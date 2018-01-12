"Соблазнение по-французски" - обзор СМИ

В пятницу, 12 января, западная пресса уделила внимание следующим темам:

Земан или Драгош?

Брань вместо сути

Нефтяное благословение

Почему "соблазнение по-французски" под угрозой?

Копірайт зображення Martin Divisek/EPA Image caption Милош Земан, президент Чехии

Земан или Драгош?

Чешские избиратели "вынесут вердикт антииммиграционному популизму президента", пишет Guardian.

Издание комментирует президентскую гонку, которая вышла на финишную прямую. Согласно опросам, во второй тур имеют все шансы выйти нынешний глава государства Милош Земан и бывший президент Академии наук Чехии Иржи Драгош.

Как пишет Guardian, многие считают эти выборы де-факто референдумом относительно "антииммиграционного популизма" Земана и "места страны в западном альянсе".

Поражение пророссийского Земана может спровоцировать глубинные изменения в чешской политике, в том числе и это касается и будущего недавно назначенного премьер-министра и миллиардера Андрея Бабиша, считает газета. Guardian напоминает, что Бабиш руководит правительством меньшинства, которое "очень сильно зависит от поддержки нынешнего президента".

Конкурент Земана Драгош заявил газете, что в случае избрания он не позволит Бабишу и дальше возглавлять правительство, поскольку его обвиняют в мошенничестве.

"Драгош пообещал "восстановить моральный авторитет", который раньше ассоциировали с бывшими чешскими лидерами вроде Вацлава Гавела", - пишет издание. И добавляет, что Драгош также намерен поменять пророссийский курс Земана и наладить более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО.

Брань вместо сути

Ругательное слово, которое Дональд Трамп употребил на совещании в Белом доме, говоря о малоимущих странах Африки и Южной Америки, затмило суть самой проблемы, пишет New York Times.

Газета комментирует высказывания американского президента, который, по словам присутствующих на совещании, назвал такие страны "дырой" и выразил недоумение, почему США не принимают мигрантов из таких стран как Норвегия.

Копірайт зображення The New York Times

Риторика Трампа "потрясла и шокировала многих законодателей, а также вызвала возмущение общественности", пишет издание, отмечая, что фраза сразу попала в список Twitter-трендов.

Однако дискуссия по этому поводу "затмила сами переговоры" о статусе иммигрантов и риске того, что их депортируют в случае провала переговоров, добавляет New York Times.

Говоря о словах Трампа, газета пишет, что они напоминают его выражение о жителях Гаити и Нигерии, которое он якобы употребил в прошлом году. По словам присутствующих на тогдашней встрече, президент предположил, что у этих людей ВИЧ, и что они никогда не вернутся в свои "бараки". Белый дом в прошлом месяце отрицал, что Трамп говорил такие слова, добавляет New York Times.

Нефтяное благословение

О непростом "подарке судьбы" пишет Telegraph после того, как цены на нефть достигли трехлетнего максимума в почти 70 долларов за баррель марки Brent.

Цена почти в 70 долларов за баррель - это "подарок судьбы" для России и нефтяных стран Персидского залива Амбронс Эванс-Притчард, The Telegraph

Издание отмечает, что к этому привел ряд факторов, в частности, неопределенность, примет ли Трамп решение о возобновлении санкций в отношении Ирана, а также морозы в Северной Америке и рост мировой экономики.

Цена почти в 70 долларов за баррель является "подарком судьбы" для России и нефтяных стран Персидского залива, пишет Telegraph. Но тут же отмечает: этот подарок имеет и обратную сторону. Речь идет об их конкурентах - добытчиках сланцевой нефти в США, для которых цена выше 60 долларов за баррель является приемлемой для прибыльного бизнеса.

По данным энергетического агентства США, масштабная добыча сланцевой нефти сделает США мировым лидером уже в ноябре следующего года. Добыча в США может достичь 11 млн баррелей в день, а это больше, чем сейчас добывают Россия и Саудовская Аравия.

Иран тем временем может потерять позиции, ведь с тех пор как были отменены санкции против этой страны, Тегеран нарастил добычу на один миллион баррелей в день. Если Вашингтон все же возобновит ограничения, это может ударить по инвестициям в нефтяную отрасль.

Европейские и азиатские компании могли бы теоретически проигнорировать политику США в отношении Ирана, но мало кто из них осмелится не подчиниться, если есть контракты в США или фирма представлена на американских биржах, добавляет Telegraph.

Почему "соблазнение по-французски" под угрозой?

Французская Liberation пишет, что после скандала вокруг сексуальных домогательств Харви Вайнштейна защитники так называемого "соблазнения по-французски", основанного на асимметрии между полами, опасаются его исчезновения.

В историческом контексте французы - соблазнители Шарлотт Билеш, Liberation

"Так возможна ли другая - равноправная - модель соблазнения?", - спрашивает в статье автор.

Liberation приводит мнения нескольких историков и ученых.

Копірайт зображення Collection Joinville. Akg Images

В частности, Флоранс Монрено напоминает, что слово "соблазнение" исторически имеет негативные коннотации. "Оно означает "сбивать с праведного пути","пользоваться". Обольститель берет и он же возвращает. И сейчас мы значительно реже слышим слово "соблазнительница"", - цитирует издание Монрено.

Она отмечает, что Франция - это страна, где зародилась придворная любовь, где "рыцарь обращался к женщине властителя, которая недоступна".

Liberation пишет, что в историческом контексте "французы - соблазнители". "Французы - именно в мужском роде, потому что эта концепция обольщения предполагает, что женщина только может дать или не дать согласие", - добавляет газета.

Французская модель опирается на асимметричную систему, где "каждый имеет определенную роль", пишет издание.

Комментируя нынешние "веяния из-за океана", исследователь Оливье Руа беспокоится по поводу "глубинных изменений культуры". По его мнению, общая тенденция грозит исчезновением определенных культурных кодов.

"Проблема в том, что договорные отношения заканчиваются отрицанием различий между полами. Равенство - это прекрасно, но не стирание различий", - цитирует Руа Liberation.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC