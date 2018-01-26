Пятеро родственников Аксенова в крымской власти - обзор СМИ

Копірайт зображення Getty Images Image caption Владимир Путин вместе с Сергеем Аксеновым посещают Артек, июнь 2017

Иностранные СМИ пишут о таком:

Как родственники Аксенова руководят Крымом

Мир на пороге новой войны?

"Дочь Путина" развелась

Apple снимет кино

Клан Аксенова в Крыму

Кому принадлежит Крым и как в нем распределилась власть после аннексии его Россией весной 2014 года - выясняет "Новая газета".

В статье под заголовком "За взятие Крыма!" речь идет о том, как семейный клан председателя непризнанной Киевом и Западом власти полуострова Сергея Аксенова занял ответственные должности и поделил между собой бизнес.

На сегодня в крымской власти, которую поддерживает Москва, работают пять членов семьи Аксенова, сообщает издание.

Отец - Валерий Аксенов после так называемого референдума стал заместителем председателя комитета по строительству крымского парламента.

Попала в парламент и жена сестры - Евгения Добрыня, возглавив комитет по регулированию земельных отношений.

Ее гражданский муж Андрей Дедюхин в 2014 году возглавил департамент по вопросам рыболовли местного министерства сельского хозяйства.

Теща - Людмила Добрыня стала членом общественной палаты Крыма, а ее мужа Александра Добрыню назначили заместителем директора государственного предприятия "Экспертно-технический центр".

"Сам Сергей Аксенов неоднократно подчеркивал: "украинскому кумовству" в крымской власти следует положить конец", - добавляет издание.

"Новая газета" отмечает, что после российской аннексии должности в высоких кабинетах Крыма получили также деловые партнеры Аксенова, а еще его коллеги по партии "Русское единство".

Кроме этого, родственники крымского "премьера" еще и бизнесом владеют, пишет газета. Это строительная компания, служба ритуальных услуг и торговый центр в Симферополе.

С весны 2014 года доход его жены Елены Аксеновой увеличился в 11 раз до 32,8 млн рублей.

Теперь по размеру дохода среди жен российских губернаторов она занимает седьмое место, отмечает издание.

Среди других лиц, имеющих существенное влияние на жизнь полуострова, "Новая газета" называет "спикера парламента" Крыма Владимира Константинова, "первого вице-премьера" Виталия Нахлупина, банкира Евгения Двоскина и владельца группы компаний "Интерстрой" Евгения Кабанова.

Мир на пороге новой войны?

Над миром нависла угроза нового вооруженного конфликта глобального масштаба, пишет The Economist.

Издание посвящает центральный материал своего выпуска под названием "Следующая война" анализу ситуации, сложившейся в мире, учитывая технический прогресс и существенные геополитические изменения, и делает неутешительный вывод.

"Развертывание конфликта масштабов и мощности, каких свет не видывал со времен Второй мировой войны, вновь возможно. И мир к этому не готов", - пишет еженедельник.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Российско-белорусские учения "Запад 2017", сентябрь 2017

Издание предполагает возможность начала войны на Корейском полуострове в этом году. Тревожные сигналы поступают из Китая и России.

"Обуздать их амбиции будет сложнее, чем стремления Северной Кореи", - отмечает The Economist.

И если три последних десятилетия ознаменовались небывалым экономическим ростом Китая, то в России ситуация выглядит иначе.

Именно поэтому, Кремль "готов рисковать ради того, чтобы доказать, что заслуживает уважения и места за столом переговоров", добавляет издание.

Будущее с войной уже ближе, чем вам кажется

Эти страны хотят пересмотреть статус-кво, и воспринимают соседние регионы, как собственные сферы влияния.

Для Китая это Южная Азия, для России - Восточная Европа и Центральная Азия.

Однако, в откровенной военной конфронтации с США, которая сохранила статус глобального лидера после холодной войны, ни одна из этих стран не заинтересована, ведь понимает, что проигрывает.

Именно поэтому они применяют другие методы борьбы, эксплуатируя так называемые "серые зоны" и инструменты принуждения.

"В Украине Россия объединила силовые методы, дезинформацию, тактику агентурного проникновения в тыл противника с кибервойной и экономическим шантажом таким образом, что демократическим обществам не удастся ее скопировать и дать отпор", - говорится в статье.

Если США позволит Пекину и Москве установить региональные гегемонии, она де-факто даст им зеленый свет для отстаивания своих интересов с применением грубой силы.

И если это произойдет, "будущее с войной уже ближе, чем вам кажется", заключает The Economist.

"Дочь Путина" развелась

Екатерина Тихонова, которую СМИ называют дочерью российского президента Владимира Путина, разошлась со своим мужем - членом совета директоров нефтяной компании "СИБУР" Кириллом Шамаловым, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Привилегия в виде владения акциями кончилась вместе с браком

Согласно информации агентства, с разрывом отношений связывают продажу акций компании, принадлежащих Шамалову.

Сделка состоялась в апреле 2017 года, а новым владельцем доли в размере более 20% стал председатель совета директоров компании миллиардер Леонид Михельсон.

Bloomberg отмечает, что Шамалов не получил никакой прибыли, ведь акции ему передали в знак доверия со стороны семьи Владимира Путина.

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"Привилегия в виде владения акциями кончилась вместе с браком", - пишет агентство со ссылкой на трех собеседников.

По словам же человека из окружения бизнесмена, связи между отношениями с Тихоновой и соглашением - нет.

Представитель Кирилла Шамалова от комментариев отказался. У Екатерины Тихоновой и в Кремле на просьбу дать комментарий не ответили.

Apple будет снимать кино

Еще один шаг навстречу доминированию в индустрии развлечений сделал Техногигант Apple.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Открытие магазина Apple в Чикаго, октябрь 2017

Накануне компания приобрела права на съемки сериала под руководством режиссера оскароносного "Ла-Ла Ленда" Дэмиена Шазелла, сообщает New York Times.

Шазелл напишет сценарий ко всем сериям первого сезона проекта и станет его режиссером.

В сентябре обладатель Оскара подписал похожее соглашение с компанией Netflix о работе над мюзиклом, съемки которого пройдут в Париже. Однако, снимать режиссер будет только первые две серии сезона.

Подробностей соглашения Apple не раскрывает, поэтому пока ни название сериала, ни локации съемок неизвестны.

Издание добавляет, что к работе над проектом присоединятся продюсеры Джордан Горовиц и Фред Бергер, с которыми Шазелл работал над "Ла-Ла Лендом".

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, ВВС Мониторинг