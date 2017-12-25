Спортобзор: Уильямс, Месси и Санта Клаус

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В спортобзоре недели читайте о таком:

Серена Уильямс возвращается на корт

Почему бой Джошуа-Фьюри "невозможен"

Как прошла встреча Лионеля Месси с Санта Клаусом

Как Льюис Хэмилтон "изменяет" команде Mercedes

Долгожданное возвращение

Серена Уильямс вернется на корт 30 декабря, пишет Guardian. Американская теннисистка не играла в официальных матчах после победы на нынешнем Открытом чемпионате Австралии в январе.

"Я счастлива вернуться на корт в Абу Даби впервые после рождения дочери в сентябре", - сказала 36-летняя американка.

Кроме рождения дочери, Серена успела выйти замуж за Алексиса Оганяна в ноябре, но из-за длительного отсутствия опустилась на 22 строчку мирового рейтинга.

Первой соперницей 23-кратной победительницы турниров серии Большого шлема станет латвийская теннисистка Елена Остапенко, пишет Guardian.

"Далеки от соглашения"

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по боксу Энтони Джошуа, считает, что поединок его подопечного со скандально известным Тайсоном Фьюри пока "невозможен", пишет Independent.

По мнению Хирна, условия Фьюри, который не боксировал два года и не имеет ни одного титула, неприемлемы, поскольку он требует распределить гонорар в пропорции 60% на 40% в свою пользу и привилегии чемпиона, например право выбрать раздевалку первым и почетного выхода на ринг вторым.

Промоутер заявил, что такие требования его "рассмешили".

"Мы очень далеки от соглашения. Оно невозможно", - говорит Хирн.

Он считает, что пока Фьюри не вернется на ринг и не проведет хотя бы один-два поединка, разговоры о поединке с Джошуа напрасны.

"Не думаю, что Фьюри нужно драться с Энтони сейчас. Он знает, что если бы они вышли в ринг сегодня, Джошуа избил бы его", - цитирует Хирна Independent.

"Счастливого Нового года"

Лионель Месси свозил детей в резиденцию Санта Клауса, пишет Daily Mail. Суперзвезда "Барселоны" и сборной Аргентины опубликовал в Instagram фото, на котором он в компании жены и двух сыновей встречаются с Санта Клаусом. Меньше чем за час фото "лайкнули" почти миллион пользователей.

Копірайт зображення Getty Images Sport Image caption Месси говорит, что для него очень важны семейные ценности

Месси, для которого "очень важны семейные ценности", пожелал всем счастливого Нового года.

По мнению издания, кроме времяпрепровождения в кругу семьи, у аргентинца был еще один повод для радости.

В субботу "Барса" разгромила принципиального соперника - мадридский "Реал" - на его поле, а сам нападающий провел очередной феноменальный матч, забив гол и сделав удачную голевую передачу.

Поэтому рождественские и новогодние праздники игроки каталонского клуба будут праздновать в статусе лидера испанской Примеры с девятиочковым отрывом от ближайших соперников, пишет Daily Mail.

Хэмилтон выбирает феррари

Чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, "питает слабость" к автомобилям Ferrari, пишет DailyMirror.

"32-летний британец работает гонщиком на немецкого производителя, но также питает слабость к машинам, которые производит его главный конкурент", - отмечает издание.

Копірайт зображення CRISTINA QUICLER/AFP Image caption В мире существует всего 499 таких машин

Американский актер и комик Кинг Бах, чье настоящее имя Эндрю Б. Бачело, опубликовал видео, на котором улыбающийся Хэмилтон демонстрирует свою красную LaFerrari. Имя гонщика можно увидеть высеченным в салоне авто.

По информации Daily Mirror, в мире существует лишь 499 таких машин. Среди других, владельцы этой модели - шеф Гордон Рэмзи и певец Джастин Бибер, а стоимость модели LaFerrari стартует с 1,3 миллиона долларов.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС