote Великобритания начнет очищать свою землю от мусульманского нашествия!"

Позже оказалось, продолжает Daily Mail, что и фото, и подпись были "российской пропагандой", ведь распространял его российский бот. "Это была одна из многих записей, связанных с Кремлем", - пишет газета.

Учитывая волну ненависти, спровоцированной фото и подписью, фотограф Джейми Лорриман заявил, что его снимок "был изъят из контекста".

Пришлось защищаться и героине фото. "Я шокирована и совершенно убита тем, что мое фото распространяется в соцсетях. На нем не видно, что я общалась с другими свидетелями, чтобы попытаться выяснить, что происходит, и я предлагала помощь, хотя там было довольно много людей, которые оказывали помощь жертвам. А после этого я решила позвонить семье, чтобы сказать, что со мной все хорошо, я еду с работы домой и хочу помочь женщине добраться вокзала Ватерлоо", - рассказала она организации Tell MOMA, занимающейся жертвами ненависти в отношении мусульман.

Daily Mail приводит комментарий председателя парламентского комитета по вопросам политики в сфере цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Дамиана Коллинза, который убежден, что российские сообщения в соцсетях пытались "провоцировать ненависть и настраивать этнические общины друг против друга".

"Я думаю, это показывает, что российские пользователи соцсетей были политически активными как в Великобритании, так и в Америке. И это может быть только верхушка айсберга", - добавил он.

В России заявления Мэй назвали "бездоказательными" и "проявлением двойных стандартов".

Правые не сдаются

Image caption "Бог, честь, Родина": марш националистов в Польше

Почему праворадикальные настроения набирают обороты в демократической Европе, несмотря на поражение на выборах? Об этом рассуждает Guardian в статье "Марш в Польше в выходные показал, что правокадикалы не сдаются без боя".

Издание напоминает, что в минувшие выходные 60 тысяччеловек устроили в Польше марш, посвященный Дню независимости страны. Они выкрикивали "Беженцев - вон!" и несли лозунги в поддержку "Исламского холокоста".

Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак назвал марш "прекрасным зрелищем", а проправительственные телеканалы - "большим маршем патриотов". Британский праворадикал Томми Робинсон, который тоже посетил Варшаву, впоследствии написал в Twitter, что его "поездка в Польшу была удивительной и ему оказали большое гостеприимство".

Guardian делает вывод, что мероприятия наподобие этой демонстрации стали возможными благодаря молчаливой, а порой и открытой поддержке правительства и СМИ, финансовым вливаниям и вмешательству спецслужб некоторых стран, которые используют соцсети, чтобы дестабилизировать Европу.

В противовес радикалам 2 тысячи человек устроили в Варшаве антифашистский марш, рассказывает газета. Но они не смогли остановить "60-тысячную толпу, которую морально поддержали правительство и средства массовой информации", отмечает газета.

Уничтожать, домой не пускать

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Новоназначенный министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает, что бойцов группировки "Исламское государство", родившихся в Британии, надо убивать дронами, сообщает Daily Telegraph.

"Они наносят все больше и больше вреда нашей стране. Означает ли это, что эту угрозу надо ликвидировать полностью? Да!", - цитирует г-на Уильямсона издание.

Daily Telegraph отмечает, что заявления нового министра обороны перекликаются с позицией другого члена правительства Рори Стюарта, который в прошлом месяце сказал, что британских бойцов "ИГ" следует убивать в Сирии, а не позволять им возвращаться на родину.

Г-н Стюарт объяснял такой подход тем, что британцы, которые едут из Соединенного Королевства воевать на стороне этой террористической группировки, виновны в совершении ужасных преступлений, и единственный способ борьбы с ними - это убивать их "практически в каждом отдельном случае".

15 тысяч ученых предупреждают

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15 364 ученых из 184 стран подписали открытое письмо, опубликованное международным журналом BioScience, в котором предупредили, что деятельность людей на планете может привести к их самоуничтожению, пишет Independent.

Ведущие ученые мира считают, что с 1992 года, когда они впервые заговорили о фатальных экологических катастрофах, ситуация на планете продолжает ухудшаться.

Речь идет о "катастрофических изменениях климата, вырубке лесов, вымирании видов животных , "мертвых зонах" в океанах и недостатке питьевой воды".

"Если мир не предпримет решительные шаги в ближайшее время, это может привести к катастрофической потере биоразнообразия и невиданным доселе человеческим страданиям", - предупреждают они.

По мнению ученых, необходимо немедленно найти способ ограничить рост населения на Земле, оценить влияние экономического развития на экологию планеты, уменьшить выбросы парниковых газов и других вредных веществ в атмосферу.

В то же время ученые отмечают, что за последние десятилетия в некоторых вопросах удалось достичь прогресса. К примеру, сокращение выбросов ядовитых химикатов остановило разрушение озонового слоя атмосферы. Кроме того, на планете увеличивается выработка энергии из возобновляемых источников.

"Но разрушительные тенденции в дальнейшем будут преобладать", - предупреждают ученые.

Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС