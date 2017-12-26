Шпионы РФ подстрекали украинцев в соцсетях - СМИ

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Во вторник западная пресса пишет о таком:

Секретный документ ГРУ, который якобы освещает "тайную операцию по влиянию на общественное мнение" относительно Майдана

2017-й как год жестких лидеров

Как Навального не пустили на выборы

За что тысячи француженок в возрасте благодарны Брижит Макрон

"Операция влияния"

22 февраля 2014 года, когда стало понятно, что Виктор Янукович окончательно потерял власть, российское ГРУ (Главное разведывательное управление) "запустило скрытую операцию по влиянию" на общественное мнение, пишет американская Washington Post, ссылаясь на засекреченный документ ведомства.

"Эта кампания была частью масштабного пропагандистского наступления на новое правительство в Киеве и прозападных митингующих", - отмечает издание.

По мнению автора статьи Эллен Накасимы, целью операции было повлиять на тех, кто принимает решения, и широкую общественность, чтобы "создать почву для российской военной операции, которая началась 27 февраля с захвата крымского парламента вооруженными людьми".

Накасима пишет, что "военные шпионы создали значительное количество фейковых страниц" в Facebook и "Вконтакте". Они якобы должны были представлять украинцев из разных регионов, которые разочаровались в Майдане.

Washington Post цитирует сообщение некоего Ивана Галицына, который под статьей о Юлии Тимошенко в британской газете от 22 февраля написал, что он, мол, живет в Киеве и туда "пришли фашисты".

Как пишет издание, ссылаясь на документы ГРУ, Галицын был вымышленным персонажем. В его профиле было использовано фото российского контрабандиста, который отбывает заключение в американской тюрьме.

В целом такие аккаунты действовали в более чем 30 украинских группах и соцсетях, а также на 25 популярных англоязычных сайтах, пишет Washington Post.

Эти пользователи также пытались настроить пророссийских граждан против протестующих, которых они называли "западенцами", пишет издание.

Жесткие лидеры на арене

Копірайт зображення Getty Images Image caption Карикатура на Трампа, Путина и Ким Чен Ына - такими их увидел автор картонной скульптуры для праздника в испанском Аликанте

Это был год жестких лидеров с раздутым эго, пишет о 2017-м британская газета Guardian.

По мнению колумниста Саймона Тисдолла, образцом для подражания был российский президент Владимир Путин, который "усилил и без того значительное влияние на внутреннюю политику, одновременно активизировав цифровую "войну влияния" с Западом".

Между тем в Китае Си Цзиньпин "достиг своеобразного бессмертия, когда его едва ли оригинальные мысли вписали в конституцию Коммунистической партии", отмечает Тисдолл.

"А в Вашингтоне Дональд Трамп ввел в действие шарлатанскую пародию на американское президентство, смешав власть и невежество до тревожного уровня", - пишет автор.

Guardian отмечает, что к этой тройке присоединилась "целая когорта" имитаторов, или "маленьких взрослых мужчин", вроде северокорейского лидера Ким Чен Ына, филиппинского президента Родриго Дутерте, турецкого президента Реджепа Эрдогана и саудовского принца Мухаммада ибн Салмана.

Следствием подъема жестких лидеров стало ощущение слабости западных демократий и разрушение поствоенного международного порядка, считает Тисдолл. Сползание же некоторых европейских стран в популизм и национализм только усилило проблему, добавляет автор.

Первый непроходной

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Французская Monde пишет об Алексее Навальном, которому накануне не разрешили баллотироваться в президенты России в 2018 году.

Издание вспоминает слова председателя ЦИК России Эллы Памфиловой о том, что только чудо позволит Навальному побороться за главный пост в стране. "Чуда не произошло", - констатирует газета.

Автор статьи Бенуа Уиткин отмечает, что заявку Навального рассмотрели невероятно быстро.

Не помогла оппозиционеру и "демонстрация силы", а именно воскресные митинги россиян в различных городах в поддержку его заявки.

Уиткин подчеркивает, что решение не пустить Навального на выборы все же было ожидаемым. Оно "положило конец месяцам настоящих или мнимых ожиданий, когда оппозиционер делал вид, что верит в свои шансы пойти на выборы", добавляет автор.

Теперь победа Путина на выборах выглядит еще более вероятной, заключает Monde.

Благодарственные письма от француженок

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Около 200 писем ежедневно получает жена французского президента Брижит Макрон.

Как пишет британская Telegraph, это - новый рекорд. До этого больше всех писем получала Карла Бруни-Саркози - около 35 в день.

"Для тысяч французских женщин Брижит Макрон - именно та первая леди, которую они ждали. Она решается быть изысканной и обольстительной в шестьдесят с чем-то лет", - пишет издание.

Telegraph отмечает, что значительное количество писем приходит от женщин, которых вдохновляют отношения 64-летней Брижит и 40-летнего Эммануэля.

"Многие 60 и 70-летние женщины пишут Брижит: "Спасибо, я не знала, что это возможно", "Спасибо, я не решалась надеть такое платье", "Спасибо, что показали: можно быть обольстительной и в 65 лет", - цитирует Telegraph советника жены президента Пьера Оливье Косту.

Обзор подготовила Служба мониторинга BBC