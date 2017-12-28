Обзор прессы: украинские пленные "вернулись из ада"

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Сегодня западная пресса пишет о таком:

Масштабный обмен пленными на Донбассе

Госсекретарь США не питает иллюзий относительно российского режима

Диалог НАТО-Россия: мнения разделились

Неутешительный прогноз для британской экономики

Большой обмен

Англоязычная пресса не обошла вниманием масштабный обмен пленными на Донбассе.

Daily Telegraph назвала обмен "на пыльной дороге возле Горловки" попыткой "воскресить истерзанное мирное соглашение" между Киевом и сепаратистами.

Издание отмечает, что Киев освободил 233 сторонника "ДНР"/"ЛНР", хотя предварительно речь шла о большей цифре. Причина в том, что десятки пленных отказались возвращаться на неподконтрольную Киеву территорию.

TIME всвою очередь цитирует слова освобожденных пленных.

"Я вернулся из ада. Я выжил", - сказал Евгений Чуденцов, служивший в одном из украинских добровольческих батальонов на Донбассе и попавший в плен сепаратистов в феврале 2015 года.

Он рассказал, что в плену его избивали и угрожали, выбили передние зубы.

Другой пленный Анатолий Слободяник, которого должен был обменять Киев, отказался возвращаться в самопровозглашенные республики и уехал в свой родной город Одессу.

"Я ни в чем не виноват и не хочу возвращаться на ту сторону", - цитирует его TIME.

Guardian, освещая событие, отметила, что конфликт на Донбассе - самый длительный в истории Европы со времен Второй мировой.

США: никаких иллюзий в отношении России

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Без мира на Донбассе не может быть и речи о возвращении к нормальным отношениям с Россией, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. New York Times публикует его письмо с итогами года для американской дипломатии.

"Что касается России, мы не имеем никаких иллюзий относительно режима, с которым имеем дело", - пишет Тиллерсон.

"Сегодня у США плохие отношения с Россией, которая стала на повстанческий путь, вторглась на территорию своих соседей Грузии и Украины в течение последнего десятилетия и начала подрывать суверенитет западных стран путем вмешательства в наши выборы и выборы в других странах", - добавляет он.

Тиллерсон отмечает, что назначение Курта Волкера спецпредставителем Вашингтона по Украине отражает то, что Белый дом и в дальнейшем будет настаивать на восстановлении территориальной ценности Украины.

Однако такая ситуация не исключает необходимости продолжать сотрудничество с Москвой, отмечает Тиллерсон - в частности в тех сферах, где интересы стран пересекаются. Речь идет об урегулировании конфликта в Сирии.

Россия-НАТО: диалогу быть?

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Мысли Запада касательно дальнейшего развития отношений с Россией разделились, пишет The Wall Street Journal.

"Дипломатические отношения между НАТО и Россией переживают сложные времена: Германия и некоторые другие союзники стремятся к усилению диалога между Западом и Востоком, зато США и многим другим эта идея не нравится", - отмечает издание.

После аннексии Крыма альянс прекратил сотрудничество с Москвой, и де-факто, хотя и неофициально, прекратил встречи дипломатов на год.

Весной же 2016 года НАТО пришлось уступить требованиям некоторых членов организации и восстановить мероприятия в рамках Совета НАТО-Россия.

Стратегия диалога с Москвой имеет ключевую роль в более широком вопросе защиты позиций альянса, пишет газета.

По словам историков, войны начинаются именно тогда, когда политика сдерживания оказывается неэффективной, а действия в военной плоскости не сопровождаются дипломатическими шагами.

"Дипломатия - чрезвычайно важна, как и постоянные попытки наладить диалог", - цитирует газета историка Маргарет Макмиллан.

Всвою очередь, некоторые представители НАТО говорят, что восстановление диалога на уровне экспертных переговоров "неуместно, пока в Украине продолжается война, а Россия продолжает оказывать поддержку сепаратистам на востоке страны".

Некоторые считают, что так НАТО рискует "легитимизировать аннексию Крыма", от чего выигрывает, прежде всего, Россия.

Неутешительный прогноз

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Темпы роста британской экономики могут замедляться и в следующем году, считает Financial Times. Причина - последствия брексита.

"Британское правительство должно минимизировать убытки, в том числе за счет рассудительного ведения переговоров. Но тот факт, что ущерб был нанесен - очевиден. Кроме этого, брекзит - не единственная угроза процветанию Британии", - пишет газета в редакционной статье.

Некоторые макроэкономические показатели страны снизились, и эта тенденция сохранится и в дальнейшем, считает издание.

"Неопределенность ситуации бросает тень на будущее", - пишет Financial Times и добавляет, что по прогнозу МВФ в 2018 году уровень роста ВВП останется на уровне 1,5%.

Брексит - только один из вызовов, с которым должна справиться страна, пишет газета. Британию ждут еще как минимум две проблемы: первая - политическая нестабильность, вторая - структурная стагнация.

"Радоваться экономическим перспективам Великобритании на 2018 год и в более далеком будущем не приходится. Будет сложно", - заключает Financial Times.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС