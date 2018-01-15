Обзор СМИ: смертельные новогодние праздники России

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Рост смертности в России в период новогодних праздников

Как противодействовать "расисту" Трампу

Как борются с деменцией в Японии

Какие страны наиболее и наименее религиозные

Смертельные праздники

За период новогодних и рождественских праздников в России резко возросла смертность, пишет Independent. По мнению издания, это неутешительный результат 10-дневных выходных, введенных указом президента в 2005 году.

"Изменения были популярны среди рядовых россиян. Но рост смертности и еще худшая производительность озаботили многих", - пишет Independent.

По информации Александры Немцовой, аналитика национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, 20 тысяч россиян умирают ежегодно в результате этих 10-дневных выходных.

Большинство смертей связано с употреблением алкоголя - сердечные приступы, отравления, а некоторые просто засыпают и замерзают в снегу. Кроме того, растет количество ДТП. В этом году государственное агентство новостей ТАСС сообщило о более чем 3000 несчастных случаев в России, которые привели к гибели 509 и травмированию 4500 человек.

Такие неутешительные показатели регистрируют несмотря на то, что восемь лет назад российское руководство объявило "войну алкоголизму". И хотя ситуация в Москве и Санкт-Петербурге, по данным российской статистики, улучшилась, картина в целом по стране существенно не изменилась.

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Более того, негативным последствием кампании за трезвый образ жизни стал рост производства суррогатного алкоголя, который уносит жизни тысяч россиян ежегодно. Даже проправительственные политики забили тревогу.

"Январь означает рост уровня смертности. Мы должны вернуться к практике выхода на работу 2 января", - заявил российский депутат Геннадий Онищенко.

Впрочем, считает Independent, учитывая популярность 10-дневного новогоднего отдыха в обществе, можно быть точно уверенным, что Кремль не отменит эти продолжительные празднования Нового года и Рождества.

Нет расизму!

Дональд Трамп - "расист", а "расизм - фундаментальный компонент его президентства", считает колумнист Чарльз Блоу. По его мнению, американский президент демонстрирует это "словами и действиями в течение всей своей жизни".

"Мне неизвестен ни один случай из его жизни, когда он извинился бы, раскаялся или попросил прощения за свои расистские действия или комментарии", - считает Блоу. Поэтому, продолжает автор, нужно не обсуждать расистские проявления Трампа, а определиться, что с этим нужно делать.

Во-первых, Блоу призывает избирателей сделать все возможное, чтобы миллиардер "стал последним президентом-расистом" в истории США, то есть не переизбрать его на второй срок.

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Во-вторых, автор считает, что невозможно отделять взгляды расистов от их поведения.

И, наконец, автор призывает американцев не поддерживать тех политиков и чиновников, которые так или иначе поддерживают расизм.

"Если вы защищаете расизм, вы становитесь его частью", - заключает колумнист New York Times Чарльз Блоу.

Деменция - не приговор

Длинная продолжительность жизни в Японии имеет обратную сторону - страна является мировым лидером по количеству пожилых людей, страдающих маразмом, пишет Guardian.

По данным министерства здравоохранения страны, сейчас 4,6 млн японцев имеют те или иные формы ухудшения восприятия информации.

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Но по прогнозам специалистов, этот показатель к 2025 году составит более 7 млн ​​человек, то есть коснется каждого пятого жителя страны старше 65 лет.

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"Столкнувшись со стремительным ростом расходов на лечение и нехваткой профессионального ухода за больными, японские города пытаются перейти от институционального подхода, основанного на медицине, к опеке, которая привлекает все общество", - пишет издание.

В 2015 году правительство опубликовало так называемый "Оранжевый план" для решения ситуации. Впрочем, в городе Мацудо такая политика работала еще с 2010 года.

"Мы давно поняли, что с ростом количества пожилых людей в городе деменция становится огромным вызовом", - говорит чиновник коммунального отдела Мацудо Джунко Йошида.

Поэтому городские власти начали кампанию информирования населения и учреждений, которые регулярно контактируют с пожилыми людьми. Несмотря на то, что количество потерявшихся японцев с деменцией увеличивается, и в прошлом году власти распространяли наклейки на одежду с QR-кодом, чтобы полиция могла легко найти их родственников.

Кроме того, в городе проводят лекции, посетив которые можно получить специальный оранжевый браслет, символизирующий осведомленность о проблеме снижения когнитивных функций. Почти 3000 жителей Мацудо после лекции записались в патрули волонтеров, которые надевают оранжевые браслеты и обходят районы города, информируя и помогая землякам. Такая инициатива принесла свои результаты - за последние шесть лет волонтеры помогли вернуться домой 180 пожилым людям, которые заблудились.

Guardian отмечает, что проблема деменции в ближайшие годы станет актуальной для других стран, где стремительно растет количество пожилых людей.

Кто верит в Бога?

Daily Telegraph пишет о наиболее и наименее религиозных странах. По результатам трех опросов за последние 10 лет, в период которых респонденты отвечали на вопрос, считают ли они себя религиозными, сразу 5 стран разделили первое место.

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В Эфиопии, Малави, Нигере, Шри-Ланке и Йемене "да" сказали 99% опрошенных. Лишь на 1% отстали жители еще четырех стран - Бурунди, Джибути, Мавритании и Сомали.

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Издание отмечает, что страны Африки и Ближнего Востока - наиболее религиозные. Что касается Европы, то здесь бесспорным лидером является Польша - религиозными считают себя 86% респондентов. В Украине этот показатель составил 73%.

В то же время наиболее нерелигиозной страной мира стал Китай - лишь 7% жителей Поднебесной считают себя религиозными. На втором месте Япония (13%), а Эстония (16%) замыкает тройку антилидеров, пишет Daily Telegraph.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС