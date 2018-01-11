Великобритания-2042 без бытового пластика?

Копірайт зображення JUSTIN TALLIS/AFP Image caption Использование пластика в Британии хотят еще больше ограничить

В обзоре иностранной прессы 11 января:

Великобритания собирается радикально уменьшить количество пластиковых отходов

Руководители компаний хотят больше знать о кибербезопасности

Как уберечь птиц от гибели на автодорогах

Какие задачи ждут нового министра обороны Польши

Меньше пластика, но через 25 лет

Британское правительство обнародовало свой план сохранения окружающей среды на следующие 25 лет. Страна обязуется кардинально уменьшить количество пластиковых отходов до 2042 года, пишет Independent.

Согласно плану, за это время Британия пытается избавиться от основных источников пластикового загрязнения: пакетов, упаковки для еды и соломинок для напитков.

План, который предложили еще три года назад, предусматривает создание специальных "торговых рядов с продукцией без содержания пластика" в супермаркетах, где можно было бы приобрести пищу без упаковки. А обязательную плату в 5 пенсов за пластиковые пакеты, действующую в британских супермаркетах, планируют распространить на все магазины.

В будущем люди будут шокированы тем, как много ненужного пластика мы производили Тереза Мей, Премьер-министр Британии

"Мы с ужасом смотрим на ущерб, причиненный окружающей среде в прошлом, и пытаемся понять, как кому-то могло прийти в голову, что сливать неочищенные токсичные отходы в реку - это нормально, - цитирует издание британскую премьера Терезу Мэй. - Я думаю, в будущем люди будут шокированы тем, как много ненужного пластика мы производили".

Но группы по охране окружающей среды неожиданно отреагировали на новый план правительства довольно сдержанно, заявив, что документ слишком растянут во времени, ему не хватает конкретики, он не уделяет должного внимания экономическим стимулам, таким как поощрительное налогообложение.

Цифровая безопасность на высшем уровне

Вопрос цифровой безопасности привлекает все больше внимания крупных корпораций, а советы директоров хотят иметь подробную информацию о потенциальных цифровых рисках, пишет издание Wall Street Journal.

Эксперты в области технологии и корпоративного управления соглашаются, что определяющим моментом стала масштабная утечка данных в большом американском бюро кредитных историй "Эквифакс", которая произошла прошлым летом.

Копірайт зображення Jens Schlueter/Getty Image caption В некоторых крупных компаний до сих пор не было плана действий на случай атаки с помощью программ-шантажистов

Легкость, с которой киберпреступники разрушают репутацию компаний и наносят им многомиллионные убытки, заставляет руководство компаний распределять между собой полномочия по надзору за безопасностью, а также проводить больше встреч с руководителями службы корпоративной безопасности.

Некоторые крупные компании признаются, что до сих пор у них не было даже плана действий на случай атаки с помощью программ-шантажистов, требующих выкуп в обмен на разблокирование пораженного компьютера, пишет издание.

Газета добавляет, что в целом компании тратят вдвое больше денег по сравнению с 2013 годом на то, чтобы нивелировать последствия кибератак. И это не считая прямых убытков от падения уровня продаж или ухудшения бизнес-связей.

Остроумная охрана

Новозеландские специалисты по охране окружающей среды изобрели необычный способ уберечь одну из самых находчивых птиц мира, попугая Кеа, от смерти на автострадах, пишет Guardian.

Уже несколько лет подряд в Новой Зеландии появляются видеозаписи, на которых эти попугаи передвигают оранжевые конусы, используемые в качестве ограждений при проведении дорожно-строительных работ.

По мнению экспертов, попугаи делают это ради развлечения. Согласно одной из теорий, птицы стратегически расставляют преграды для автомобилей, тем самым заставляя их тормозить. Потом появляются из засады и выпрашивают у автомобилистов лакомство, пишет издание.

Копірайт зображення GUILLAUME SOUVANT/AFP Image caption Существует несколько версий того, почему птицы передвигают конусы

Из-за опасений относительно безопасности попугаев, которые десятками гибнут на новозеландских дорогах ежегодно, и которых в прошлом году назвали любимой птицей Новой Зеландии, группа экспертов разработала специальные "тренажеры" для любознательных птиц, которые оставляют вблизи автодорог.

В состав "тренажеров" входят лесницы, колеса, качели, а также различные конструкции, по которыми птицам интересно перемещаться, и с которыми можно играть. Они привлекают внимание попугаев, и держат их в стороне от дорог, говорят ученые.

Фронт оборонных работ

Перед новым польским министром обороны Мариушем Блащаком стоит большое задание. Ведь в армии полно нерешенных проблем - от напряженных отношений между президентом и министерством до несовершенной системы публичных закупок, пишет профильное издание Defence24.

Бывший министр внутренних дел Блащак был назначен на пост руководителя оборонного ведомства прежде всего для того, чтобы улучшить отношения министерства и канцелярии президента.

При его предшественнике Антоние Мацеревиче между двумя структурами возник спор относительно будущей системы управления армией, пишет издание. Результатом этого стало отсутствие генеральских назначений в течение года.

Также новому министру необходимо будет довести до конца проведение миллиардных тендеров по технической модернизации армии. Ведь в прошлом году было сорвано подписание соответствующих контрактов. А эти меры включают такие ключевые программы как развитие системы противовоздушной обороны "Висла", а также системы реактивной артиллерии "Омар", пишет издание.

С другой стороны, сама система закупки оружия для польской армии уже давно нуждается в реформировании, чтобы реализовать амбициозную программу развития армии, которая предусматривает создание новых родов войск и разработку новых видов оружия.

Издание довольно оптимистично высказывается в отношении международного сотрудничества Польши в сфере обороны, но отмечает, что новый министр должен будет развивать потенциал сотрудничества с НАТО и другими союзниками, в частности, в контексте размещения подразделений НАТО в Польше и Восточной Европе.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, Служба мониторинга ВВС