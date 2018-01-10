Западные СМИ: убийство Ноздровской - тест для Украины

Копірайт зображення Alexey Furman for The New York Times Image caption Похороны Ирины Ноздровской, 9 января 2018 года

В среду, 10 января, западная пресса поднимает такие темы:

Почему убийство Ноздровской - "показательное дело" для Украины?

Как соглашение Украина-ЕС может пригодиться Великобритании?

Какую дипломатическую тактику выбирает Могерини?

Как соблюдать принципы гендерной беспристрастности в школе?

Убийство Ноздровской - тест для Украины?

Расследование убийства правозащитницы Ирины Ноздровской воспринимается как "показательное дело" в процессе борьбы с коррупцией, начатом украинской властью, пишет New York Times.

Издание посвящает статью громкому делу и отмечает, что борьба за справедливость, которую вела Ноздровская, стала "символом борьбы с коррупцией, которая глубоко укоренилась в Украине".

"Убийство произошло в чрезвычайно важный момент, именно тогда, когда Украина колеблется, какой путь выбрать: долгожданные изменения в правительстве в соответствии с западными демократическими ценностями, или возвращение к советскому стилю ведения политики", - пишет издание.

Последствия этого внутреннего противостояния могут выйти за пределы Украины, особенно учитывая то, что страна превратилась в "награду в борьбе между Россией и Западом", отмечает газета.

New York Times приводит данные прошлогоднего опроса, согласно результатам которого только 0,5% респондентов сказали, что доверяют украинской судебной системе. Издание также вспоминает о недавних судебных приговорах, в результате которых были освобождены от ответственности ряд коррумпированных чиновников.

Соглашение Украина-ЕС - пример для Британии?

Хотя географически Украина и Великобритания находятся далеко друг от друга, в плане отношений с ЕС они могут стать намного ближе, пишет Financial Times.

Речь идет о Соглашении об ассоциации Украина-ЕС, подписанном между Киевом и Брюсселем в 2014 году. Оно может пригодиться Лондона в свете "брекситу", отмечается в издании.

"Его цель - тесное партнерство, которое может подойти Великобритании и ЕС в ближайшие годы", - пишет газета.

Газета ссылается на анализ соглашения, который провела сотрудница центра исследований торговли Университета Сассекса Эрика Сижчак.

Автор отмечает, что документ не предусматривает участия в общем рынке или таможенном союзе ЕС, однако обеспечивает широкий доступ к его товарам и услугам. Кроме этого, соглашение побуждает к тесному сотрудничеству между его участниками.

Сижчак также обращает внимание на то, что документ не предусматривает перспективы членства Украины в ЕС, что может заинтересовать Великобританию.

Financial Times отмечает, что с учетом последних изменений в политическом ландшафте Европы, такое соглашение - едва ли не самая комфортная модель взаимоотношений с ЕС для Украины и Великобритании.

Представитель ЕС по "умиротворению"

Копірайт зображення Dan Kitwood/Getty Images

Если бы Федерики Могерини не существовало, мировым авторитарным режимам пришлось бы ее выдумать, говорит обозреватель Bloomberg Эли Лейк.

В своей статье под заголовком "Высокий представитель Европы по умиротворения", автор пишет, что такие страны, как Россия, КНДР, Иран и Куба получили друга в лице главы европейской дипломатии. Причина - в тактике, применяемой Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности в построении отношений с так называемыми "странами-изгоями".

"В мире Могерини, в отношениях с диктаторами, усилия дипломатии должны быть направлены не на преобразование этих стран в открытые общества, а на предотвращение конфликтов любой ценой", - отмечает автор.

По его словам, бывшая министр иностранных дел Италии стремится сохранить статус-кво.

"В этом нет ничего плохого, когда вокруг царит спокойствие и процветание, но не тогда, когда автократы набирают обороты в Европе и Азии", - добавляет он.

В качестве примера автор приводит комментарий Могерини во время конференции в Брюсселе, состоявшейся в 2014 году, через несколько дней после аннексии Крыма Россией.

Тогда на критику "бестолковой" реакции США и союзников на действия Москвы, она ответила риторическим вопросом: "Без России Италия справится. А вот справится ли без нее Украина? Вот в чем вопрос. Мы должны действовать в интересах Украины".

Наконец, обозреватель Bloomberg выражает убеждение в том, что Европа "может и должна показать лучший результат".

"Бывшие руководители европейской дипломатии по крайней мере пытались внедрять западные ценности в европейской внешней политике", - заключает он.

Гендерно-нейтральное образование

Копірайт зображення Daily Mail

Одна из самых престижных женских школ Великобритании прекращает использовать слово "девушка" в качестве обращения к своим учениц, сообщает Daily Mail.

Накануне директор школы Олтрингем для девушек, в Манчестере, Стефани Джилл, обнародовала свое письмо к родителям учеников, в котором сообщает, что отныне учителя будут использовать гендерно-нейтральные обращения,такие как "студент", чтобы не оскорбить чувства тех, кто размышляет над изменением пола.

По словам Джилл, такое решение является своеобразным ответом на "вызовы, стоящие перед нашими студентами, которые ставят под сомнение свою гендерную идентичность, или которые не считают себя девушками".

"Преподавательский коллектив поддержал изменения и прилагает все усилия к тому, чтобы их внедрять", - пишет издание.

Несмотря на запрет на использование вышеуказанного обращения, пока убирать из названия заведения словосочетание "для девушек", школа не собирается, отмечает газета.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС