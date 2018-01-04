Обзор СМИ: взрывная книга о "внутренней кухне" Белого дома

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В обзоре иностранных изданий 4 января:

Трамп поссорился со своим бывшим советником Стивом Бэнноном.

Манафорт судится против спецпрокурора.

Детям нужны "лайки" в соцсетях, говорят психологи.

"Книга Пандоры"

На первые страницы американской и британской прессы сегодня попала ссора между президентом Трампом и его бывшим советником Стивом Бэнноном. Поссорились они, в частности, из-за публикации новой книги о "внутренней кухне" Белого дома.

Выход книги Майкла Вульфа, содержащей много сенсационных подробностей из жизни Трампа, в том числе и со слов Бэннона, запланирован на 9 января.

Трамп заявил, что "Бэннон вместе с должностью потерял разум". The New York Times считает это свидетельством того, что американский президент "разъярен и возмущен".

По данным издания, Трампа долго отговаривали от нападок на экс-помощника, но тот "перешел границу", обвинив сына Трампа в измене.

Обвинения в "предательских" контактах между Дональдом Трампом-младшим и россиянами также попали на обложку британской Guardian.

The Washington Post призывает осторожно относиться к книге, содержащей обвинения Бэннона, поскольку ее автор - "провокатор и человек, известный участием в контроверсионных медиаспорах".

К тому же, добавляет издание, его и раньше обвиняли не только в "переосмыслении" сцен, но и в "полном придумывании" их.

The Times называет книгу "взрывной" и публикует выдержки из нее.

В частности, автор утверждает, что Тони Блэр делился "жирными слухами" с помощниками Трампа о том, что британская разведка, возможно, следила за ними во время предвыборной кампании.

Впрочем, добавляет газета, Блэр опроверг не только эту информацию, но одновременно и предположение, что он таким образом пытался заполучить пост советника по вопросам Ближнего Востока.

Манафорт против Мюллера

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Пол Манафорт, экс-руководитель компании Трампа, подал иск против спецпрокурора Роберта Мюллера с требованием ограничить его полномочия.

The New York Times считает это "следующим шагом республиканцев для дискредитации расследования" относительно вероятного вмешательства России в американские выборы.

По словам газеты, Манафорт предпринял этот "необычный шаг" на фоне усилий Трампа изобразить следствие как "политически мотивированную охоту на ведьм", которая вредит его президентству и репутации страны.

Юристы Трампа советовали ему не критиковать направления Мюллера - экс-директора ФБР с безупречной репутацией, напоминает издание.

"Впрочем, после того, как четверым бывшим помощникам Трампа предъявлено обвинение, а следствию конца не видно, некоторые союзники Трампа усилили нападки [на Мюллера]", - говорится в статье.

Основным упреком сторонников Трампа является то, что "выдвинутые обвинения не отвечают на главный вопрос следствия" о вмешательстве России в выборы и возможном участии в этом людей из близкого окружения Трампа.

Требуются "лайки"!

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Дети начинают оценивать себя в зависимости от своего статуса в соцсетях в 10 лет, пишет Daily Mail со ссылкой на масштабное исследование, проведенное среди детей 8-12 лет.

Их самооценка нередко зависит от уровня онлайн-поддержки и количества "лайков" на их сообщения. Иногда дети даже меняют поведение в реальной жизни, чтобы повысить свой статус в интернете.

Среди самых популярных среди детей сетей - Snapchat, WhatsApp и Instagram, несмотря на то, что все эти сети предусматривают минимальный допустимый возраст пользователей - 13 лет.

В ходе опроса дети признавались, что планируют маршруты прогулок с учетом потенциально удачных мест для фотографирования, а затем требуют у своих друзей или "друзей друзей", чтобы те "лайкнули" их сообщения.

"Дети в возрасте от 8 до 10 лет "чувствовали себя счастливыми", когда другие "лайкали" их сообщения. Однако представители возрастной группы от 10 до 12 "были озабочены количеством людей, которым понравились их сообщения", что свидетельствует о "потребности" в социальном признании, которая с возрастом только растет", - пишет издание.

Газета напоминает, что ранее беспокойство о влиянии соцсетей на мозг детей высказывал экс-президент Facebook Шон Паркер.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС