Польша хочет "отбелить историю" - обзор СМИ

В обзоре международной прессы во вторник:

Противоречивый польский закон

Предвыборная тактика Путина

Опасные мобильные приложения

Вредны ли электронные сигареты

Противоречивый польский закон

Копірайт зображення Reuters Image caption Новый польский закон запрещает употреблять выражение "польские лагеря смерти"

Воздержаться от ограничения свободы слова призывает польские власти израильское издание The Jerusalem Post.

Газета подвергает сокрушительной критике новый польский закон об Институте национальной памяти, который запрещает употреблять выражение "польские лагеря смерти" и предусматривает тюремное заключение за "приписывание польскому народу или государству ответственности или соучастия в преступлениях Третьего рейха".

"Любой законопроект, предусматривающий штраф или тюремное заключение за информацию или высказывания, является пренебрежением свободой слова. Это создает атмосферу страха, подавляет открытую дискуссию и препятствует раскрытию правды", - пишет газета.

Факты свидетельствуют, что польский народ "помогал нацистам во время холокоста, часто, руководствуясь глубокими антисемитскими убеждениями", считает The Jerusalem Post. И никакое количество законов, одобренных польским Сеймом, не изменит этого, добавляет издание.

Газета пишет, что нельзя отрицать того, что многие поляки пострадали во времена Второй мировой войны от действий нацистов и советской власти, однако масштабы этих страданий невозможно сравнить со "зверствами", которые совершали против евреев.

"Именно поэтому попытки польского правительства отбелить историю и стереть роль, которую сыграл польский народ, помогая нацистам преследовать евреев, просто смешные", - пишет газета.

Еще более тревожным выглядит то, что этот законопроект поддерживает такое большое количество граждан Польши, заключает The Jerusalem Post и добавляет, что жители Израиля не будут молчать.

Предвыборная тактика Путина

Копірайт зображення Reuters

Российский президент Владимир Путин пытается убедить свой электорат в том, что в России начался экономический рост и в этом его заслуга, пишет The Wall Street Journal.

Во время своих поездок по регионам России в рамках предвыборной кампании, хозяин Кремля не забывает включить в перечень своих достижений выход российской экономики из рецессии, отмечает издание.

"Потерпев удар от снижения цен на нефть и западных санкций, экономические показатели России упали в 2015-2016 годах, но в прошлом году начали немного расти благодаря восстановлению цен на нефть", - пишет газета.

В предвыборной платформе Путина отсутствует четкая экономическая программа, однако пока он не объявил о радикальном изменении курса, характеризующимся мощным присутствием государства в управлении экономикой. Сайт его предвыборного штаба пестрит статистическим данными, демонстрирующими прогресс страны с 2000 года, добавляет издание.

Российский президент делает ставку на избирателей среднего возраста, говорится в статье. И если во время предыдущего срока электорат ожидал от президента новый толчок для развития, то сейчас он рассчитывает на стабильность.

По словам Андрея Прокудина, главы офиса оппозиционера Алексея Навального в Твери, сначала Владимир Путин эту стабильность обеспечивал, однако впоследствии она превратилась в "стагнацию".

Опасные мобильные приложения

Копірайт зображення EPA

Лишь один клик в настройках на вашем смартфоне - и вы добровольно даете разрешение на использование всей персональной информации, которая в нем содержится.

The Guardian посвящает материал мобильным приложениям, которые собирают данные о нас и делают их доступными.

Накануне в центре скандала оказалась компания Strava, которая обнародовала карту на основе данных фитнес-трекеров по всему миру, что могло раскрыть координаты военных баз. И хотя пользователи собственноручно дали согласие на доступ к информации, которую использовала компания, ее достаточно легко украсть, отмечает издание.

Среди других программ, которые могут поставить под угрозу безопасность персональных данных, газета называет Foursquare.

Так, в 2010 году эта программа, с помощью которой ее пользователи "чекинятся" в разных заведениях, ошибочно обнародовала всю эту информацию. А в 2016 году, японские исследователи установили, что с помощью мобильного приложения для свиданий для представителей ЛГБТ-сообщества Grindr, можно установить точное местонахождение его пользователя.

"Такие случаи показывают, что может случиться, когда мы передаем данные о нашем местонахождении и персональную информацию гигантским анонимным банкам хранения информации", - пишет Guardian.

Что касается таких популярных сервисов, как Facebook, Google и Tripadvisor, о вопросах безопасности можно не беспокоиться, однако и они любят контролировать наше местонахождение. В качестве примера издание приводит программу GoogleMaps, которая отслеживает все ваши передвижения, если только вы самостоятельно не откажетесь от этой функции. Кроме этого, на календаре вы можете увидеть, где именно вы были в конкретный день.

"Если вся бизнес-модель таких компаний построена на данных, что может их заставить прекратить эти данные собирать?" - задает риторический вопрос автор статьи.

Поэтому в следующий раз, когда мобильный приложение очередной раз попросит вас активировать геолокацию, лучше откажитесь, советует Guardian.

Электронные сигареты - вредны?

Копірайт зображення Getty Images

Никотин в электронных сигаретах может образовывать в живых организмах соединения, разрушающие ДНК, а также вызывать рак. Об этом свидетельствуют результаты эксперимента, который сотрудники The New York University School of Medicine провели над лабораторными мышами, сообщает Times.

В частности, исследователи установили, что дым, который во время курения вдыхают вейперы, наносит вред клеткам сердца, легких и мочевого пузыря. Такие изменения в организме подобны тем, которые происходят с пассивными курильщиками, однако этот вопрос еще требует более длительных исследований.

Скептики же обратили внимание на то, что выводы эксперимента справедливы только для мышей и не имеют ничего общего с людьми.

В британском центре исследования рака говорят, что такие эксперименты важны, однако пока рано говорить о том, как электронные сигареты влияют на людей в реальной жизни.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС