Копірайт зображення Getty Images Image caption Вооруженный конфликт на Донбассе начался весной 2014 года

Читайте в обзоре западных СМИ в среду:

Грустные рекорды вооруженного противостояния на востоке Украины

Западное оружие для Украины - Россия нервничает

Есть ли что-то общее между Трампом и Черчиллем

Из-за чего подверглась критике первая леди США

Война на Донбассе - до мира далеко

Когда закончится война на украинском Донбассе? Таким вопросом задается британская газета Daily Telegraph.

Корреспонденты издания, которые недавно посетили регион, приходят к неутешительному выводу - конца пока не видно.

"Конфликт между Украиной и поддерживаемыми Россией повстанцами продолжается четвертый год, а попытки обеспечить прекращение огня оказываются безуспешными", - объясняют они.

Daily Telegraph подводит печальные итоги вооруженного противостояния на востоке Украины.

"С 2014 года, когда началась война между проправительственными украинскими войсками и сепаратистами, которые пользуются широкой поддержкой России, было убито более 10 300 человек. В прошлую среду она превзошла войну в Боснии 1992-1995 годов как самый продолжительный силовой конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. И, несмотря на перемирие и переговорный процесс, согласованный в Минске в 2015 году, эта война на истощение только разгорается все больше и больше", - рассказывает британская газета.

Заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил Daily Telegraph, что обе стороны "открыто игнорируют" Минские соглашения. Но украинские солдаты объяснили изданию, почему не могут соблюдать перемирие.

Копірайт зображення Reuters Image caption На Донбассе используют мощнейшую артиллерию

"Это рана, которую зашили снаружи, но внутри она гниет", - считает украинская военнослужащая по имени Елена, чья часть расположена под Светлодарском.

"Если надо воевать, ну, что ж - давайте воевать", - цитирует ее Daily Telegraph.

"Когда есть риск для жизни солдата, можно открывать огонь без отдельного приказа", - добавил Зураб Чихелидзе, глава группы грузинских волонтеров, воюющих на стороне Украины.

Страдают и жители прилегающих к линии фронта территорий, продолжает Daily Telegraph. "Нам не нужно никаких подарков, только мир", - рассказала газете жительница городка Новолуганское Светлана Карпенко о своих желаниях на Новый год.

И хотя Запад прилагает немало усилий, чтобы убедить стороны конфликта соблюдать перемирие, решение США поставлять оружие Украине вряд ли остановит войну. "Вполне может быть, что поставки оружия будут означать лишь продолжение боевых действий", - заключает Daily Telegraph.

Россия предупреждает и отрицает

О том, как Москва отреагировала на решение ряда стран Запада поставлять оружие Украине, пишет Irish Times. "Россия предупредила США и Канаду, что, позволяя продавать оружие Украине, они открывают "ящик Пандоры" и усугубляют конфликт", - отмечает газета.

Irish Times напоминает, что Государственный департамент недавно США одобрил коммерческую продажу летального оборонительного оружия Украине, "чтобы помочь сдерживать поддерживаемых Россией сепаратистов".

Копірайт зображення IAN HITCHCOCK/GETTY IMAGES Image caption США вскоре должны дать разрешение на продажу Украине противотанковых ракет Javellin

А в начале декабря и Канада разрешила своим внутренним производителям поставлять оружие Киеву.

"Ряд стран НАТО уже оказывают помощь Украине в виде военных инструкторов и "нелетального" оснащения, в том числе радиолокаторов, средств ночного видения и медицинских комплектов. Однако теперь Киев надеется получить снайперские винтовки и высокотехнологичные противотанковые ракеты Javellin, которые могли бы повысить эффективность украинской армии", - пишет газета.

Все это беспокоит Россию. Заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин заявил: "Мы открыто говорим с нашими американскими партнерами об обеспокоенности относительно планов продавать смертоносное оружие Украине".

По его убеждению, "вашингтонские ястребы пытаются увеличить расходы России на войну на Донбассе, но это абсолютно ложная и опасная логика, которая приведет к войне".

Однако специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер уверен, что американское оружие поможет Украине защищать свою территорию.

Он отмечает, что у России нет никаких оснований выражать свое несогласие, поскольку, по ее собственному утверждению, она не участвует в конфликте на Донбассе и не причастна к его эскалации в последнее время, добавляет Irish Times.

Трамп не выдержал сравнения

Бывший губернатор штата Арканзас, он же отец пресс-секретаря Белого дома Сары Хакаби-Сандерс, Майк Хакаби заявил, что Дональд Трамп и Уинстон Черчилль имеют много общего. Но историки это отрицают, сообщает New York Times.

Дискуссию вызвал твит Майка Хакаби, который он сделал после просмотра фильма о легендарном британском премьере. "Вот как выглядит настоящий лидер", - написал он.

А потом добавил: "Черчилля ненавидела его собственная партия, оппозиция и пресса ... Его безрассудств опасался король, его недолюбливали за прямоту. Но в отличие от Невилла Чемберлена (предшественника Черчилля на посту премьер-министра. - Ред.), он никогда не отступал. У нас был Чемберлен в течение 8 лет. В лице Дональда Трампа мы имеем Черчилля", - считает бывший чиновник.

New York Times напоминает, что Чемберлен пытался отвести угрозу нападения нацистской Германии на Великобританию путем переговоров с Гитлером. Он согласился отдать ему Судетскую область Чехословакии согласно соглашению, составленному в Мюнхене 29 сентября 1938 года. "Его имя стало синонимом слабости в схватке со злом", - добавляет газета.

Черчилль же, наоборот, во время Первой мировой войны был офицером Британской армии. В качестве премьер-министра он руководил Британией во время Второй мировой войны с 1940 по 1945 годы.

Копірайт зображення AFP Image caption Уинстон Черчилль

Во время его второго срока на посту премьера с 1951 по 1955 годы он был привлечен к решению нескольких внешнеполитических кризисов.

Он также был известен как выдающийся оратор и писатель, а в 1953 году получил Нобелевскую премию по литературе, пишет New York Times. Неудивительно, что комментарии Хаккаби всколыхнули Twitter.

"О, да! Черчилль 55 лет прослужил своей стране в парламенте, 31 год - в качестве министра и 9 - премьер-министра", - написала в микроблоге Кристиан Тоннинг Риийсе, член парламента Норвегии.

Прокомментировали твит Хакаби и историки. Сьюзан Педерсен, профессор британской истории в Колумбийском университете, заявила газете, что сравнивать Трампа и Черчилля просто "смешно".

"Он был интеллектуалом, хорошо писал, знал историю, имел большой опыт работы в правительстве и понимал, за что борется", - пояснила она.

Тимоти Райли из Национального музея Черчилля в Вестминстерском колледже в штате Миссури, считает, что сравнивать Дональда Трампа и Уинстона Черчилля еще рано, ведь политическая карьера едва ли не самого известного британца в мире длилась более 50 лет, тогда как текущий глава Белого дома пробыл на этой должности менее года.

"Сексуальное" селфи Мелании

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мелания Трамп возмутила американцев очередным селфи

Первая леди США Мелания Трамп вновь вызвала волну критики в США, пишет американский еженедельник People. На сей раз поводом было ее "рождественское" селфи в шапочке Санта-Клауса с приоткрытым ртом, которые многие комментаторы назвали "слишком сексуальным" и "недостойным первой леди".

Были и те, кто воспользовался случаем осудить последние новации мужа Мелании. В ответ на пожелания веселого Рождества пользователь "Социалистическая партия" написал, очевидно, ссылаясь на противоречивый налоговый законопроект Трампа, принятый на прошлой неделе: "Только если вы один из миллионов бедняков, ободранных богачами".

Пользователь "Майкл Маллоу" посоветовал Мелании вести себя более пристойно. "Я соскучился по Мишель", - добавил он, имея в виду жену Барака Обамы.

Обзор подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС