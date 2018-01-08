Пресса: кладоискатели превращают деревню во Франции в швейцарский сыр

Копірайт зображення AFP Image caption В деревне Ренн-ле-Шато живет меньше 100 человек. Но сюда приезжают тысячи туристов в поисках сокровищ

В обзоре иностранной прессы читайте о таком:

Где во Франции ищут сокровища

Почему Трамп объявил "безжалостную политическую войну" бывшему советнику

Чем брексит грозит британской системе образования

Как нужно бороться с лишним весом школьников

В поисках мифического клада

Крошечная французская деревня Ренн-ле-Шато снова привлекла к себе внимание кладоискателей, пишет Daily Telegraph.

Населенный пункт, в котором проживает только 70 человек, вот уже много лет является "магнитом" для тех, кто надеются найти здесь мифические сокровища, якобы закопанные местным священником в конце 19-го столетия.

Желающих найти тайник было так много, что в 1960 году мэр был вынужден запретить незаконные раскопки после жалоб на то, что деревня стала выглядеть "как швейцарский сыр".

Впрочем, кладоискателей это не остановило. Единственное, чего удалось достичь, - количество "раскопок" уменьшилось. Но они не прекратились. Последнюю из ям жители села нашли рядом с храмом.

"Мы не хотим, чтобы у нас снова появились рои охотников за сокровищами", - говорит заместитель сельского головы. Впрочем, некоторые из жителей совсем не против присутствия большого количества туристов.

"Я скучаю по тем дням. Искатели сокровищ были как большие дети, взволнованные своими поисками. Они искали днем ​​и ночью, обходили все холмы с металлоискателями", - говорит владелица местного книжного магазина.

По легенде, священник Франсуа-Беренже Сонье, фамилию которого впоследствии использовал в своем бестселлере "Код Да Винчи" Дэн Браун, нашел сокровище, закопанное епископом Але, когда тот бежал в Испанию во время Французской революции. На эти средства Сонье будто бы восстановил старинную церковь Святой Марии Магдалины. Но, как считают конспирологи, священник не использовал все драгоценности и деньги, закопав часть из них именно в церкви или во дворе.

Впрочем, пишет Daily Telegraph, историки считают, что сокровище никогда не существовало, а храм восстановили на пожертвования.

"Персона нон грата"

Бывший главный стратег Дональда Трампа, Стивен Бэннон, попал под "комплексную атаку" Белого дома за свои обвинения в "измене" в адрес сына президента, пишет New York Times.

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Последним, кто раскритиковал консервативного политика, стал его протеже, а теперь советник Трампа Стивен Миллер, назвал бывшего союзника "человеком, оторванным от реальности". По мнению издания, это заявление, а также критика ведущих республиканцев является "четким сигналом для активистов и спонсоров: Бэннон является персоной нон грата в консервативной политике".

Сам бывший стратег и пока руководитель ультраконсервативного вебсайта Breitbart решил смягчить свое утверждение об "измене" Дональда Трампа-младшего, которое стало едва ли не главной "бомбой" в скандальной книге "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа".

Он заявил, что его заявление, процитированное в книге, касалось бывшего главы предвыборного штаба Трампа, Пола Манафорта. "Поддержка президента и его программы является непоколебимой", - сказал Бэннон.

Впрочем, замечает New York Times, он "так и не извинился" за свои слова, которые привели к "безжалостной политической войне" и "изоляции Бэннона от политических союзников и финансовых спонсоров".

Отток кадров

"Брексит" грозит британской системе образования, пишет Independent. Из-за возможных изменений миграционных правил только в прошлом году из вузов Великобритании уволились 2300 ученых из Евросоюза. Несмотря на то, что премьер Тереза ​​Мэй призвала граждан ЕС оставаться в стране, многие из них "со страхом" смотрят в будущее.

Оксфордский университет стал лидером по показателю увольнений. В 2017 году из него ушли 230 преподавателей из ЕС. Для сравнения - в 2014-15 годах этот показатель составлял 171.

Бывшая преподавательница Университета Бристоля, немка Майке Бон сказала, что многие ученые из ЕС были "лично обижены нерасторопностью" британского правительства, которое не спешит гарантировать их права.

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"Это тревожное увеличение количества ученых из ЕС, которые покидают наши университеты, является последним признаком вредного "брексита", - заявила представительница оппозиционной Либерально-демократической партии Лейла Моран.

В то же время правительство уверяет, что ситуация под контролем, и преподавателям из ЕС не о чем волноваться.

"Соглашение о правах граждан создает возможность для честной и взаимной договоренности, которая будет гарантировать права более 3 млн граждан ЕС, проживающих в Соединенном Королевстве, и 1 млн граждан Соединенного Королевства, проживающих в ЕС. Следовательно, они могут продолжать жить по-прежнему" , - цитирует представителя Министерства образования Independent.

Учиться стоя

Школьники должны стоять в классе и сидеть на корточках во время собраний для того, чтобы бороться с детским ожирением, пишет Daily Mail. Согласно последним исследованиям, если человек работает за столом стоя 3 часа в день пять дней в неделю, это позволяет сжечь дополнительные 30 тыс. калорий, что является эквивалентом 10 марафонов.

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По словам врача Рангана Чаттерджи, столы, за которым дети работают стоя, должны стать "нормой" в школе, ведь сидение по 6 часов в день увеличивает не только вес, но и вредит спине.

Кроме того, врач призывает полностью запретить продажу детям до 16 лет энергетических напитков, содержащих сахар.

Известные британские повара Джейми Оливер и Хью Фернли-Уиттингсталл также ведут переговоры с правительством относительно новой стратегии для борьбы с ожирением, отмечает издание.

По статистике, каждый третий британский ребенок в возрасте до 15 лет имеет лишний вес или страдает от ожирения, констатирует Daily Mail.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС