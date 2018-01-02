Пресса: почему Кремль интересуется криптовалютами

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Сегодня западная пресса пишет о таком :

"Эпоха авторитаризма".

Кремль присматривается к криптовалюте.

Какие опасности таит тренажерный зал.

На пороге "эпохи авторитаризма"

2018-й будет определяться выходками диктаторов, пишетTimes в своей редакционной статье под заголовком "эпоха авторитаризма".

"В 2018 году едва ли не весь шум и ярость будут устраивать авторитарные режимы, настроенные на свержение западного мироустройства", - пишет издание.

Власть таких правителей следует всячески контролировать и сдерживать, поскольку действиями авторитарных лидеров часто руководят страх и слабость, добавляет газета.

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Все они, от лидера КНР Си Цзиньпина, который опасается раскола в своей партии, до президента Турции Реджепа Эрдогана, который подозревает НАТО в заговоре против него, полны решимости заполнить вакуум, что, по их мнению, образовавшийся после выборов в США.

Поэтому западным демократиям следует укреплять и отстаивать свои ценности в ответ, отмечает Times.

Издание призывает к поддержке правозащитников в авторитарных странах, блоггеров, которых преследуют на Ближнем Востоке и арестованных в Турции журналистов. Ведь главная сила Запада - в его демократических свободах и открытости, пишет газета.

"Криптовалютная лихорадка" в Кремле

Кремль накрыла "криптовалютная лихорадка" на фоне размышлений о создании "крипторубля" во избежание западных санкций, пишет Financial Times.

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"Так же, как и с интернетом, который Кремль упорно пытается регулировать, интерес к криптовалюте свидетельствует о желании России овладеть концепцией, которую создали, чтобы избавиться от влияния правительства", - пишет газета.

Россия - не первая страна, которая обратила внимание на потенциал новой технологии. Например, центробанк Швеции также размышляет над использованием блокчейна - системы, которая лежит в основе осуществления операций с криптовалютой, и думает о создании собственной.

Ходят слухи, что Северная Корея уже давно осуществляет расчеты на черном рынке в виртуальной валюте, а Венесуэла планирует запустить собственную.

Зато в Европейском центробанке и Японии эту технологию считают "незрелой", отмечает издание.

Что касается России, то идея создания криптовалюты, которая бы поддерживалась на государственном уровне и заменила действующие финансовые модели, достаточно сложная для реализации, пишет Finiancial Times.

"Такие криптовалюты, как биткоин, обеспечивают их владельцам анонимность, делая их популярным средством для оплаты нелегальных транзакций, однако трудно сказать, как крипторубль может помочь российским компаниям и отдельным лицам избежать международных санкций и остаться анонимными для органов американских властей", - отмечает издание.

Опасность постновогоднего синдрома

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Какие угрозы таит неудержимое стремление начать новую жизнь и заняться фитнесом сразу же после новогодней вечеринки, выясняетWashington Post.

"После праздников люди начинают суетиться, как сумасшедшие, особенно те, кто никогда раньше не занимался спортом или давно не ходил в тренажерный зал. В результате имеем кучу травм, которых при других обстоятельствах можно было бы избежать", - цитирует газета хирурга-ортопеда Леона Поповица.

Новичек, не знакомый со спортивным оборудованием и тренажерами, может легко получить травму. Чтобы их избежать, Поповиц дает следующие советы:

• Начинайте занятия в тренажерном зале под присмотром профессионального тренера. Это минимизирует риск для организма.

• Будьте осторожны с беговой дорожкой. По статистике, именно она вызывает наибольшее количество травм. Не забывайте о балансе - во время бега по движущейся поверхности, да еще и с наушниками, его достаточно легко потерять.

• Увеличивайте нагрузку постепенно. Перегрузка - прямой путь к проблемам со спиной.

• Умейте вовремя остановиться. Персональные тренеры любят подталкивать подопечных к новым рекордам, но не стоит мучить себя, если понимаете, что сделать следующее упражнение вы уже не в состоянии.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, ВВС Мониторинг