В борьбе с Путиным Навальный "играет в долгую" - обзор СМИ

Темы иностранной прессы в понедельник:

Как мировые СМИ оценивают протестный потенциал в России

Какие проблемы с общением имеют миллениалы

Почему большинство служащих не может устоять перед сексом в офисе

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Акции Навального - успех или провал?

Washington Post считает, что протесты российского оппозиционного лидера Алексея Навального не приведут к мгновенным сдвигам, но помогут ему развивать "инфраструктуру" для борьбы с Путиным в последующие годы.

По мнению издания, протесты были "необычными" по масштабу, ведь сторонники оппозиционера организовали 115 акций по всей стране. В то же время они оказались меньшими по численности, чем предыдущие протесты в июне 2017 года, когда на улицы России вышли по меньшей мере 50 тысяч человек.

"Но они показали стойкость активного меньшинства сторонников Навального, даже в отдаленных российских регионах, которые готовы пойти на риск ареста для кампании по отстранению Путина от власти", - пишет издание.

Я поддерживаю Навального, потому что хочу хоть каких-то перемен. Они могут быть к лучшему или к худшему 19-летняя жительница Мурманска

"Я поддерживаю Навального, потому что хочу хоть каких-то перемен. Они могут быть к лучшему или к худшему. Я вполне это понимаю", - говорит 19-летняя жительница Мурманска.

По мнению аналитиков, оппозиционный лидер, которому запретили участвовать в нынешних президентских выборах, "играет в долгую игру", продолжая укреплять общенациональную базу поддержки, а также совершенствует использование соцсетей, ведь государственное ТВ его в основном игнорирует.

Российская "Независимая газета" пишет о том, что своими акциями Навальный "показал силу". По мнению издания, об этом свидетельствует география протестов и внимание со стороны правоохранителей, которые задержали сотни протестующих.

"Исключением стал Екатеринбург, где акция состоялась во главе с мэром Евгением Ройзманом и председателем федерального штаба Навального Леонидом Волковым", - отмечает газета.

Эксперт Николай Петров считает, что Навальный продемонстрировал, что "может навязывать власти свою повестку дня", а саму акцию назвал "успешной".

"Навальный собрал тысячи людей по всей стране в холодную погоду. То есть, он продемонстрировал свою силу, продемонстрировал, что может мобилизовать своих сторонников, несмотря на запрет баллотироваться на выборах. Вряд ли любая другая оппозиционная политическая сила в стране способна на это", - цитирует г-на Петрова "Независимая газета".

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Российские власти не так боятся Навального в качестве кандидата в президенты, сколько боятся того, что все больше россиян поддерживают его призывы к переменам, пишет Times.

По мнению издания, никто, даже сам Навальный, не сомневается в переизбрании Путина на следующий срок.

Но возможно, что президент "обеспокоен" результатами одного из недавних соцопросов, по данным которого впервые с 2003 года большинство опрошенных предпочли "перемены, а не стабильность".

В отличие от Путина, который до сих пор не представил свою предвыборную программу, Навальный в своей, хотя и не совсем реалистичной, пытается ориентироваться на потребности среднего класса, представители которого хотят борьбы с коррупцией и качественного образования для детей.

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"Владимир Путин игнорирует эти ожидания", - считает издание и призывает многолетнего российского лидера бороться с Навальным на выборах.

Социальная изоляция?

Новые исследования показывают, что миллениалы имеют большие проблемы с личным общением, предпочитая соцсети и интернет, пишет Independent.

По данным исследования Cancer Research UK, лишь 37% 18-24-летних чувствуют себя комфортно при общении с незнакомцами в реале. В то же время у людей за 55 этот показатель составляет почти 70%.

Кроме того, исследователи выяснили, что каждый пятый миллениал никогда не общается со своими соседями. У старшего поколения этот показатель составляет лишь 1%.

"Это исследование показывает рост пропасти между поколениями в плане способа общения. Хотя и не удивительно, что молодые люди усваивают новые коммуникационные методы, важно, чтобы они не утратили способность разговаривать с людьми, которые их окружают", - говорит эксперт Ребекка Бикен из Университета Лидса.

Independent напоминает, что предыдущие исследования показали, что большая активность в соцсетях приводит к социальной изоляции и связана с ростом смертности.

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Офис как афродизиак

Sun пишет о том, что 90% британцев имели секс на работе, при этом 13% признали, что занимались этим в туалетах.

По мнению издания, результаты исследования сайта saucydates.com "разозлит" боссов, ведь почти в каждом пятом случае секс между сотрудниками происходил в рабочее время. Помимо туалетов, излюбленными местами для страстных свиданий опрошенные назвали залы заседаний совета директоров компании, кухню, архивные шкафы, лифты и даже лестницы.

Большинство опрошенных согласились, что занятие сексом в офисе добавляло возбуждения из-за опасности быть пойманными Дэвид Миннз, исследователь

"Общим у всех опрошенных было то, что им нравится волнение, вызванное тем, что они занимаются сексом в то время, когда должны работать. Большинство опрошенных согласились, что занятия сексом в офисе добавляло возбуждения из-за опасности быть пойманными", - комментирует результаты один из исследователей Дэвид Миннз.

По мнению психолога Эммы Кенни, офис - "благоприятная почва для гормонов", ведь представители противоположных полов находятся в закрытом пространстве по несколько часов.

"Поскольку вы постоянно находитесь рядом с этими людьми, вы их узнаете лучше. С ними легко коммуницировать, поскольку вы с ними работаете, и барьеры, которые существуют в нормальной жизни, отсутствуют", - говорит Кенни. В то же время она предупреждает, что сочетание работы и удовольствия может привести к проблемам, если отношения между партнерами закончатся.

Особенно страстным офисным работникам психолог советует никогда не иметь интимных отношений с боссом, воздерживаться от запрещенных законом отношений и всегда вести себя профессионально во время выполнения своих обязанностей в офисе, пишет Sun.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС