Обзор СМИ: рост торговли Украины с РФ - шаг назад?

Копірайт зображення SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images Image caption Уборщик смывает надпись противников торговли с Россией на здании "Сбербанка" в Киеве

Иностранные издания 24 января пишут о таких темах:

Конфликт на Донбассе не мешает торговле между Украиной и Россией

Британский историк критикует запрет его книги в Украине

Придет ли либерализм в упадок?

Директор школы в Уэльсе объявил войну отношениям между учениками

Вооруженный конфликт торговле не помеха

Пока конфликт на востоке Украины обостряется, объемы торговли между Киевом и Москвой растут, пишет корреспондент The Daily Signal Нолан Петерсон.

"В прошлом году опосредованная война, которую ведет Россия на востоке Украины, стала значительно жестче. Но несмотря на это, объемы двусторонней торговли между Россией и Украиной выросли почти на треть", - пишет автор.

Согласно информации международных наблюдателей, число нарушений перемирия на Донбассе выросло на 25% в 2017 году по сравнению с предыдущим годом. А торговля между Киевом и Москвой за 11 месяцев прошлого года выросла на 29%. Объемы импорта из России выросли на 36%, отмечает автор со ссылкой на данные НБУ.

По словам Люка Коффи, эксперта американского исследовательского института The Heritage Foundation (Фонд "Наследие"), эти цифры не вызывают удивления.

"Война продолжается уже четвертый год подряд, ситуация на фронте преимущественно стабильна, поэтому торговые договоренности между странами, скорее всего, снова возобновятся", - говорит Коффи.

Оживление торговли с Россией некоторые украинцы расценивают как "шаг назад", "возвращение украинской политической и бизнес-элиты на путь наименьшего сопротивления" и следование старым привычкам, укоренившимся еще со времен Советского союза, отмечает корреспондент издания.

Нолан Петерсон отмечает, что несмотря на то, что Россия остается ключевым торговым партнером Украины, сегодня объемы двусторонней торговли намного меньше, чем до начала вооруженного конфликта на Донбассе.

Кроме того, Киеву удалось расширить круг своих торговых партнеров. В конце концов, для восстановления двусторонней торговли между странами существует предел - и это импортные пошлины на российские товары, которые будут действовать в течение этого года, заключает журналист.

"Бессмысленный" запрет

Копірайт зображення Chris Jackson/Getty Images Image caption Британский историк Энтони Бивор

"Бессмысленным" назвал запрет в Украине своей книги "Сталинград" британский историк Энтони Бивор, сообщает The Daily Telegraph.

Накануне Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил 25 книг, изданных в России в 2015-2017 годах, среди которых оказалась и работа сэра Энтони Бивора.

Причина - в освещении одной из битв Второй мировой войны, в частности в отрывке, в котором рассказывается о том, как украинские бойцы вырезали еврейских детей по приказу СС, пишет издание.

Автор утверждает, что во время работы над книгой использовал только "тщательно проверенные немецкие источники", а не советские.

"Единственный выход из ситуации - опротестовать это решение. Ни одному государству нельзя позволять вмешиваться в написание истории", - цитирует газета писателя.

Обязанность писателей и историков в том, чтобы противостоять использованию исторических событий с целью пропаганды патриотизма и конкретных политических взглядов, добавляет он.

Наконец историк выразил надежду на то, что политики будут прилагать усилия к борьбе с цензурой.

Можно ли спасти либерализм?

Копірайт зображення FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images Image caption Журналист Мартин Вулф призывает мировых лидеров обсудить в Давосе пути спасения либерализма

Либеральная экономическая модель переживает сложные времена, считает обозреватель The Financial Times Мартин Вулф и призывает мировых лидеров обсудить во время Всемирного экономического форума в Давосе, как ее можно спасти.

Автор отмечает, что именно либерализм победил в холодной войне. Он укрепил позиции демократии во всем мире, однако уже 12 лет подряд эта система демонстрирует больше поражений, чем достижений.

"Турция и Венгрия, на которые в прошлом десятилетии возлагались большие надежды, сейчас движутся в сторону авторитарных режимов", - говорит обозреватель издания.

Не добавляет оптимизма позиция США, учитывая симпатии Дональда Трампа к иностранным авторитарным лидерам.

Мировая экономика тоже пребывает не в лучшем состоянии, считает автор. Несмотря на то, что происходит рост основных экономических показателей, либерализации торговли не наблюдалось с момента вступления Китая в ВТО в 2001 году, добавляет он.

"Апологетам симбиоза демократии, либеральной экономической модели и международного сотрудничества все это может показаться тревожным", - говорит Вулф.

Мировой либеральный порядок "разрушается". И происходит это в определенной степени из-за того, что он больше не отвечает требованиям людей.

Пришло время лидерам в Давосе осознать это, заключает Вульф.

"Нет" отношениям в школе

Копірайт зображення Jeff J Mitchell/Getty Images Image caption Школьницы в британском колледже

Директор одной из самых престижных британских школ хочет запретить ученикам вступать в романтические отношения друг с другом, сообщает The Times.

Накануне Тоби Белфилд, который руководит школой Рутин в Уэльсе, написал своим ученикам письмо, в котором предупреждает о последствиях ранних отношений между подростками.

По его словам, ученики, которые начинают встречаться еще в школе, рискуют иметь плохую успеваемость в учебе.

"Отношения можно заводить в университете, а не в школе Рутин", - пишет директор в письме.

Это не первая подобная рекомендация Белфилда подопечным одной из старейших британских школ, отмечает издание.

В предыдущем своем письме он сообщал об исключении двух учащихся за половой акт.

"Я категорически против любых романтических отношений - и всегда буду принимать это во внимание при написании рекомендаций для университета", - цитирует The Times письмо директора школы.

В комментарии изданию он уточнил, что в случае, если учеников "поймают на горячем", их не будут исключать сразу, а предоставят возможность "пересмотреть свой статус".

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Службамониторинга ВВС