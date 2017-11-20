Обзор СМИ: почему Варшава составляет "черные списки" украинцев

Копірайт зображення AFP Image caption Польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский и его украинский коллега Павел Климкин во время встречи в Варшаве в марте 2017 года. Сейчас глава польского МИД жестко критикует Украину

В обзоре прессы читайте:

Разногласия Киева и Варшавы

Коалиция меньшинства или новые выборы?

"Глухой и слепой" лидер

Европа будущего

Разногласия Киева и Варшавы

"Польша вносит украинских чиновников в черный список на фоне усиления споров относительно войны". Под таким заголовком ирландская Irish Times публикует статью о непростом периоде в отношениях между Киевом и Варшавой.

Издание напоминает, что Польша запретила въезд секретарю украинской комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святославу Шеремете.

"Это был первый такой случай с тех пор, как польские дипломаты заявили, что их страна больше не будет впускать украинских чиновников, которые якобы преуменьшают зверства против поляков времен войны, а также прославляют националистские группы, боровшиеся за независимость Украины иногда плечом к плечу с нацистскими силами", - пишет издание.

Газета подчеркивает, что Шеремету не впустили на следующий день после того, как представители президентов Польши и Украины провели срочные переговоры, чтобы уладить ситуацию.

Разногласия между Киевом и Варшавой были усилена "подъемом национализма в обеих странах после революции в Украине в 2014 году, дальнейшим конфликтом с Россией и избранием популистской партии Право и Справедливость в Польше в 2015 году", пишет Irish Times.

Газета добавляет, что Дуда недавно сказал Петру Порошенко, что ожидает от него усилий, чтобы "люди, которые открыто выражают националистические и антипольские взгляды не занимали важные посты в украинской политике". А польский министр иностранных дел обвинил Киев в "использовании" Варшавы для поддержки своей борьбы с Россией.

Коалиция меньшинства или новые выборы?

Германия оказалась "в подвешенном состоянии" после того, как одна из парламентских партий отказалась участвовать в формировании правительства, пишет New York Times.

Газета отмечает, что провал коалиционных переговоров случился именно в то время, когда "значительная часть западного мира ждет от Берлина лидерства".

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"Новые выборы возможны, но в истеблишменте опасаются, что такой шаг может еще больше усилить правых. Также одним из вариантов является попытка партии Меркель сформировать правительство меньшинства, но провал переговоров еще больше ослабил ее позиции", - считает издание.

Канцлер уже заявила, что посоветуется с президентом, и заметила, что ее консервативная партия "продолжит нести ответственность за эту страну даже в такой сложной ситуации".

Выходу партии "Свободных демократов" из переговоров предшествовали четыре недели дебатов. По словам лидера партии Кристиана Линднера, они продемонстрировали, что "у четверых партнеров нет общего видения для нашей страны и общей базы для доверия".

New York Times отмечает, что Меркель еще может попытаться убедить своих бывших партнеров по коалиции присоединиться к работе в правительстве. Но лидеры этой партии ранее говорили, что идею о так называемой большой коалиции не поддерживают избиратели.

Последним вариантом развития событий будет номинирование Меркель канцлером, учитывая то, что ее партия имеет больше всего голосов в парламенте.

Но в таком случае ей придется сначала получить поддержку со стороны депутатов, а затем каждый раз выстраивать альянсы с партиями, чтобы принимать те или иные законы. Это будет "новая ситуация" для Германии, пишет газета.

"Глухой и слепой" лидер

"Мугабе шокирует мир отказом идти в отставку". Такой заголовок помещает на первой полосе британская Independent, комментируя попытки 93-летнего лидера Зимбабве удержаться у власти.

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Его вчерашнюю 14-минутную речь издание называет "смехотворной". Мугабе вспомнил об ошибках правительства, но не дал ни одного намека на то, что может уйти в отставку. Зато пообещал контролировать проведение реформ.

"Мугабе заикался, путал страницы и извинялся за то, что несколько раз читал одно и то же", - пишет Independent.

В конце он якобы сказал одному из помощников, "это была длинная речь". В социальных сетях сразу же заметили это и предположили, что на самом деле президент сказал, что "это была не та речь".

Издание отмечает, что в настоящее время президент находится "в прямом противостоянии с парламентом и военными". Председатель организации ветеранов, боровшихся против правления белых, обвинил главу государства в том, что он "глухой и слепой", потому что не видит настроений людей.

Автор статьи напоминает, что уже сегодня, 20 ноября, начнется процедура импичмента.

По словам еще одного ветерана Джошуа Нхамбуру, Мугабе и его жена уже имели достаточно времени для того, чтобы отречься от власти и покинуть страну.

"Мугабе дали достаточно времени, чтобы все уладить и уехать. Его жене Грейс, которая является воровкой, также позволяют покинуть страну. Им обоим повезло не провести много лет в тюрьме, но их везение может скоро кончиться, если они и дальше будут так себя вести", - цитирует Independent Нхамбуру.

"Последним шансом Европы" называет журналист Клаус Хайгер недавно избранных лидеров Франции и Австрии.

В колонке для французской Figaro он пишет, что Эммануэль Макрон одним взмахом руки отбросил в прошлое уходящую систему и стал символом "новой эры".

Похожую "революцию" в Австрии провел Себастьян Курц, благодаря своей "политической акробатике".

Теперь, по мнению автора, проевропейские силы должны "построить ЕС, который бы выходил за пределы национальных границ".

Уже сейчас Курц и Макрон "занимаются проблемами Европы и предлагают решения".

Французский президент сосредоточился на экономическом кризисе, а победитель австрийских выборов уделяет значительное внимание миграционному кризису, отмечает Хайгер. И добавляет, что Курц и Макрон должны иметь возможность "рассчитывать на Германию".

А в качестве примера вызовов он приводит Италию, где бывший премьер-министр Матео Ренци "сделал выбор в пользу прагматизма", но был вынужден уйти после того, как традиционные партии и "молодые демагоги" провели кампанию, направленную на "раздор и клевету" .

"Италия является прекрасным примером нынешних вызовов. Проевропейские силы не имеют другого выбора, кроме как воспользоваться последним шансом сделать выбор в пользу конструктивного будущего. В противном случае весь политический ландшафт континента рискует погрузиться в непредсказуемость", - пишет Хайгер.

Он призывает проевропейские партии "убедить избирателей в том, что они являются надежной альтернативой национализму".

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC.