СМИ: чему Лондон может поучиться у Киева?
В пятницу, 24 ноября, иностранная пресса рассматривает следующие темы:
- Российское эхо луганского "кризиса"
- "Сюрприз" для Москвы и Киева
- Мастер-класс от украинцев
- Сомнительный партнер
Российское эхо луганского "кризиса"
Без четкого решения Москвы "хаос на украинском Диком Востоке" не завершится, однако сейчас там предпочитают молчать, пишет Independent, продолжая освещать последние события в самопровозглашенной "ЛНР".
Издание отмечает, что "кризис" в непризнанной республике показал не только существование разногласий между ее лидером Игорем Плотницким и "министром" Игорем Корнетом, но и продемонстрировал "несоответствия" в позиции России по "ЛНР".
"Корнета поддерживала часть российских спецслужб, зато Кремль, по крайней мере официально, поддерживал Плотницкого", - пишет Independent со ссылкой на собственные источники.
Похоже, что "министру ЛНР" попытка "переворота", по крайней мере, частично удалась, говорится в статье.
Все началось с "противостояния" между боевиками "министерства обороны" и военной милицией, лояльной к главе "ЛНР". Но потом Корнету удалось заручиться поддержкой вооруженных группировок из соседней "ДНР", которые прибыли в Луганск "помочь" в проведении "анти-диверсионной" операции против "украинских подразделений", отмечает издание.
После этого пресс-служба господина Корнета опубликовала видео "признания" украинского военнослужащего Сергея Кузнецова, на котором он говорит, что "приехал в Луганск с целью шпионажа и проведения диверсионной активности".
Издание установило, что Сергей Кузнецов - украинский пленный, которого уже давно удерживают в Луганске. А в марте его привлекали к съемке похожего видео, в котором он "признавался" в участии в организации убийства одного из лидеров сепаратистов Игоря Безлера.
"Тщательно продуманное представление способно обмануть многих, и аудитория, на которую оно рассчитано, простирается далеко за пределы восточной границы республики", - заключает издание.
"Сюрприз" для Москвы и Киева
Российская "Новая Газета" пишет, что "смена власти" в "ЛНР" стала сюрпризом как для Киева, так и для Москвы.
Издание отмечает, что это не первый конфликт, который разгорелся между главой "ЛНР" и силовиками, и что "министр" непризнанной республики оказывался на стороне оппонентов господина Плотницкого.
"Безусловно, это результат долгого конфликта между Плотницким и Корнетом, который крайне обострился, и, очевидно, Москва пока не захотела или не смогла найти для него эффективное решение", - пишет газета.
"Новая Газета" предлагает три возможных сценария дальнейшего развития событий:
• Возвращение Плотницкого и восстановление контроля над силовым блоком "ЛНР"
• Замена Плотницкого на представителя луганского "истеблишмента" за сохранение действующей структуры власти в республике
• Объединение "ЛНР" и "ДНР" и создание на их месте чего-то вроде "Новороссии"
Главным промежуточным результатом пока является то, что ни один из этих сценариев не будет способствовать реализации Минских договоренностей, а третий вариант фактически поставит на них крест, заключает "Новая Газета".
Мастер-класс от украинцев
Британцам стоит поучиться у украинцев, как превращать города в технологические хабы, пишет предприниматель Рустам Гильфанов в статье в бизнес-издании City A.M.
Особенно это может пригодиться Лондону после брекзита, добавляет он.
В своем материале автор пишет о стремительном развитии индустрии новейших технологий в Украине и называет Киев "рассадником технологических инноваций".
"Если Лондон привлекает лучших и самых умных, то Киев полагается на собственную рабочую силу мирового уровня", - отмечает бизнесмен.
Такой успех автор объясняет сильной математической школой в Украине. А "тайным оружием" Киева он называет значительное количество женщин, задействованных в ИТ-индустрии, и готовность украинцев приобретать новые навыки.
"Украинцы не боятся вызовов и готовы идти нога в ногу с трендами индустрии", - пишет Рустам Гильфанов.
Наконец автор замечает, что Британия может также перенять опыт Украины в урегулировании политических кризисов.
"В течение последних лет Киев переживал намного более сложные времена (чем Великобритания. - Ред.) и стал сильнее. Именно благодаря этим сильным сторонам его технологический сектор процветает, несмотря на геополитическую нестабильность", - заключает автор.
Сомнительный партнер
Сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом может оказаться "заблуждением", пишет журналистка Анна Борщевская в своей статье в Foreign Affairs.
"От Сирии до Афганистана, Путин сделал для поощрения терроризма больше, чем для борьбы с ним, учитывая то, что Москва продолжает поддерживать связи с такими террористическими группировками, как "Хизбалла" и "Талибан", - пишет автор.
История России свидетельствует о том, что она никогда не будет честным игроком и надежным партнером для Запада в борьбе с терроризмом, добавляет она.
Для примера журналист приводит российскую кампанию в Сирии, главной целью которой, по ее словам, с начала восстания в 2011 году была не борьба с "Исламским государством" ( "ИД"), а "поддержка режима" президента Башара Асада.
"В некоторых случаях удары (российской авиации по территории Сирии. - Ред.) даже помогали усилить позиции "ИД"", - отмечает госпожа Борщевская.
"Кроме этого, Россия не брезгует заключать союз с террористическими группировками, если считает, что это пойдет на пользу ее интересам", - добавляет автор.
Журналистка упоминает о "двойной игре" Москвы в Афганистане, где в 2007 году Россия начала переговоры с движением "Талибан".
Наконец, она пишет, что российский президент шестой год подряд позиционирует себя как "крайне важного партнера в борьбе с терроризмом", и это приносит определенные плоды.
"Но приоритетом Путин считает ослабление и раскол Запада, и для того, чтобы достичь этой цели, он будет сотрудничать с любой группировкой, которая сможет ему помочь в этом", - заключает автор.
Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, ВВС Мониторинг.