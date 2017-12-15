Обзор прессы: "День сурка" в Москве

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Сегодня в обзоре СМИ:

Путин в привычных ролях

"День сурка" в Москве

Не поделили мигрантов

Американские горки британского премьера

Комментируя пресс-конференцию Владимира Путина 14 декабря, британская Independent отмечает, что эти три часа и сорок минут были "не для слабонервных".

"Первые два часа тянулись очень долго. Предложения по земельному реестру и пенсионной реформе вряд ли можно считать самыми интересными моментами. Это и было очевидной проблемой избирательной кампании как заинтересовать народ, когда мало хорошего, и о чем можно было бы рассказать, когда ничего не меняется?" - пишет издание.

Сам Путин иногда выглядел "незаинтересованным в событиях", хотя, "как и во время предыдущих шоу, примерил роль мирового лидера, защитника нации и добровольца, решающего проблемы людей", отмечает Independent.

Автор пишет, что только во время последнего часа российский президент вошел в привычный ритм.

"И нашел свою любимую тему, рассказывая украинскому журналисту о невозможности существования украинского народа", - пишет издание, добавляя, что в этот момент проявился "Путин старого образца".

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"День сурка" в Москве

Американская New York Times отмечает, что Путин говорил преимущественно о внутренних делах России, но "подготовил несколько пинков для США", отвечая на вопрос о возможном вмешательстве в выборы 2016 года и допинговом скандале.

В частности, спросил членов американского Конгресса, "нормальные ли они вообще".

Газета пишет, что годовая пресс-конференция была хорошей возможностью для главы Кремля "напомнить россиянам о том, насколько улучшилась жизнь в стране с тех пор, как он стал президентом в 2000 году".

Нескольким российским журналистам из независимых медиа удалось поставить серьезные вопросы об отсутствии политической конкуренции, но Путин "избегал ответов", пишет New York Times.

"Иногда он все же признавал, что существуют проблемы, но каждый раз возлагал вину на кого-то за кремлевскими стенами", - отмечает издание.

В целом же, по мнению New York Times, ежегодное событие стало настолько повторяющимся, что его иногда сравнивают с фильмом "День сурка", где герой постоянно живет в одном и том же дне.

Копірайт зображення AFP Image caption Президент Европейского Совета Дональд Туск назвал обязательные квоты на размещение мигрантов в каждой стране ЕС разделяющими, а не объединяющими

Не поделили мигрантов

Британская Guardian пишет о споре лидеров ЕС на саммите в Брюсселе, который, как ожидалось, станет проявлением единства.

Яблоком раздора стало предложение президента Европейского Совета Дональда Туска. Он назвал обязательные квоты на размещение мигрантов в каждой стране ЕС разделяющими, а не объединяющими. По мнению г-на Туска, от них следует отказаться.

Предложение не поддержали Греция, Италия, Германия, Нидерланды и ряд других стран. А Венгрия, Польша и Чехия выступили за отмену квот. Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий даже выразил удовлетворение по поводу того, что Европа начинает воспринимать аргументы Варшавы о том, что допуск мигрантов в ЕС - не очень хорошая идея.

Как пишет Guardian, никакого консенсуса достичь не удалось. Некоторые чиновники в частных разговорах заявили, что предложение Туска нужно "выбросить на помойку".

"Разные взгляды сопровождаются эмоциями, что затрудняет также поиск общего языка и логических аргументов в этих дебатах", - цитирует издание самого Туска.

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Американские горки британского премьера

В статье под заголовком "Американские горки Терезы Мэй" французская Liberation пишет о непростой борьбе британского премьер-министра за "брексит".

Издание отмечает "стойкость", которую г-жа Мэй в очередной раз обнаружила после того, как депутаты британского парламента оставили за собой право итогового голосования об условиях выхода страны из ЕС. Прибыв в Брюссель, она признала, что разочарована, но "попыталась минимизировать последствия провала своего правительства", отмечает газета.

Несмотря на это, голосование продемонстрировало, что правительство Мэй весьма уязвимо, считает Liberation. "Отсутствие парламентского большинства означает, что достаточно лишь нескольких голосов несогласных, чтобы голосование было провалено", - пишет газета. И добавляет, что решение депутатов - также попытка давить на Мэй, чтобы ее переговорщики достигли мягкого брексита.

"Проблема жительницы Даунинг-стрит и ее американских горок состоит в том, что она, похоже, сама себе их рисует. Она потеряла большинство после того, как объявила о выборах, которые были не нужны. А на прошлой неделе она была унижена в Брюсселе отсутствием достаточной коммуникации с североирландской партией, 10 депутатов которой обеспечивают ей преимущество в парламенте", - отмечает Liberation.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC