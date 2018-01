Пресса: Трамп угрожает иском из-за скандальной книги

Копірайт зображення Getty Images Image caption В США активно обсуждают новую книгу о "внутренней кухне" Белого дома. Автор написал ее, в частности, по словам Стива Бэннона - бывшего главного стратега в администрации Трампа

Западные СМИ продолжают активно обсуждать сенсационную книгу о Дональде Трампе.

Кто выиграет от ее публикации?

О чем свидетельствует реакция американского президента на книгу.

Почему американские традиции государственного управления под угрозой.

"Книга Бэннона"

Между Трампомом и его бывшим советником Стивом Бэнноном пробежала черная кошка из-за публикации сенсационной книги "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа".

The Wall Street Journal считает, что это только сыграет президенту на руку.

"По нашему мнению, эта книга рассказывает о том, что все и так раньше знали, а раздор может пойти на пользу президентской каденции Трампа и республиканцам", - говорится в редакционной статье издания под заголовком "Книга Бэннона".

Книга Майкла Волффа написана практически с позиции Бэннона, а СМИ охотно подхватили цитаты из нее.

Этот автор известен искусным сочетанием вполне правдивых историй с громкими заявлениями, которые абсолютно ничем не подкреплены, отмечает газета.

Бывший главный стратег Белого дома Бэннон пытался создать великую теорию "трампизма", но воплотить ее в жизнь было невозможно. В конце концов, после его освобождения от должности, Белый дом стал "здоровым местом", считает издание.

"Самые большие ошибки президент делал, когда потакал желанию Бэннона сначала нарушить статус-кво, а потом пытаться решить проблему", - пишет The Wall Street Journal.

Копірайт зображення Amazon Image caption Обложка скандальной книги

"Мощный" ответ

Президент США грозит издателям судебным иском и заявляет о клевете, однако в издательстве книгу готовы опубликовать.

По мнению юристов и историков, эти угрозы создают "исключительный прецедент" и могут иметь "неприятные последствия для свободы слова", пишет The Washington Post.

В истории были случаи, когда некоторые президенты, в том числе Джимми Картер и Теодор Рузвельт, подавали в суд за клевету, но после того, как ушли с должности.

По словам историка Дугласа Бринкли, подобные действия со стороны действующего президента могут иметь опасные последствия, учитывая то, что он может применить соответствующие рычаги влияния для преследования политических оппонентов.

"Трамп вновь наследует Ричарда Никсона", - цитирует издание историка, напоминая о неудачных попытках 37-го президента США запретить The New York Times и The Washington Post публиковать так называемые бумаги Пентагона.

В частных разговорах чиновники Белого дома выражают обеспокоенность такой реакцией Трампа, и добавляют, что его позиция по этому поводу вряд ли изменится.

Он использовал политику угроз судебными исками уже полвека, и продолжает это делать и на посту президента, отмечает газета.

"Темпераментный Трамп"

Копірайт зображення Getty Images

Дональду Трампу стоит как можно скорее научиться искусству государственного управления, иначе его действия будут иметь негативные последствия не только в Америке, но и за рубежом, пишет Times в редакционной статье под заголовком "Темпераментный Трамп".

По мнению издания, президент пренебрегает традициями государственного управления и отдает предпочтение личным междоусобицам.

Газета вспоминает слова Бэннона из новой книги о том, что для устранения Трампа с должности обсуждалась возможность применения двадцать пятой поправки Конституции США. В последний раз эта тема возникала во время президентства Рейгана, говорит Times.

Но несмотря на разговоры об импичменте, до сих пор есть вероятность, что Трампа переизберут на второй срок.

И экономика страны не будет расти, если США будет вести торговые войны с Китаем, которыми угрожал Трамп. При таком сценарии, мир окажется на пороге рецессии из-за связанности экономик стран. А превентивная война с Северной Кореей принесет много смертей и нанесет значительный ущерб азиатским рынкам.

Несмотря на то, что одним из предвыборных лозунгов Дональда Трампа был - создать новые рабочие места в стране, пока выглядит так, что это обещание останется не реализованным. Разве что американский президент изменит тактику, заключает издание.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, ВВС Мониторинг.