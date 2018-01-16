Обзор СМИ: почему лидер "ИГ" до сих пор на свободе?

В обзоре иностранной прессы 16 января:

Принесет ли мир охота на лидера "ИГ"

Отказ от пластика - обязанность продавцов

Европа отпугивает мигрантов условиями в лагерях

Что уничтожило самую большую центральноамериканскую цивилизацию?

Неуловимый лидер

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Радикальная группировка "Исламское государство", возможно, разгромлена, как утверждают мировые лидеры, но ее лидер все еще на свободе. Он остается "самым разыскиваемым человеком" в мире, пишет Guardian.

За последние 18 месяцев точное местонахождение Абу Бакра аль-Багдади определяли по крайней мере трижды.

Осенью 2016 года аль-Багдади выдал свое местонахождение, когда в течение 45 секунд отдавал своим сторонникам приказы держать оборону во время наступления иракских и курдских сил на Мосул.

"Он говорил 45 секунд, а потом его охранники отобрали у него рацию. Они поняли, что он натворил", - говорит курдский чиновник, контролирующий радиоперехват.

Несмотря на то, что поймать его в тот раз не удалось, радиоперехват подтвердил данные разведки о его местонахождении и позволил составить точный психологический портрет лидера "ИГ".

До сих пор спецслужбы не имеют единого мнения о том, повлияет ли захват аль-Багдади на уровень глобальной безопасности. Многие отмечают, что ячейки "ИГ", особенно за рубежом, уже давно действуют автономно, и их операции фактически не зависят от указаний лидера.

Первый пошел

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Одна из сетей супермаркетов в Великобритании впервые заявила о готовности полностью исключить пластик в процессе продажи своей брендированной продукции, пишет Independent.

Супермаркет Iceland намерен заменить весь пластик, используемый для упаковки своей продукции, на бумагу и целлюлозные лотки. Их можно будет отдавать на переработку. А соответствующие пункты сбора будут оборудованы в самих магазинах.

Как заявили представители сети, полный переход на новую упаковку продукции запланирован на 2023 год.

Магазин уже сделал первые шаги в этом направлении. В частности, с 2018 года супермаркет отказался от использования пластиковых соломинок для напитков, а также перешел на бумажные лотки для своей продукции.

"Мир оказался под завалами пластика, - говорит управляющий директор Ричард Уокер. - Розничные сети являются одними из главных поставщиков пластиковых отходов. Поэтому наша обязанность - ввести существенные изменения".

Поскольку существуют технологические и практические возможности для производства менее вредносной для окружающей среды упаковки, "не может быть никакого оправдания для чрезмерного использования пластиковой упаковки", - говорит он.

Зловещее послание?

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Ужасные условия в лагере для беженцев на греческом острове Лесбос являются результатом стратегии, направленной на отказ мигрантов от путешествия в Европу, пишет Washington Post.

Издание удивлено тем, что, несмотря на уменьшение количества новоприбывших мигрантов, условия в лагере временного пребывания людей катастрофически ухудшились.

"Причины, почему для 5 тысяч человек, находящихся в лагере в Европе, не созданы элементарные условия: нет туалетов и горячей воды, отсутствует также доступ к медицинским услугам, - говорит Арья Даника, координатор группы "Врачи без границ" на Лесбосе. - То, что они вынуждены жить в таких условиях, склоняет меня к мысли, что это - часть большого плана".

По ее мнению, европейский план сводится к одному слову - отпугивание.

"Не приезжайте сюда или застрянете на этом ужасном острове на следующие два года", - по мнению Евы Коссе из Human Rights Watch именно это и является посланием ЕС и греческих властей потенциальным мигрантам.

По мнению издания, Европа существенно изменила подход к мигрантам в последнее время. Недовольство большим количеством мигрантов с Ближнего Востока стремительно растет как среди населения, так и среди политиков.

Убийца цивилизаций

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Международная группа исследователей установила, что причиной массового вымирания представителей цивилизации ацтеков стало наиболее масштабное пищевое отравление в истории человечества, пишет Daily Mail.

Новое исследование показало, что эпидемия вспыхнула из-за сальмонеллы.

С 1545 по 1576 годы две вспышки заболевания убили, по разным оценкам, от семи до 18 миллионов человек, сократив тем самым численность коренного населения, пишет издание.

К таким выводам ученые пришли после того, как обнаружили уцелевшее кладбище тех времен, на котором были похоронены жертвы эпидемии.

Ученые установили, что большинство скелетов людей, умерших после завоевания испанскими конкистадорами, содержали следы сальмонеллы, в отличие от скелетов доиспанского периода.

Испанцы имели иммунитет к кишечной лихорадке, убивающей миллионы людей и сегодня. А вот население Центральной Америки - нет, пишет издание.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, служба Мониторинга ВВС