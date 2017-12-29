Обзор СМИ: российские хакеры тренируются в Украине
В обзоре:
- Хакеры на старте
- Футболист-президент
- «Буря» в США
- Коррупционное "облако"
Хакеры на старте
Британская Telegraph пишет, что Украина превратилась в "тестовую площадку для российских хакеров".
Издание вспоминает о кибератаке в июне этого года, когда три сотни государственных учреждений и частных компаний в Украине остановили работу из-за сбоев в работе сетей и оборудования.
"По словам Алексея Ясинского из киевской компании ISSP, занимающейся кибербезопасностью, Украина стала тестовой площадкой для предполагаемых российских хакеров, которые оттачивают технологии, мастерство и методы нападения на более масштабные цели, включая Британию", - пишет издание.
Telegraph напоминает, что глава британского центра по кибербезопасности заявлял в ноябре, что российские хакеры уже пытались атаковать британские энергетические, телекоммуникационные и медиакомпании.
Говоря об Украине, газета отмечает, что июньская атака была замаскирована под попытку вымогательства денег от пользователей.
"Но это оказалось маневром для отвлечения внимания. Этот новый не-Петя, как его называли, инфицировал компьютеры государственных деятелей и не мог принимать платежи в качестве выкупа или восстанавливать уничтоженные данные. На этом основании ISSP и другие компании считают, что то была вредоносная программа, запущенная хакерами при поддержке властей и выдающая себя за вирус-вымогатель", - добавляет газета.
Футболист-президент
Он победил действующего вице-президента, двух бывших полевых командиров и свою бывшую девушку. Так New York Times пишет о бывшем звездном футболисте Джордже Веа, который стал победителем на президентских выборах в Либерии.
Как отмечает издание, Веа получил право перенять президентский пост от первой демократически избранной женщины-президента этой африканской страны - Элен Джонсон-Серлиф.
"Выбрав Веа, либерийские избиратели возложили на него надежду, что он сможет развить несомненное достижение Элен Серлиф: сохранение мира", - пишет газета.
New York Times отмечает, что, в отличие от Серлиф, которая до избрания президентом была так или иначе известна на международной арене в течение 35 лет, Веа не сможет рассчитывать на широкую сеть союзников за рубежом.
Тогда как Серлиф удалось договориться с Бараком Обамой о предоставлении трех тысяч американских военных для помощи в борьбе с вирусом Эбола, "глобальные контакты" Веа сводятся, в основном, к футбольному миру.
"Способность Веа использовать свои спортивные заслуги для строительства дорог и школ и создания рабочих мест будет одним из крупнейших вызовов для него. Кроме того, пока неизвестно, сохранит ли он тот уровень свободы слова, который был присущ двум президентским срокам Серлиф", - отмечает New York Times.
"Буря" в США
О "буре, которая надвигается" на США, пишет американский телеведущий Джо Скарборо в колонке для Washington Post.
По мнению автора, есть ряд причин считать, что "2018-й будет самым важным политическим годом в нашей жизни".
Скарборо пишет, что в "ужасном уходящем году" Дональд Трамп "ставил под сомнение легитимность федеральных судей, а также использовал сталинские обороты речи, атакуя свободную прессу и пренебрегая верховенством права".
Он считает, что из-за решения главы Белого дома о выходе из некоторых международных организаций "Америка продолжает свое опасное отступление от мира".
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"Этот президент разрывает на куски тщательно сплетенное полотно американской внешней политики, которое связывало президентские администрации от Франклина Рузвельта до Рональда Рейгана и Барака Обамы", - пишет Скарборо.
В статье он неоднократно цитирует книгу Уинстона Черчилля "Буря надвигающаяся" и проводит параллели с настоящим. По мнению автора, хотя создатели конституции США предусматривали появление "тиранического президента", они "никогда не позволяли своему воображению быть омраченным возможностью покладистого Конгресса".
Коррупционное "облако"
"Над Болгарией, которая перенимает президентство в ЕС, нависает туча коррупции", - пишет британская Guardian.
Газета отмечает, что бедная и "самая коррумпированная" страна ЕС - если принимать во внимание рейтинг Transparency International - начнет председательствовать в ЕС "под музыку и фейерверки" 1 января.
Хотя президентство уже не имеет такого значения, как раньше, и заключается преимущественно в проведении саммитов и формировании повестки дня, это "все равно большое событие для семимиллионной страны на востоке Балканского полуострова", пишет издание.
Guardian отмечает, что через более чем 10 лет после вступления Болгарии в Евросоюз "остаются вопросы относительно ее достижений в борьбе с коррупцией".
"Никто не расследует политическую коррупцию, бывшие чиновники не сели в тюрьму", - цитирует издание главу Центра исследования демократии Огняна Шентова. Эта организация обнаружила, что более одного из пяти взрослых в стране участвовал в коррупционных действиях вроде дачи или получения взяток.
Вместе с тем, по мнению другого представителя Центра исследования демократии Руслана Стефанова, "Болгарии удалось взять под контроль организованную преступность".
Обзор подготовила Служба мониторинга BBC