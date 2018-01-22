Обзор СМИ: план для Донбасса и непраздничная годовщина Трампа

Иностранные издания 22 января пишут на такие темы:

Немецкий взгляд на решение конфликта на Донбассе

Годовщина президентства Трампа на фоне "шатдауна"

Стоит ли криптовалюта затраченной энергии

Стратегия "двух копов" для России

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сторонники самопровозглашенной "ДНР" на Саур-Могиле, 7 сентября 2017

Несмотря на проблемы с реализацией миротворческой миссии ООН на Донбассе, с которыми может столкнуться западная дипломатия, этот подход пока является "наиболее реалистичным шансом" развязания конфликта, считает немецкий политолог Андреас Умланд.

"Если не принимать во внимание возможность изменения руководства, режима или общей политики Москвы в ближайшие годы, международная переходная администрация и размещение войск на Донбассе остаются, вероятно, единственным возможным путем достижения длительного примирения на востоке Украины", - пишет он в статье для немецкого еженедельника Focus .

По мнению Умланда, присутствие большого контингента войск ООН на Донбассе улучшит стуацию с безопасностью для Украины и позволит гражданскому обществу сосредоточиться на внутренних реформах.

По его ожиданиям, это также придаст уверенности как внутренним, так и иностранным инвесторам.

Ключевым элементом внедрения этого плана должны стать совместные усилия Запада, в частности, санкции, которые при необходимости, должны быть усилены, считает Андоеас Умланд.

"Учитывая неуклюжесть ЕС в целом, отдельные его члены - прежде всего Германия - должны играть активную роль и вместе с США разработать стратегию "доброго и злого копов", - утверждает политолог.

Непраздничная годовщина

Первая годовщина президентства Дональда Трампа ознаменовалась "турбулентностью и раздором в американском обществе, приостановкой работы правительства и протестами" по всей стране, пишет британская пресса

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Шатдаун" в США в 2018 году

Более 800 тысяч федеральных служащих получили приказ не выходить на работу после того, как Белый дом и Конгресс не смогли достичь компромисса относительно закона о бюджете.

На работе остаются работники критической инфраструктуры и военнослужащие, добавляет издание.

Между тем, Дональд Трамп отменил поездку в свою флоридскую резиденцию, где должен был состояться торжественный ужин по случаю годовщины его пребывания в должности. В приостановке работы правительства он обвиняет Демократическую партию и утверждает, что они ставят интересы иммигрантов выше интересов американцев.

Демократы, со своей стороны, обвиняют президента в неготовности идти на компромисс в вопросе молодых, незарегистрированных мигрантов, так называемых "мечтателей".

как передает The Washington Post со ссылкой на близкие к президенту источники, несмотря на стратегию меньше «светиться» на переговорах по решению этого конфликта - Дональду Трампу "неймется" вмешаться в ситуацию.

Препятствовать этому пытаются его советники, которые опасаются, что из-за склонности господина Трампа договариваться его могут "заманить" в невыгодную для него сделку, отмечает издание.

Стоит ли криптовалюта затраченной энергии?

"Майнинг" биткоина, то есть создание одной единицы этой криптовалюты, требует столько же электричества, сколько потребляет среднее американское домохозяйство в течение двух лет, сообщаетThe New York Times со ссылкой на данные компании Morgan Stanley и экономиста Алекса де Вриса.

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"Общая сеть компьютеров, подключенная к сети Биткоин, потребляет столько же электричества ежедневно, сколько некоторые страны среднего размера [...] А сеть, которая поддерживает Етериум, вторую по ценности виртуальную валюту, "жрет" столько же электричества ежедневно, сколько еще одна страна", - утверждает газета.

Повышение котировок криптовалюты привело к еще большему потреблению электричества и стало причиной споров между энтузиастами двух систем о последствиях этого.

Виталий Бутерин, который создал Етериум, заявил, что экспериментирует с более экономными способами "майнинга", поскольку обеспокоен влиянием потребления энергии на глобальное потепление.

Впрочем, не все разделяют это мнение, отмечает издание.

"Многие из апологетов виртуальных валют считают, что потребление энергии стоит высокой цели: функционирование сетей Биткоин и Етериум и создание нового вида финансовой инфраструктуры, будет существовать без вмешательства банков или правительств", - говорится в статье.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС