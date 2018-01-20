Культобзор: кто сыграет королеву Елизавету в "Короне-3"?

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Читайте в культобзоре на этой неделе:

Кто сыграет королеву Елизавету и принца Филиппа?

Четырехлапая звезда Дома Chanel

Что думают о мемуарах Джона Ле Карре в России

Новый диск Кайли Миноуг

Что известно о "Короне-3"

Прошло чуть больше месяца с момента выхода второго сезона популярного сериала о британской королевской семье "Корона", а его фанаты уже с нетерпением ждут третьей части увлекательного рассказа о перипетиях семейной жизни Елизаветы II и ее ближайших родственников.

Поэтому пресса пытается удовлетворить интерес зрителей новостями о сериале.

По информации газеты Daily Express, новый сезон "Короны" выйдет накануне 25 декабря 2018 года. Он будет состоять из десяти серий, в которых речь пойдет о событиях в семье королевы после 1963 года.

И тут начинается интрига.

Каждый сезон сериала охватывает приблизительно 10 лет из жизни Елизаветы, поэтому было решено взять на эту роль актрису постарше, чтобы точнее передать взросление главной героини.

На замену Клер Фой придет Оливия Колман, которая сыграет королеву Елизавету в третьем сезоне.

Кроме того, создатели "Короны" планируют полностью заменить других исполнителей главных ролей.

Не увидят в третьем сезоне и Мэтта Смита, который блестяще справился с ролью мужа королевы, принца Филиппа. Кому достанется эта роль? По информации газеты Daily Telegraph, это будет звезда британского кинематографа, возможно, сам Бенедикт Камбербеч!

Как о свершившемся факте пишет Daily Telegraph о новой исполнительнице роли сестры королевы, принцессы Маргарет. Ею стала Хелена Бонэм-Картер.

Газета отмечает, что для известной актрисы это будет не первый персонаж голубой крови, который ей предстоит воплотить на экране. В фильме об отце Елизаветы Второй "Король говорит" она исполнила роль его жены. До этого Бонэм Картер снялась в главной роли в фильме "Леди Джейн".

О чем именно будет рассказано в "Короне-3"?

Больше внимания будет уделено детям королевы. В третьем сезоне появится молодая Камилла Паркер-Боулз, теперь жена, а в начале 70-х - любовница принца Чарльза.

Еще одна сюжетная линия - частная жизнь принцессы Маргарет. Там будет и крах ее брака с фотографом Энтони Армстронг-Джонсом, ряд неудачных романов, скандалы в прессе, еще больше алкоголя и страданий.

Как отмечает Daily Telegraph, "это не сказка, Диана была не первой принцессой, которая встала на путь самоуничтожения". Газета предполагает, что Маргарет в исполнении Хелены Бонэм-Картер "будет зрелищем, которое стоит увидеть".

Любимица "короля Карла"

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В мире моды - новая звезда. О ней пишут статьи, она появляется на обложках журнала Vogue, о ней снимают документальные фильмы, в соцсетях за ее жизнью следят десятки тысяч подписчиков и зарабатывает она миллионы.

Речь идет не о новой Синди Кроуфорд или Линде Евангелисте, а о любимице главного дизайнера и креативного директора Дома Chanel Карла Лагерфельда - белоснежной бурманской кошке Шупетт.

"Шупетт - это что-то удивительное. Я никогда не думал, что смогу влюбиться в такое животное", - рассказал 83-летний дизайнер канадскому каналу CNBC.

Животное появилось в жизни Лагерфельда пять лет назад. С тех пор, убежден он, жизнь его изменилась к лучшему и он приобрел положительные человеческие качества.

Копірайт зображення Інстаграм karllagerfeld Image caption Карл Лагерфельд часто пишет о кошке в соцсетях

"Она дает мне энергию. Это невероятно. Когда она рядом со мной, я чувствую себя, как заряженный телефон!" - рассказал он. - "Шупетт дает мне что-то магическое. Теперь я понимаю, почему египтяне за четыре тысячи лет до Иисуса Христа считали кошек важнейшими животными".

Жизнь любимицы "короля Карла", как часто называют легендарного кутюрье, действительно королевская. У нее есть несколько собственных горничных, которые ухаживают за ней и делают ее жизнь комфортной.

"Она напоминает мне шикарную даму, дорогую содержанку с личной горничной", - говорит Лагерфельд.

Впрочем, белоснежная четырехлапая красавица отнюдь не бездельничает.

"Она стала всемирно известной звездой и зарабатывает себе на жизнь", - написала о ней британская газета Daily Mail.

Кошечка снимается в рекламных роликах по всему миру. В марте 2015 года Лагерфельд сообщил прессе, что в 2014 году Шупетт заработала более трех миллионов евро за участие в двух рекламных проектах в Германии и Японии.

В 2015-м это животное заработало четыре миллиона долларов - больше, чем модель и актриса Кара Делевинь. Дизайнер объяснил, что иногда Шупетт приходилось "работать" полный рабочий день.

Как и подобает звезде модного дома, кошка Карла Лагерфельда - любимица социальных сетей. Более 98 тысяч поклонников следят за каждым ее шагом в Instagram, и еще 51 тысяч фанатов интересуются ее мнением по разным вопросам в Twitter.

"Миф" Джона Ле Карре?

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В России издали мемуары прославленного британского автора шпионских романов Джона Ле Карре "Голубиный туннель". В книге воспоминаний профессионального разведчика, открывшего в себе талант писателя, немало сюжетов, связанных с СССР и Россией, поэтому интерес к ней в этой стране понятен.

Ознакомился с мемуарами известного романиста и обозреватель российской газеты "Коммерсант".

"Шпион остается шпионом, даже когда пишет мемуары. Говорится о многом, но чувствуется, что какие-то важные детали, наблюдения и мысли на всякий случай опущены. В сухом остатке - повседневная жизнь, сотканная из встреч, поездок и многочисленных писем от поклонников, как начинающих шпионов, не знающих, с чего бы начать карьеру, так и тех, кто уверен, будто их постоянно преследуют", - делится впечатлениями обозреватель газеты.

"Атмосферой холодной войны, когда стороны разговаривали "не языком логики, а языком пропаганды", наполнены многие его книги, противостояние Запада и СССР определяет и логику воспоминаний" Ле Карре, убежден автор статьи.

Писатель рассказывает, что сам начинал как профессиональный разведчик, работая под прикрытием в английском посольстве в ФРГ в должности второго секретаря. В отставку вышел в возрасте 33 лет, после публикации третьего романа.

Как и положено знаменитому автору, Ле Карре встречался со многими героями первополосных новостей, от Маргарет Тэтчер и Ясира Арафата до Руперта Мёрдока и президента Италии Франческо Коссиги.

Однако, похоже, что особое впечатление на него произвело знакомство с российским политиком времен перестройки Евгением Примаковым.

"Как большинство русских интеллигентов, которых я встречал, он не тратит время на светскую болтовню", - пишет Ле Карре.

Позже он отправлял в Москву по просьбе уже больного политика посылки со своими книгами на английском.

"Примаков был ему симпатичен, как и последний председатель КГБ Вадим Бакатин: о встрече с ним также рассказывает "Голубиный туннель", - отмечает КоммерсантЪ.

Рассказывает Ле Карре и о первом посещении Советского Союза в 1987-м, и о поездке шесть лет спустя уже в другую страну.

"Этот глава названа "Дикий Восток". Писателя поразили нравы его российского издателя: тот пил водку с одиннадцати утра", - продолжает российская газета.

Не обходит британский романист и тему едва ли не самого известного советского шпиона в британской разведке Кима Филби, который сбежал в Москву. Он оценивает происшедшее с Филби как нечто близкое к мифу.

"Наверняка ближе к мифу и новая книга самого Ле Карре", - подытоживает "Коммерсант".

"Золотые" откровения Кайли Миноуг

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Австралийская поп-дива Кайли Миноуг выпустила новый сингл Dancing, который войдет в ее новый альбом Golden, сообщает журнал Rolling Stone. Это первый сингл певицы с 2014 года, когда она выпустила диск Kiss ме оnсе.

Как рассказала Миноуг, и новый сингл, и новый диск призывают слушателей уметь жить несмотря ни на что.

Как известно, в 42 года Кайли диагностировали рак груди, который ей удалось побороть. А теперь в год своего 50-летия исполнительница делится приобретенным опытом.

"Лирика Dancing - довольно интересна, - написала австралийская поп-звезда в Twitter.- Она о том, что необходимо уметь хорошо проводить время. Так, чтобы жить на полную, стараясь чувствовать себя звездой каждый раз, когда можешь это делать. Я знаю, что жизнь - трудна, и иногда перед нами возникают препятствия. Но попробуйте справиться с ними, танцуя".

Трек Dancing вышел 19 января, а "Золотой" диск, 14-й за всю музыкальную карьеру певицы, можно будет прослушать после 6 апреля. Певица записывала его в США, объясняя это сильным влиянием стиля кантри.

Но несмотря на это Миноуг не изменила своему традиционному танцевальному стилю.

"Представьте себе Долли Партон на танцевальной площадке", - пошутила она в интервью радио ВВС.

Подготовила Наталья Матюхина, Мониторинг ВВС