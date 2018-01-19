Между Британией и Францией может появиться мост - СМИ

19 января западные медиа поднимают следующие темы:

Способствует ли российской экономике рост цены на нефть

О прохладе в отношениях Дональда Трампа и Терезы Мэй

Сможет ли Макрон стать "сильным лидером"

Построят ли мост между Францией и Британией

Нефтяной оптимизм

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Рост цен на нефть добавляет ярких красок в еще недавно мрачные прогнозы относительно будущего России, пишет New York Times.

Газета предполагает, что нынешняя цена на уровне 70 долларов за баррель может компенсировать негативный эффект от западных санкций для российской экономики.

"Goldman Sachs прогнозирует экономический рост в 2018 году на уровне 3,3%, что значительно оптимистичнее, чем оценка правительства. Потребительские расходы растут, инфляция снизилась до 2%, что вообще было сложно когда представить", - пишет New York Times.

Правда, издание отмечает, что "в России, как и в других зависимых от энергоресурсов странах, высокие цены на нефть всегда становились проклятием".

"Имея кучу денег, правительство не ищет стимулов работать над ростом других секторов, не имеющих отношения к полезным ископаемым. При этом сильная за счет нефтедолларов валюта усложняет задачу для других отраслей российской экономики. При других обстоятельствах они могли бы конкурировать на мировом рынке", - отмечает газета.

New York Times напоминает, что в исторической перспективе периоды низких цен на нефть сопровождались в России определенной либерализацией в экономике и общественной жизни.

И наоборот: высокие цены "коррелировали с политическими репрессиями и самоуверенной внешней политикой", пишет издание, вспоминая события в Афганистане в 1979 году, Грузии в 2008 году и Украине в 2014 году.

Найдет ли Трамп "окошко" для Мэй?

Копірайт зображення AFP / Getty Images Image caption Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с президентом США Дональдом Трампом, Нью-Йорк, 20 сентября 2017

Дональд Трамп не найдет времени для встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Давосе, пишет Telegraph.

Газета отмечает, что Мэй надеялась на встречу после того, как Трамп неожиданно отменил планы посетить Лондон, где построили новое здание американского посольства. Однако, и в Швейцарии их встреча не состоится.

Как пишет издание, Белый дом заявил, что у президента будет мало времени. При этом Трамп найдет время для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Давосе, отмечает Telegraph.

"Через год после того, как Мэй и Трамп жали друг другу руки в Белом доме, особые отношения между США и Британией охладели. Британские дипломаты обеспокоены, ведь очевидное нежелание Трампа организовать встречу означает, что отношения опустились еще на ступеньку ниже, и надежды на то, что после брексита страны подпишут соглашение о торговле, могут не оправдаться", пишет газета.

Макрон и его повестка дня

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент Франции Эммануэль Макрон с 8 по 10 января посетил Китай

На фоне недавних визитов Эммануэля Макрона в Китай и Великобританию, а также запланированной на сегодня встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, газета Monde пишет о "возвращении" Франции на мировую арену.

"Франция вернулась. Это неоспоримый факт как на международной арене, так и на европейском уровне, особенно с тех пор, как Ангела Меркель пытается удержаться в должности", - отмечает издание.

Одним из свидетельств того, что Париж все более заметен на внешнеполитической карте мира, газета называет визит новоизбранного австрийского канцлера Себастьяна Курца сначала в столицу Франции, а уже потом - Германии.

"Европа красной нитью проходила через предвыборную программу Макрона, и теперь он входит в роль нового "сильного лидера" ЕС в то время, как сам Союз до сих пор разделен и возмущен брекситом", - пишет Monde.

Некоторые идеи господина Макрона уже дают первые ростки, считает издание. В европейском секторе обороны подписан документ о структурном постоянное сотрудничество, который газета называет "зародышем общей европейской безопасности".

Не все европейские лидеры готовы идти в фарватере своего молодого французского коллеги, но "внимательно к нему прислушиваются", пишет Monde.

И добавляет: Макрону помогает то, что некоторые главы государств, в том числе Тереза ​​Мэй, Ангела Меркель, Мариано Рахой и Паоло Джентилони, имеют внутренние проблемы.

"Макрон стал влиятельным при отсутствии других факторов. Он заполняет пустоту, но этот статус будет нелегко поддерживать, если нет сильных союзников", - цитирует газета аналитика Себастьена Майара. По его мнению, президенту еще предстоит показать, умеет ли он убеждать, а не только навязывать собственную повестку дня.

Мост дружбы

Копірайт зображення PAUL ELLIS / AFP / Getty Images Image caption Недавно открытый мост над рекой Мерси на северо-западе Англии.

Между Британией и Францией может появиться новое сообщение.

По крайней мере, на это надеется министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон. как пишет Guardian, на встрече с Эммануэлем Макроном Джонсон высказал идею о строительстве моста через Ла-Манш.

Предложение об инженерном чуде протяженностью 35 километров, якобы, понравилась Макрону. Джонсон обосновал ее тем, что существование одного-единственного туннеля между двумя европейскими странами с крупными экономиками является "смехотворными".

После встречи с французским лидером министр опубликовал в Twitter фото, где они с Макроном держат большие пальцы вверх. Джонсон написал, что встреча с коллегами из Франции была превосходной.

Guardian, тем временем отмечает, что Джонсон еще в должности мэра Лондона высказывал идеи масштабных инфраструктурных проектов. Не все из них дошли до этапа реализации.

Например, он выступал за строительство аэропорта в устье Темзы. Эту территорию тогда стали называть "Борисов остров". Но аэропорт так и не появился, потому что проект признали слишком дорогим по сравнению с расширением Хитроу.

Также Джонсон поддерживал строительство моста-сада над Темзой на западе Лондона, но его преемник Садик Хан остановил этот проект.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко

Служба мониторинга BBC