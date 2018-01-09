Польский бизнес охотится на украинцев - СМИ

Копірайт зображення Kuba Atys / Agencja Gazeta Gazeta Wyborcza Image caption Украинский центр в Варшаве

В обзоре западной прессы читайте о таком:

Польские фирмы соревнуются за деньги украинских клиентов;

Женщины прочнее мужчин, считают ученые;

Что такое "окровавленный нос" КНДР?

Неожиданные препятствия для плана Трампа по возрождению угольной промышленности.

Украинцы не только как работники

Польское издание Gazeta Wyborcza пишет о том, что украинские работники зарабатывают все больше, что делает их также привлекательными клиентами.

По информации Главного управления статистики Польши, на сентябрь 2017 года украинцы потратили в польских магазинах около 2 млрд злотых. В пересчете на человека, это больше, чем немцы, говорит газета.

По предварительным оценкам, количество украинцев, которые работали в Польше в 2017 году - 2 млн, а в следующем году эта цифра может достичь 3 млн.

В результате компании, которые предоставляют различные услуги, например банки, начали "охоту" на украинских клиентов, пишет издание.

В частности, одна из рекрутинговых компаний, которая помогает украинцам найти работу в Польше, признается, что представители одного из банков предлагают ей 50 злотых за каждого украинца, которого компания убедит открыть счет именно в этом банке.

Другой польский банк предлагает украинскую версию своей веб-страницы и даже горячую линию с украиноязычными операторами.

Украинцы также интересуют мобильных операторов - на данный момент каждый из них предлагает специальные пакеты для звонков в Украину. А польская почта предлагает выгодные условия для пересылки в Украину посылок весом до 30 килограммов.

И кто здесь слабый пол?

Датские ученые опровергаю утверждение о женщинах как о "слабом поле", пишет Telegraph.

Исследовав исторические данные о смертности мужчин и женщин во время голода и эпидемий, они пришли к выводу, что в подавляющем большинстве случаев женщины дольше выдерживали в экстремальных условиях, чем мужчины.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Женщины очень сильные, уверяют ученые

В частности, ученые из Университета южной Дании установили, что во время Великого голода в Ирландии в 1845-49 годах средняя продолжительность жизни мужчин упала до 18,17 лет, в то время как женщины в среднем жили до 22,4 лет. До голода, ирландские женщины и мужчины жили в среднем 38 лет, пишет издание.

Подобный шаблон наблюдался во время голода в Швеции в 1772-73 годах, и в Украине в 1933 году.

Согласно исследованиям, во время Голодомора 1933 года в Украине, средняя продолжительность жизни мужчин упала с 41,58 до 7,3 лет, в то время как средняя продолжительность жизни для женщин уменьшилась с 49,53 до 10,85 лет.

"Даже когда общий уровень смертности был очень высоким, женщины все равно жили дольше", - говорит ведущий исследователь доктор Вирджиния Зарулли.

Среди вероятных причин ученые называют гормональную разницу между полами, сильную иммунную систему женщин, которая нужна для вынашивания плода в течение 9 месяцев, наличие двух типов хромосом у женщин и общие культурные и социальные различия между жизнью женщин и мужчин, пишет издание.

"Окровавленный нос" КНДР

Постепенное движение к улучшению дипломатических связей между Северной и Южной Кореями не означает, что напряжение на полуострове исчезло, пишет Джеральд Сеиб для World Street Journal.

По словам автора, США все еще размышляют над тем, возможно ли нанести ограниченный удар по военным объектам Северной Кореи без развязывания полномасштабной войны.

Эта концепция получила название "окровавленный нос".

"Отреагировать на ядерное или ракетное испытание прицельным ударом по северокорейскому объекту, чтобы пустить Пхеньяну кровь из носа и показать, какую высокую цену режим может заплатить за свое поведение", - описывает стратегию автор.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Об Олимпиаде две Кореи уже договорились

Такой подход чрезвычайно рискованный, и в окружении Трампа продолжается дискуссия, стоит ли он этого вообще. Ведь сейчас риск ответного массированного артиллерийского удара со стороны Северной Кореи усиливается использованием ядерного оружия.

Автор отмечает, что само существование такой дискуссии в США показывает, насколько зыбкой является ситуация, несмотря на то, что Пхеньян "снизил уровень провокационных действий за последние недели и открыл двери для дипломатии".

Главный вопрос сейчас - удастся ли расширить переговоры не только об участии Северной Кореи в Олимпийских Играх, считает автор.

Ведь определенные круги относятся к дипломатическим инициативам Северной Кореи с осторожностью, подозревая, что Пхеньян просто пытается вбить клин между Сеулом и США.

Нет угольным дотациям в США

План Дональда Трампа восстановить угольную промышленность подвергся неожиданному удару со стороны Федеральной комиссии по регулированию энергии, пишет издание Guardian.

Комиссия, которую контролирует Республиканская партия, неожиданно отклонила предложение администрации Трампа увеличить производство электроэнергии на угольных и атомных электростанциях за счет дополнительных субсидий.

Копірайт зображення Getty Images

Возрождение угольной промышленности США, которая в последнее время страдает от многочисленных банкротств и потери доли рынка, было одной из главных пунктов президентской программы Дональда Трампа.

В прошлом году министр энергетики Рик Перри предложил правительственную поддержку угольным и атомным электростанциям, подчеркивая, что их работа была необходима, чтобы избежать дефицита электроэнергии.

Газета отмечает, что этот план предусматривал поддержку работы старых электростанций, которые в противном случае были бы выдавлены с рынка более дешевым природным газом и возобновляемыми источниками энергии, цена на которые значительно снизилась.

Однако независимый аудит показал, что такие меры будут стоить американским налогоплательщикам более 10 млрд долларов ежегодно, которые пойдут на поддержку старых и "грязных" в экологическом плане электростанций.

В добавок комиссия заявила, что нет никаких доказательств того, что закрытие угольных электростанций будет риском для надежности национальной электросети, отмечает издание.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, Служба мониторинга ВВС