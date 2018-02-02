Патриарх принимает участие в предвыборной кампании Путина - СМИ

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В пятницу, 2 февраля, западные СМИ освещают следующие темы:

РПЦ в объятиях Путина

Facebook на пути изменений

"Формула-1" без "грид-герлз"

Меган Маркл следует принцессу Диану?

The Economist: РПЦ в объятиях Путина

Вопросу отношений между Русской православной церковью (РПЦ) и властью посвящает один из своих материалов The Economist.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Владимир Путин и Патриарх Кирилл

В статье под заголовком "Русская церковь в объятиях Владимира Путина" издание проводит параллели между ролью религии в современной политической жизни России и ее значением в советское время.

Церковь в России превращается в стража государственной идеологии

"Портреты Ленина заменили православными иконами, а вместо годовщины большевистской революции сейчас празднуют изгнание поляков-католиков из (православной) России в XVII веке. Однако отношение осталось советским", - пишет еженедельник.

В стране регулярно открывают уголовные дела против блогеров, которые "оскорбляют чувства верующих", со стороны властей звучит критика в адрес художников и активистов, высказыющихся против церкви, а патриарх Кирилл "практически участвует в предвыборной кампании" Путина.

Мы видим, как церковь в России превращается в "стража государственной идеологии", отмечает The Economist.

По словам священнослужителей, церковь, как правило, всегда поддерживала государственную власть. В XIX веке православие включили в триады государственной идеологии вместе с национализмом и авторитаризмом.

Позже РПЦ начала сотрудничать с КГБ, а многие священнослужители становились информаторами, пишет издание.

Но если в советское время подобное сотрудничество с государственными органами было вынужденым, то сегодня они делают это по собственной воле, резюмирует the Economist.

Facebook на пути изменений

Если вы проводите меньше времени в Facebook, это не значит, что рекламодатели теряют от этого прибыль, уверяет компания своих инвесторов.

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Не так давно технологический гигант объявил об изменении политики обновления сообщений в новостной ленте, назвав это попыткой "сделать счастливее" своих пользователей. Это заставило нервничать владельцев компаний, которые используют Facebook в качестве рекламной площадки.

Сразу же после объявления новости, цена акций компании упала, сообщает Financial Times, но это не заставило менеджмент отказаться от изменений.

По словам операционного директора соцсети Шерил Сандберг, компания пошла на такой шаг не из собственной прихоти, а ради своей аудитории. И это может открыть больше возможностей для монетизации компаний, говорит она.

Аналитики считают, что уменьшение времени проведенного в соцсети, и как следствие, уменьшение потенциального пространства для рекламы, может привести к повышению цены на нее, что поможет Facebook удерживать прибыль на прежнем уровне.

По словам аналитика Брайана Визера, Facebook и в дальнейшем будет оставаться привлекательной платформой для большинства компаний.

"Формула-1" без "грид-герлз"

Копірайт зображення Kevin Frayer Image caption "Грид-герлз" назвали пережитком прошлого

"Наверное, мы больше не в моде и "не соответствуем "современным ценностям", - так одна из представительниц "грид-герлз" прокомментировала Daily Telegraphотказ руководства чемпионата "Формулы-1" от многолетней традиции использования услуг девушек, которые выносят флаги и таблички с номерами гонщиков на стартовую решетку.

Мы стоим там не просто для красоты, мы представляем бренды

Это решение относится ко всем сериям гонок, проходящих в рамках Гран-При с 2018 года.

Собеседница издания встречала гонщиков на старте в течение восьми лет и не согласна с таким шагом руководства.

"Это лишает женщин возможности выполнять работу, которую они любят, и которой гордятся", - цитирует издание "грид-герл".

По словам девушки, большинство ее коллег - фанатки мотоспорта и хорошо разбираются в правилах гонок.

"Мы стоим там не просто для красоты, мы представляем бренды", - говорит она.

"Грид-герлз" - часть команды, которая много времени проводит с участниками гонок, - добавляет девушка. И утверждает, что ни разу за всю свою карьеру не почувствовала себя жертвой.

Меган Маркл подражает принцессе Диане?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Меган Маркл в черном смокинге

Британская пресса также сегодня активно обсуждает первое официальное мероприятие невесты принца Гарри Меган Маркл в статусе будущего члена королевской семьи.

Для торжественной церемонии вручения наград британским военным, получившим травмы во время боевых действий, американская актриса выбрала изысканный черный смокинг от Александра Маккуина.

Daily Mail напоминает, что в 1981 году так же дебютировала и принцесса Диана. Тогда она впервые появилась на публике в том же Голдсмит-холле вместе с принцем Чарльзом в длинном черном платье.

По словам экспертов, в тот момент она не знала, что этот цвет традиционно используется членами королевской семьи только для участия в траурных церемониях, поэтому ее выбор стал неожиданностью.

Издание также провело паралли с нарядом герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, в котором она появилась на одном из официальных мероприятий в Норвегии.

Кейт Миддлтон выбрала того же дизайнера, однако совсем другой стиль - бледно-розовое платье, подчеркивает Daily Mail.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, ВВС Мониторинг