Культобзор: Опра Уинфри идет в президенты?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Опра Уинфри на церемонии награждения "Золотой глобус", 7 января 2018 года

Читайте в кульобзоре на этой неделе:

Почему в США заговорили об Опре Уинфри как о кандидате в президенты

Станет ли церемония вручения "Оскар" площадкой для кампании против домогательств в Голливуде

Как Coldplay за 20 лет стали для мира "уютным одеялом"

Почему семья Джанни Версаче недовольна сериалом об убийстве модельера

Идти ли Опре в президенты?

Эмоциональная речь Опры Уинфри глубоко тронула гостей церемонии "Золотой глобус", после чего в США всерьез заговорили о президентских перспективах телеведущей. В Twitter даже начали активно распространять хэштег Oprah2020. Газета Guardian попыталась выяснить, насколько хороша эта идея.

По мнению обозревателя газеты Брианны Джой Грей, новую волну увлеченности Опрой объяснить нетрудно, ведь в своей речи она не только выразила солидарность с жертвами сексуальных домогательств, "излучала достоинство, выдержку, но и вселяла надежду. А это стало крайне редким явлением за год президентства Трампа".

Однако, по словам автора, кампания в поддержку ведущей также свидетельствует о "лицемерии" сторонников Демократической партии, ведь во время прошлых выборов они призвали выбирать компетентного кандидата (Хиллари Клинтон), а не звезду (Дональда Трампа).

Хотя сама Грей с таким подходом не согласна и считает, что "идеология и здравые суждения" должны значить больше, чем политический опыт потенциальных кандидатов. Однако понять, каким президентом стала бы Уинфри, взяв за основу ее карьеру в шоу-бизнесе невозможно, как и делать преждевременные выводы, отмечает автор.

Можно ли повторить успех "Золотого глобуса"?

Будет ли церемония вручения премии "Оскар" пользоваться таким же успехом среди женщин Голливуда, как "Золотой глобус"?

По словам американской New York Times, кампания против сексуальных домогательств стала главным событием вечера и затмила даже объявление победителей. Однако повторить этот успех актрисам-активисткам будет трудно, прогнозирует издание.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Церемония награждения "Золотой глобус", 7 января 2018 года

Газета в шутку объясняет это тем, что церемония вручения премии "Оскар" - более "скучное" событие, на котором гости не имеют возможности выпивать прямо в своих креслах. Однако издание предоставило и более серьезные аргументы. По словам журналистов New York Times, в американскую киноакадемию входит тысячи членов, и организовать подобное мероприятие будет непросто.

Учитывая реакцию на "Золотой глобус", зрители хотят видеть женщин на подобных церемониях по многим причинам, и отнюдь не только ради красивых нарядов

Кроме того, многое будет зависеть от того, поддержат ли кампанию против домогательств фаворитки церемонии, в частности, Фрэнсис МакДорманд, Серша Ронан и Салли Хокинс. Непонятно также, как поведут себя Дастин Хоффман и Кейси Аффлек, имена которых звучали в контексте обвинений.

Некоторые даже предлагают женщинам вообще отказаться от участия в церемонии, отмечает газета.

"Конечно же, бойкот события будет означать отказ от появления на экране в пользу мужчин. Однако, учитывая реакцию на "Золотой глобус", зрители хотят видеть женщин на церемониях по многим причинам, и отнюдь не только ради красивых нарядов. Они хотят слушать их и получать вдохновение", - резюмирует New York Times.

"Уютное одеяло" для мира

Coldplay стали для мира теплым одеялом - уютным и умиротворяющим

Группа Coldplay готовится отпраздновать 20-ю годовщину своего первого концерта, и это событие побудило британскую Daily Telegraph попытаться раскрыть секрет успеха коллектива.

За два десятилетия четверка прошла путь от крошечных лондонских пабов до многотысячных стадионов и получила статус одной из самых популярных групп в мире. Однако автор статьи утверждает, что Coldplay никогда не были "модными или оригинальными".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Выступление группы Coldplay

По мнению издания, успех группы связан со своевременным появлением на сцене. Их главные хиты звучали в первые годы 21-го века, после ужасов 11 сентября 2001 года. Тогда мир нуждался в песнях, которые дарили ощущение безопасности, поддерживали и вдохновляли. И слушатели нашли это в музыке Coldplay.

"Кого в тяжелые времена не успокоит целебная Fix You, вышедшая в 2005 году? Coldplay стали для мира теплым одеялом - уютным и умиротворяющим", - отмечает издание.

Еще один секрет успеха - их концерты "полны коллективного ощущения позитива", считает автор, а их шоу также стали очень своевременным явлением.

"Люди меньше платят за музыку, но готовы потратиться на получение эмоций. Они не нуждаются в материальном, они нуждаются в воспоминаниях. В первый гастрольный год группы американцы потратили 1,5 миллиарда долларов на концертные билеты коллектива. В 2017 году эта сумма составила 7 мрд. Coldplay вовремя поймали волну", - констатирует Daily Telegraph.

"Вымысел" о Версаче

Новый сериал об убийстве легендарного модельера Джанни Версаче вызвал настоящий скандал.

Как рассказывает Daily Mail, семья кутюрье назвала интерпретацию жизни кутюрье "вымыслом".

"Я не видела этот сериал и не собираюсь его смотреть. Прошло немало лет после смерти Джанни, но я до сих пор не могу спокойно смотреть на весь этот вымысел о нем", - цитирует газета заявление его сестры Донателлы, которая является вице-президентом Versace Group.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Донателла Версаче с семьей

Она говорит, что семья не давала согласия на издание книги "Вульгарные просьбы", которая стала основой для сериала. В произведении, опубликованном еще 17 лет назад, авторы попытались исследовать жизнь убийцы Версаче, человека по имени Эндрю Кьюненен. Именно он, по данным следствия, застрелил модельера в Майами.

Авторы говорят, что книга содержит только проверенные данные. А Пенелопа Крус, которая играет роль Донателлы, даже встречалась с ней, чтобы обсудить образ сестры Версаче в сериале.

Сериал также вызывает негативную реакцию у любимого человека Версаче - Антонио Д'Амико. Его возмутила сцена, в которой он якобы держит на руках тело убитого модельера. По словам Д'Амико, ничего подобного не было, и он "едва мог смотреть на окровавленное тело Версаче".

Первая серия выйдет уже 17 января на канале FX. Самого модельера сыграл актер венесуэльского происхождения Эдгар Рамирес, роль многолетнего партнера Джанни Версаче Антонио Д'Амико досталась Рики Мартину.

Обзор подготовила Яна Люшневська, Служба мониторинга BBC