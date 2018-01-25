Обзор СМИ: можно ли Путина сравнить со Сталиным?

Иностранные издания 25 января пишут о следующем:

Чем путинская Россия отличается от Советского Союза времен Сталина

Как Давос может помочь Трампу завоевать доверие на мировой арене

Почему потребление сэндвичей загрязняет атмосферу

Почему Путин - не Сталин

Копірайт зображення VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images Image caption Бюсты Сталина и Путина в сувенирной лавке в Москве

После запрета комедии "Смерть Сталина" в России британская The Independent размышляет над тем, чем отличается Путин от советского вождя.

"Конечно, Путин - не Сталин. Он (пока) не объявлял войну социальному классу наподобие кулаков и не развернул смертоносную кампанию современного антисемитизма, как это собирался сделать Сталин перед смертью. Путинская Россия более плюралистическое, свободное и открытое общество, чем СССР даже при таких прогрессивных лидерах как Хрущев и Горбачев", - пишет газета.

По мнению авторов, единственным "сталинистским государством" в мире является Северная Корея, поскольку ее руководство пытается подражать идеалам Советского Союза времен Сталина.

Однако запрет фильма о нем был реализован в "лучших-худших традициях сталинизма".

"Это - интересный эпизод, который проливает свет на жизненные реалии в России", - считает британское издание. И отмечает, что некоторые параллели между той и нынешней эпохами поразительны, в частности, когда речь заходит о "паранойи в отношении Америки и Запада", "развертывании высокотехнологичной системы надзора", "захвата территории в Грузии и Украине", а также "запугивании соседей - от Эстонии до Турции".

"Путин сделал нечто более коварное и опасное. Он создал новую модель жесткого авторитарного управления, поддерживает национализм и часто искажает идею патриотизма в собственных целях", - пишет издание.

The Independent предполагает, что многочисленные памятники Сталину, которые в 1991 году были демонтированы, могут снова установить на центральных местах страны.

Давос как шанс для Трампа

Копірайт зображення NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images Image caption Дональд Трамп прибыл в Швейцарию, чтобы выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе

О том, с каким месседжем следует Дональду Трампу выступить в Давосе, пишет Washington Post.

По мнению автора, президент США может сказать о вещах, которые в Давосе не привыкли слышать, но которые нужны этому элитному клубу.

"Трамп действительно верит в роль, которую эти люди и их компании играют в содействии процветанию и генерировании богатства", - пишет издание.

В статье отмечается, что в последние годы дебаты и мнения, высказанные на Всемирном экономическом форуме в Давосе, приобрели левую направленность. А гости все больше говорят о "политкорректности социальных вопросов".

"Трамп мог бы подтолкнуть давосскую элиту вернуться к основам экономики, что всем принесло бы большую выгоду", - считает автор. И добавляет, что президент США мог бы взять на себя лидерство в вопросах, не пользующихся особой популярностью в Давосе, в частности, усиление безопасности на границах и борьба с терроризмом.

"Давос дает Трампу именно такую платформу, которая ему нужна для того, чтобы заслужить доверие на мировой арене", - пишет Washington Post.

Сэндвичи недружественные к окружающей среде?

Копірайт зображення Neilson Barnard/Getty Images Image caption Сэндвичи на кулинарном фестивале в Нью-Йорке

Сколько выбросов в атмосферу попадает через ваш обеденный сэндвич?

Над этим задумались исследователи из Манчестерского университета. Они изучили весь жизненный цикл популярного в Британии и за ее пределами фаст-фуда, в том числе, производство ингредиентов, упаковки и мусор, остающийся после употребления.

Как пишет The Guardian, всего исследовали изучили 40 типов сэндвичей с различными комбинациями продуктов. Наиболее вредным для окружающей среды оказался бутерброд со свининой (бекон, сосиски и т.п.), сыром и креветками.

Готовый к употреблению так называемый сэндвич-завтрак на весь день генерирует эквивалент 1441 граммов углекислого газа. Это примерно соответствует количеству выбросов от автомобиля, который проехал 19 километров, отмечают исследователи.

Они также обращают внимание на то, что приготовление сэндвичей в домашних условиях позволит снизить выбросы в атмосферу вдвое.

Несмотря на то, что только в Британии ежегодно потребляют примерно 11,5 млрд сэндвичей, изменение потребительской культуры может положительно повлиять на состояние окружающей среды, считают в Манчестерском университете.