Обзор СМИ: как побороть фейки в Facebook?

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Темы обзора западной прессы 17 января:

Надо контролировать механизм отбора новостей в Facebook

Почему Рамзана Кадырова обвиняют в "войне против собственного народа"

К чему может привести убийство известного сербского политика в Косове

Как японцам ошибочно сообщили о ракетном ударе КНДР

Контролировать новости в Facebook?

Почти половина американцев считают, что нужен контроль за алгоритмами, которыми пользуются сайты вроде Facebook и Google для отбора новостей для лент пользователей.

Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании Gallup и организации Knight Foundation, пишет британская Financial Times.

Исследования проводились в достаточно трудное время для Facebook. Критики считают, что сайт не приложил должных усилий, чтобы остановить распространение пропаганды и фейковых новостей во время выборов президента США в 2016 году.

К тому же, алгоритмы Facebook формируют ленту новостей на основе предпочтений конкретного пользователя, а это приводит к появлению "информационных пузырей", которые "усиливают политическую поляризацию" в обществе, предупреждает газета.

"Как выяснилось, 57% американцев считают, что методы, которыми такие сайты выбирают новости для пользователей, представляют "большую проблему" для демократии", - отмечает издание.

"Но мысли о том, что с этим делать, разделились: 49% выступили за контроль над тем, как сайты отбирают новости, а 47% заявили, что они должны быть свободными и выбирать любые методы, которые считают нужным", - добавляет газета.

Впрочем, 70% опрошенных заявили, что все равно регулярно читают новости в лентах Google, Facebook, Yahoo и Microsoft MSN. А молодые участники опроса в возрасте от 18 до 29 вообще заявили, что социальные сети - их главный источник новостей, пишет Financial Times.

Жесткая политика Кадырова

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Британская Independent обвиняет лидера Чечни Рамзана Кадырова в ведении "войны против собственного народа". Поводом для редакционной статьи с такими утверждениями стала его жесткая политика в отношении подозреваемых в хранении наркотиков.

По словам газеты, после таких обвинений людей бьют и пытают.

"Говорят, что многие из подозреваемых в преступлениях, связанных с наркотиками, на самом деле - критики режима Кадырова в Чечне", - отмечает издание.

По мнению Independent, удивляться такой ситуации не стоит, учитывая "кампанию по преследованию" чеченских геев, которую Кадыров организовал в прошлом году. Десятки молодых людей до сих пор считаются пропавшими без вести, напоминает газета.

"Возможно, Кадыров - не самый известный тиран в мире и не представляет угрозы миру как, скажем, Ким Чен Ын. Но мало кто может потягаться с ним в ведении жестокой, бесконечной войны против собственного народа", - резюмирует Independent.

Новое напряжение на Балканах

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Убийство ведущего сербского политика Оливера Ивановича в Косове может повлечь новую волну нестабильности на Балканах, предупреждает британская Guardian.

Неизвестные застрелили Ивановича возле офиса его партии в городе Митровица. Это произошло в день, когда Белград и Приштина после почти годичного перерыва продолжили переговоры о нормализации отношений.

"Его смерть может еще более усложнить многострадальные отношения между Косовом и Сербией, которая до сих пор считает соседей самопровозглашенной республикой. Убийство также вызвало вопрос о международных миротворцах.., которые, как говорят критики, закрывают глаза на организованную преступность", - отмечает издание.

Газета напоминает, что ситуация в Косове была напряженной и до убийства. В частности, правительство пытается помешать работе специального суда по военным преступлениям. Среди обвиняемых могут оказаться и представители политической элиты Косова.

Сам Иванович также был признан виновным в военных преступлениях, но в прошлом году приговор был отменен. По данным Guardian, его называли прагматичным политиком, который был готов искать компромиссы ради сербов, преимущественно проживающие на севере Косова, и для албанцев, составляющих 90% населения страны.

Снова ложное предупреждение

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Жителям Японии ошибочно сообщили о ракетном ударе со стороны Северной Кореи. Это произошло лишь через несколько дней после того, как аналогичное сообщение получили жители Гавайев, сообщает New York Times.

Тревожное оповещение на телефоны японцев поступило от телерадиокомпании NHK. В нем содержалась ссылка на J Alert - систему, которой пользуется правительство для информирования граждан о ракетных ударах, цунами или других катастрофах.

Как добавляет газета, NHK понадобилось пять минут, чтобы исправить ошибку и извиниться.

"То, как быстро телерадиокомпания исправила ошибку, резко контрастирует с 38-минутной задержкой, с которой власти Гавайев в минувшую субботу отменили предупреждение о баллистической ракете. Губернатору Дэвиду Игею понадобилось еще 5 часов, чтобы извиниться за ошибку", - рассказывает издание.

А вот в Северной Корее инцидент на Гавайях быстро назвали "трагикомедией".

"Целый остров погрузился в полный хаос после новостей о баллистической ракете", - цитирует New York Times сообщение главной северокорейской газеты.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC