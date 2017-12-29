Обзор СМИ: российские хакеры тренируются в Украине

В обзоре:

Хакеры на старте

Футболист-президент

«Буря» в США

Коррупционное "облако"

Хакеры на старте

Копірайт зображення EPA

Британская Telegraph пишет, что Украина превратилась в "тестовую площадку для российских хакеров".

Издание вспоминает о кибератаке в июне этого года, когда три сотни государственных учреждений и частных компаний в Украине остановили работу из-за сбоев в работе сетей и оборудования.

"По словам Алексея Ясинского из киевской компании ISSP, занимающейся кибербезопасностью, Украина стала тестовой площадкой для предполагаемых российских хакеров, которые оттачивают технологии, мастерство и методы нападения на более масштабные цели, включая Британию", - пишет издание.

Telegraph напоминает, что глава британского центра по кибербезопасности заявлял в ноябре, что российские хакеры уже пытались атаковать британские энергетические, телекоммуникационные и медиакомпании.

Говоря об Украине, газета отмечает, что июньская атака была замаскирована под попытку вымогательства денег от пользователей.

"Но это оказалось маневром для отвлечения внимания. Этот новый не-Петя, как его называли, инфицировал компьютеры государственных деятелей и не мог принимать платежи в качестве выкупа или восстанавливать уничтоженные данные. На этом основании ISSP и другие компании считают, что то была вредоносная программа, запущенная хакерами при поддержке властей и выдающая себя за вирус-вымогатель", - добавляет газета.

Футболист-президент

Копірайт зображення AFP Image caption Джорджа Веа избран президентом Либерии

Он победил действующего вице-президента, двух бывших полевых командиров и свою бывшую девушку. Так New York Times пишет о бывшем звездном футболисте Джордже Веа, который стал победителем на президентских выборах в Либерии.

Как отмечает издание, Веа получил право перенять президентский пост от первой демократически избранной женщины-президента этой африканской страны - Элен Джонсон-Серлиф.

"Выбрав Веа, либерийские избиратели возложили на него надежду, что он сможет развить несомненное достижение Элен Серлиф: сохранение мира", - пишет газета.

New York Times отмечает, что, в отличие от Серлиф, которая до избрания президентом была так или иначе известна на международной арене в течение 35 лет, Веа не сможет рассчитывать на широкую сеть союзников за рубежом.

Тогда как Серлиф удалось договориться с Бараком Обамой о предоставлении трех тысяч американских военных для помощи в борьбе с вирусом Эбола, "глобальные контакты" Веа сводятся, в основном, к футбольному миру.

"Способность Веа использовать свои спортивные заслуги для строительства дорог и школ и создания рабочих мест будет одним из крупнейших вызовов для него. Кроме того, пока неизвестно, сохранит ли он тот уровень свободы слова, который был присущ двум президентским срокам Серлиф", - отмечает New York Times.

"Буря" в США

Копірайт зображення Reuters

О "буре, которая надвигается" на США, пишет американский телеведущий Джо Скарборо в колонке для Washington Post.

По мнению автора, есть ряд причин считать, что "2018-й будет самым важным политическим годом в нашей жизни".

Скарборо пишет, что в "ужасном уходящем году" Дональд Трамп "ставил под сомнение легитимность федеральных судей, а также использовал сталинские обороты речи, атакуя свободную прессу и пренебрегая верховенством права".

Он считает, что из-за решения главы Белого дома о выходе из некоторых международных организаций "Америка продолжает свое опасное отступление от мира".

"Этот президент разрывает на куски тщательно сплетенное полотно американской внешней политики, которое связывало президентские администрации от Франклина Рузвельта до Рональда Рейгана и Барака Обамы", - пишет Скарборо.

В статье он неоднократно цитирует книгу Уинстона Черчилля "Буря надвигающаяся" и проводит параллели с настоящим. По мнению автора, хотя создатели конституции США предусматривали появление "тиранического президента", они "никогда не позволяли своему воображению быть омраченным возможностью покладистого Конгресса".

Коррупционное "облако"

"Над Болгарией, которая перенимает президентство в ЕС, нависает туча коррупции", - пишет британская Guardian.

Газета отмечает, что бедная и "самая коррумпированная" страна ЕС - если принимать во внимание рейтинг Transparency International - начнет председательствовать в ЕС "под музыку и фейерверки" 1 января.

Копірайт зображення AFP Image caption Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов беседует с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером

Хотя президентство уже не имеет такого значения, как раньше, и заключается преимущественно в проведении саммитов и формировании повестки дня, это "все равно большое событие для семимиллионной страны на востоке Балканского полуострова", пишет издание.

Guardian отмечает, что через более чем 10 лет после вступления Болгарии в Евросоюз "остаются вопросы относительно ее достижений в борьбе с коррупцией".

"Никто не расследует политическую коррупцию, бывшие чиновники не сели в тюрьму", - цитирует издание главу Центра исследования демократии Огняна Шентова. Эта организация обнаружила, что более одного из пяти взрослых в стране участвовал в коррупционных действиях вроде дачи или получения взяток.

Вместе с тем, по мнению другого представителя Центра исследования демократии Руслана Стефанова, "Болгарии удалось взять под контроль организованную преступность".

Обзор подготовила Служба мониторинга BBC