СМИ: чему Лондон может поучиться у Киева?

Копірайт зображення ALEKSEY FILIPPOV/AFP Image caption Кризис в "ЛНР" продемонстрировал "несоответствия" в позиции России по региону

В пятницу, 24 ноября, иностранная пресса рассматривает следующие темы:

Российское эхо луганского "кризиса"

"Сюрприз" для Москвы и Киева

Мастер-класс от украинцев

Сомнительный партнер

Российское эхо луганского "кризиса"

Без четкого решения Москвы "хаос на украинском Диком Востоке" не завершится, однако сейчас там предпочитают молчать, пишет Independent, продолжая освещать последние события в самопровозглашенной "ЛНР".

Издание отмечает, что "кризис" в непризнанной республике показал не только существование разногласий между ее лидером Игорем Плотницким и "министром" Игорем Корнетом, но и продемонстрировал "несоответствия" в позиции России по "ЛНР".

"Корнета поддерживала часть российских спецслужб, зато Кремль, по крайней мере официально, поддерживал Плотницкого", - пишет Independent со ссылкой на собственные источники.

Похоже, что "министру ЛНР" попытка "переворота", по крайней мере, частично удалась, говорится в статье.

Все началось с "противостояния" между боевиками "министерства обороны" и военной милицией, лояльной к главе "ЛНР". Но потом Корнету удалось заручиться поддержкой вооруженных группировок из соседней "ДНР", которые прибыли в Луганск "помочь" в проведении "анти-диверсионной" операции против "украинских подразделений", отмечает издание.

Тщательно продуманное представление способно обмануть многих, и аудитория, на которую оно рассчитано, простирается далеко за пределы восточной границы республики Independent

После этого пресс-служба господина Корнета опубликовала видео "признания" украинского военнослужащего Сергея Кузнецова, на котором он говорит, что "приехал в Луганск с целью шпионажа и проведения диверсионной активности".

Издание установило, что Сергей Кузнецов - украинский пленный, которого уже давно удерживают в Луганске. А в марте его привлекали к съемке похожего видео, в котором он "признавался" в участии в организации убийства одного из лидеров сепаратистов Игоря Безлера.

"Тщательно продуманное представление способно обмануть многих, и аудитория, на которую оно рассчитано, простирается далеко за пределы восточной границы республики", - заключает издание.

"Сюрприз" для Москвы и Киева

Российская "Новая Газета" пишет, что "смена власти" в "ЛНР" стала сюрпризом как для Киева, так и для Москвы.

Издание отмечает, что это не первый конфликт, который разгорелся между главой "ЛНР" и силовиками, и что "министр" непризнанной республики оказывался на стороне оппонентов господина Плотницкого.

"Безусловно, это результат долгого конфликта между Плотницким и Корнетом, который крайне обострился, и, очевидно, Москва пока не захотела или не смогла найти для него эффективное решение", - пишет газета.

"Новая Газета" предлагает три возможных сценария дальнейшего развития событий:

• Возвращение Плотницкого и восстановление контроля над силовым блоком "ЛНР"

• Замена Плотницкого на представителя луганского "истеблишмента" за сохранение действующей структуры власти в республике

• Объединение "ЛНР" и "ДНР" и создание на их месте чего-то вроде "Новороссии"

Главным промежуточным результатом пока является то, что ни один из этих сценариев не будет способствовать реализации Минских договоренностей, а третий вариант фактически поставит на них крест, заключает "Новая Газета".

Мастер-класс от украинцев

Британцам стоит поучиться у украинцев, как превращать города в технологические хабы, пишет предприниматель Рустам Гильфанов в статье в бизнес-издании City A.M.

Особенно это может пригодиться Лондону после брекзита, добавляет он.

В своем материале автор пишет о стремительном развитии индустрии новейших технологий в Украине и называет Киев "рассадником технологических инноваций".

Копірайт зображення Michael Campanella/Getty Image caption Предприниматель Рустам Гильфанов назвал Киев "рассадником технологических инноваций"

"Если Лондон привлекает лучших и самых умных, то Киев полагается на собственную рабочую силу мирового уровня", - отмечает бизнесмен.

Такой успех автор объясняет сильной математической школой в Украине. А "тайным оружием" Киева он называет значительное количество женщин, задействованных в ИТ-индустрии, и готовность украинцев приобретать новые навыки.

"Украинцы не боятся вызовов и готовы идти нога в ногу с трендами индустрии", - пишет Рустам Гильфанов.

Наконец автор замечает, что Британия может также перенять опыт Украины в урегулировании политических кризисов.

"В течение последних лет Киев переживал намного более сложные времена (чем Великобритания. - Ред.) и стал сильнее. Именно благодаря этим сильным сторонам его технологический сектор процветает, несмотря на геополитическую нестабильность", - заключает автор.

Сомнительный партнер

Сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом может оказаться "заблуждением", пишет журналистка Анна Борщевская в своей статье в Foreign Affairs.

"От Сирии до Афганистана, Путин сделал для поощрения терроризма больше, чем для борьбы с ним, учитывая то, что Москва продолжает поддерживать связи с такими террористическими группировками, как "Хизбалла" и "Талибан", - пишет автор.

История России свидетельствует о том, что она никогда не будет честным игроком и надежным партнером для Запада в борьбе с терроризмом, добавляет она.

"От Сирии до Афганистана, Путин сделал для поощрения терроризма больше, чем для борьбы с ним Foreign Affairs

Для примера журналист приводит российскую кампанию в Сирии, главной целью которой, по ее словам, с начала восстания в 2011 году была не борьба с "Исламским государством" ( "ИД"), а "поддержка режима" президента Башара Асада.

"В некоторых случаях удары (российской авиации по территории Сирии. - Ред.) даже помогали усилить позиции "ИД"", - отмечает госпожа Борщевская.

"Кроме этого, Россия не брезгует заключать союз с террористическими группировками, если считает, что это пойдет на пользу ее интересам", - добавляет автор.

Журналистка упоминает о "двойной игре" Москвы в Афганистане, где в 2007 году Россия начала переговоры с движением "Талибан".

Наконец, она пишет, что российский президент шестой год подряд позиционирует себя как "крайне важного партнера в борьбе с терроризмом", и это приносит определенные плоды.

"Но приоритетом Путин считает ослабление и раскол Запада, и для того, чтобы достичь этой цели, он будет сотрудничать с любой группировкой, которая сможет ему помочь в этом", - заключает автор.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, ВВС Мониторинг.