Признание "российского тролля" - обзор СМИ

Копірайт зображення Sean Gallup/Getty

В пятницу, 17 декабря, в западной прессе:

• Признание "российского тролля"

• Facebook под давлением

• Неопределенное будущее Ангелы

• Восстание роботов

Признание "российского тролля"

Американская Национальная телерадиовещательная компания NBC опубликовала на своем сайте материал на основе интервью с Виталием Беспаловым, который называет себя сотрудником так-называемой российской "фабрики троллей", расположенной в Санкт-Петербурге.

26-летний бывший журналист был одним из сотен сотрудников Агентства интернет-исследований (Internet Research Agency), которые распространяют дезинформацию о событиях в мире, в частности в США и Украине, рассказывает NBC.

По словам г-на Беспалова, агентство работает как типичная IT-компания. Сотрудники работают в дневные и ночные смены, круглосуточно создавая "тысячи провокационных постов в социальных сетях и новостях", ориентируясь на достижение конкретных показателей.

Факты оставались, необходимо было только заменить некоторые слова. "Террористы" превращались в "повстанцев", а "украинская армия" в "национальную гвардию" Из материала NBC

"Все мы выполняли одну и ту же работу, полную лжи", - цитирует издание бывшего сотрудника "фабрики троллей".

Беспалов говорит, что пришел работать в агентство после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Его задача состояла в переписке статей об Украине для сайта, который выглядел так, будто базируется не в России, а в Украине.

"Факты оставались, необходимо было только заменить некоторые слова. "Террористы" превращались в "повстанцев", а "украинская армия" в "национальную гвардию". И никакой критики в адрес России", - говорится в статье.

За свою работу сотрудники "фабрики троллей", которую г-н Беспалов называет "каруселью лжи", получали от 1,3 тысячи до 2 тысяч долларов в месяц.

Бывший журналист рассказывает, что также занимался созданием профилей в социальных сетях, которые должны усиливать пророссийские настроения в сети.

"Я больше не доверяю тому, что вижу в социальных сетях", - цитирует NBC г-на Беспалова.

Москва информацию о существовании "фабрики троллей" опровергает.

Facebook под давлением

Тему "троллей" и вероятного вмешательства России в британскую политику продолжает Guardian.

После того, как накануне Университет Эдинбурга опубликовал результаты исследования, в котором говорится о примерно полусотне Twitter-страниц, которые могли быть созданы на русском языке "фабрикой троллей", в центре внимания оказался Facebook.

Издание рассказывает, что британские парламентарии и ученые требуют от социальной сети обнародовать всю информацию, которой она может обладать, относительно вероятных попыток Москвы вмешаться в политическую жизнь страны.

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Так, либерал-демократ Том Брейк призвал представителей всех компаний, владеющих сетями, представить на рассмотрение депутатов результаты собственных исследований для того, чтобы установить, манипулировала ли Россия их сайтами.

По словам Инь Инь Лю из оксфордского Института исследований интернета, в центре внимания в первую очередь оказался именно Twitter из-за того, что природа этого ресурса упрощает анализ данных, полученных из него. Но вряд ли "российские тролли" ограничивались исключительно этим сайтом, добавляет она.

"Склонна считать, что они имеют высокую активность и в Facebook.

Это же очевидно, что создавая фейковые страницы в одной социальной сети, вы создадите ее и в другой.

Но ответ на этот вопрос может дать только Facebook. Исследователи не имеют доступа к данным Facebook. Для того, чтобы получить его, вы должны быть Марком Цукербергом", - цитирует газета исследовательницу.

В Facebook отметили, что сейчас сотрудничают только с Избирательной комиссией Великобритании - независимым органом, наблюдающим за ходом выборов в стране, заключает издание.

Неопределенное будущее Ангелы

Политическое будущее Ангелы Меркель оказалось "под вопросом" на фоне того, как очередные переговоры между ведущими политическими силами Германии завершились без всякого результата, сообщает Daily Telegraph.

После потери партнера по коалиции на выборах в сентябре канцлер Германии пытается сформировать новое правительство из представителей различных политических сил. Однако они имеют разные взгляды на ключевые вопросы, что существенно усложняет переговорный процесс. В частности, речь идет о вопросах миграции и защиты окружающей среды.

Копірайт зображення Sean Gallup/Getty

"Если в результате переговоров сторонам не удастся достичь согласия, Германию могут ожидать новые выборы, а коллеги г-жи Меркель в ее собственной партии могут поставить под вопрос ее роль лидера", - отметило издание.

Сама канцлер выразила уверенность в том, что стороны смогут договориться, ведь в этом нуждается страна.

По словам обозревателей, жесткая позиция участников переговоров выглядит как манипуляция, поэтому скорее всего, страх перед проведением внеочередных выборов, в конце концов, подтолкнет их к заключению соглашения, заключает газета.

Восстание роботов

О перспективах автоматизации труда и развитии искусственного интеллекта размышляет обозреватель Financial Times Тим Гарфорд.

По мнению экономиста, существенные преимущества, которые предоставляет привлечение к труду роботов, сложно отрицать, а со временем их станет еще больше.

В качестве примера г-н Гарфорд приводит беспилотные машины, программы для диагностики болезней, автоматического перевода и глубинного обучения.

Но несмотря на значительный технологический прорыв, официальная статистика многих стран, в том числе и Великобритании, свидетельствует о низком уровне производительности на фоне высокой занятости, отмечает автор.

Причины могут быть разными - от устаревшего подхода к восприятию понятия производительности труда, не соответствующего требованиям экономики знаний, до необходимости дождаться, пока все отрасли освоят технологические новинки.

Если последнее предположение верно, нынешняя ситуация в технологической сфере может быть "затишьем перед взрывом новых технологий, которые радикально изменят мир", говорит обозреватель издания.

Даже если человечество ожидает несколько десятилетий разочарований, путь к будущему с роботами и искусственным интеллектом вряд ли будет приятным, подытоживает г-н Гарфорд.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Службамониторинга ВВС